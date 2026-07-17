Φλέγεται ξανά η Μέση Ανατολή: Νέα πλήγματα των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν για 7η νύχτα

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν βρίσκονται και πάλι σε σύγκρουση, μερικές εβδομάδες μετά την υπογραφή συμφωνίας με στόχο την επίτευξη τελικής συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου.

Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν, όπως ανακοίνωσε το διοικητήριο που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (U.S. Central Command ή CENTCOM).

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Σε ενημέρωση της CENTCOM μέσω Χ αναφέρεται ότι αμερικανικές δυνάμεις «εξαπέλυσαν νέο γύρο επιθέσεων εναντίον του Ιράν στις 3:00 μ.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής στις ΗΠΑ, 22:00 στην Ελλάδα), για έβδομη διαδοχική νύχτα», με στόχο να υποβαθμίσουν περαιτέρω τις δυνατότητες του ιρανικού στρατού».

Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ ενημέρωσε το Κογκρέσο ότι οι εχθροπραξίες έχουν ξαναρχίσει, υποστηρίζοντας ότι ο μόνος τρόπος για να διαπραγματευτεί κανείς με το Ιράν είναι μέσω της στρατιωτικής δύναμης.

Η Τεχεράνη, όμως, δηλώνει ότι δεν θα υποκύψει στις απειλές της Ουάσιγκτον.

Φρουροί της Επανάστασης: «Το μνημόνιο κατανόησης του Ιράν με τις ΗΠΑ έχει ουσιαστικά καταρρεύσει»

Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης ανέλαβαν την ευθύνη για επιθέσεις εναντίον αμερικανικής στρατιωτικής βάσης στο Κουβέιτ, της αμερικανικής αεροπορικής βάσης στο Κατάρ, αμερικανικών ραντάρ θαλάσσιας επιτήρησης στο Ομάν, αμερικανικών ελικοπτέρων και αεροσκαφών αναγνώρισης σε αεροπορική βάση στο Μπαχρέιν, αμερικανικών μαχητικών που σταθμεύουν στην Ιορδανία και ενός κέντρου διοίκησης ειδικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ στη στρατιωτική βάση αλ-Τανφ στη Συρία, σύμφωνα με το Al Jazeera.

Facebook Twitter Διαφημιστική πινακίδα με τη φράση στα περσικά «Αίμα για αίμα» αναρτημένη στην Πλατεία Παλαιστίνης στην Τεχεράνη του Ιράν, στις 16 Ιουλίου 2026 / Φωτ.: EPA/ABEDIN TAHERKENAREH

Παράλληλα, το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim δημοσίευσε στοιχεία που υποτίθεται ότι δείχνουν πως 8 πλοία διέπλευσαν τα Στενά του Ορμούζ τις τελευταίες 24 ώρες.

Ο διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης Μοχσέν Ρεζάι, δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ότι το μνημόνιο κατανόησης του Ιράν με τις ΗΠΑ έχει ουσιαστικά καταρρεύσει.

«Η αποτυχία του ισραηλινού καθεστώτος να αποσυρθεί από τον νότιο Λίβανο, η δημιουργία μιας παράνομης εναλλακτικής διαδρομής στα Στενά του Ορμούζ παρά την ύπαρξη μιας νόμιμης ιρανικής διαδρομής, η έλλειψη σεβασμού προς την κυριαρχία του Ιράν με επιθέσεις σε ιρανικό έδαφος, καθώς και η μη αποδέσμευση των περιουσιακών στοιχείων του Ιράν, αποτελούν όλες παραβιάσεις του Μνημονίου Συνεργασίας εκ μέρους των ΗΠΑ», δήλωσε ο Ρεζάι.

The U.S. Central Command said late Friday it had launched its seventh straight night of attacks aimed at degrading Iran's military. https://t.co/w60AIQWLgn

— The Associated Press (@AP) July 17, 2026

Οι ΗΠΑ είχαν υπογράψει τη συμφωνία-πλαίσιο, συνέχισε, «με στόχο να ασκήσουν τη μέγιστη δυνατή πίεση και να αναγκάσουν το Ιράν να υποχωρήσει».

«Μετά τις συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ, οι Ηνωμένες Πολιτείες υιοθέτησαν μια πολιτική ταυτόχρονου πολέμου και διαπραγματεύσεων. Η αποδοχή από το Ιράν μιας εκεχειρίας δύο εβδομάδων έδωσε στις Ηνωμένες Πολιτείες την ευκαιρία να ολοκληρώσουν τον ναυτικό αποκλεισμό τους ενώ οι διαπραγματεύσεις ήταν σε εξέλιξη», πρόσθεσε τέλος ο Ρεζάι.

Με πληροφορίες από Al Jazeera