Φλέγεται ξανά η Μέση Ανατολή: Οι ΗΠΑ συνεχίζουν τις επιθέσεις - Το Ιράν απαντά με πλήγματα σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Κατάρ

Η Μέση Ανατολή φλέγεται ξανά, με τις ΗΠΑ να επιτίθενται στο Ιράν, και την Τεχεράνη να απαντά με πλήγματα σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ.

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ εξαπέλυσαν νέα πλήγματα στο Ιράν τη νύχτα, σε μια κίνηση που είχε σκοπό να χαλαρώσουν τον έλεγχο που ασκεί η Τεχεράνη στα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ.

Με τη σειρά τους, οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν πως ανταπέδωσαν στοχοποιώντας αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν.

Συγκεκριμένα, το Ιράν δηλώνει ότι επιτέθηκε σε «αμερικανικές βάσεις και στρατηγικά κέντρα» στο Μπαχρέιν, το Κουβέιτ και το Κατάρ, αφότου οι ΗΠΑ βομβάρδισαν ιρανικές πόλεις για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα.

Σύμφωνα με το Al Jazeera, οι αμερικανικές επιθέσεις έχουν προκαλέσει το θάνατο 14 ανθρώπων και τον τραυματισμό 78 σε διάστημα δύο ημερών, ενώ έχουν αναφερθεί εκρήξεις σε ιρανικές πόλεις κατά μήκος των Στενών, μεταξύ των οποίων το Μπουσέρ, το Τσαμπάχαρ, το Μπαντάρ Αμπάς και το Σίρικ.

Direct impact at the U.S. 5th Fleet HQ in Bahrain pic.twitter.com/U7KrWyzGhO — IRIB (Islamic Republic of Iran Broadcasting) (@iribnews_irib) July 9, 2026

Ένταση στη Μέση Ανατολή: Η κατάσταση στα Στενά

Την ίδια ώρα η ναυτιλιακή κίνηση μέσω των Στενών του Ορμούζ έχει σχεδόν σταματήσει, αφού η επίθεση των ΗΠΑ συνεχίζεται για δεύτερο εικοσιτετράωρο.

Η κίνηση σε αυτή τη ζωτικής σημασίας θαλάσσια οδό περιορίζεται πλέον σε μεγάλο βαθμό σε μια βόρεια διαδρομή που έχει εγκριθεί από το Ιράν, ενώ ένας διάδρομος πιο νότια, τον οποίο υποστηρίζουν το Ομάν και οι ΗΠΑ, παρουσίασε ελάχιστη δραστηριότητα.

Σύμφωνα με το Bloomberg, παρατηρήθηκαν να διασχίζουν το στενό μόνο ένα υπερδεξαμενόπλοιο που υπόκειται σε αμερικανικές κυρώσεις και το οποίο αναχωρούσε από τον Κόλπο, καθώς και ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων υπό ιρανική σημαία.

Αυτό σηματοδότησε απότομη πτώση σε σχέση με τα πρόσφατα επίπεδα δραστηριότητας. Τις τρεις εβδομάδες που ακολούθησαν την προσωρινή συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για την επαναλειτουργία του Ορμούζ, ο μέσος όρος των ημερήσιων διελεύσεων πλοίων μεταφοράς εμπορευμάτων ανήλθε σε 34, με κορυφή τις 59 στις 24 Ιουνίου, σύμφωνα με στοιχεία της Kpler.

Τα στοιχεία έδειξαν ότι κατά τη διάρκεια του πολέμου οι ημερήσιες διελεύσεις ήταν λιγότερες από 20 για τις περισσότερες ημέρες.

Ντόναλντ Τραμπ: «Δεν θέλω να έχω καμία σχέση με το Ιράν»

Του νέου κύκλου επιθέσεων στη Μέση Ανατολή, προηγήθηκαν οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ στο πλαίσιο της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ, όπου εξαπέλυσε επίσης επίθεση κατά της ιρανικής ηγεσίας, λέγοντας: «Είναι άρρωστοι. Κάτι δεν πάει καλά με αυτούς».

Δικαιολογώντας τις αμερικανικές επιθέσεις, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε: «Τους είπαμε "κοιτάξτε τη δουλειά σας", αλλά εκείνοι άρχισαν να εκτοξεύουν πυραύλους και να επιτίθενται σε πλοία χθες. Έτσι, τους χτυπήσαμε πολύ σκληρά».

Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ στάθηκε και στις υπόλοιπες χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ, όπως την Ισπανία: τη χαρακτήρισε μεταξύ άλλων ως «φρικτό σύμμαχο στο ΝΑΤΟ», ανακοινώνοντας πως διακόπτει «κάθε εμπορική σχέση» μαζί της.

«Δεν θέλω να κάνω δουλειές μαζί τους», δήλωσε ο Τραμπ κατά την διάρκεια κοινών δηλώσεων με τον γενικό γραμματέα της Συμμαχίας Μαρκ Ρούτε δίνοντας εντολή στον υπουργό του των Οικονομικών Μπέσεντ να διακόψει κάθε εμπορική συναλλαγή με την Ισπανία πριν από τις εργασίες της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Αγκυρα.

Με πληροφορίες από Al Jazeera