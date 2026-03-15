Φιντάν: «Τεράστιο σφάλμα αυτός ο πόλεμος, η Τουρκία δεν θέλει να εμπλακεί ούτε πρόκειται να απαντήσει στο Ιράν»

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, ξεκαθάρισε ότι η Τουρκία δεν σκοπεύει να εμπλακεί στον πόλεμο που κλιμακώνεται στη Μέση Ανατολή.

Σε αποκλειστική συνέντευξή του στο διεθνές πρακτορείο ειδήσεων Associated Press, ο Φιντάν υπογράμμισε ότι η Άγκυρα βρίσκεται σε επαφή με τις ΗΠΑ, την Ευρώπη και χώρες της περιοχής, εκτιμώντας παράλληλα ότι το Ιράν παραμένει ανοιχτό σε παρασκηνιακές διπλωματικές επαφές παρά την ένταση.

Όπως δήλωσε: «Από την έναρξη του πολέμου συζητάμε ειλικρινά με όλους. Αλλά αυτή τη φορά οι συνθήκες είναι διαφορετικές, επειδή οι χώρες με τις οποίες συνεργαζόμαστε περισσότερο στην περιοχή βρίσκονται τώρα υπό πυρά, υπό επίθεση. Αυτό τις φέρνει σε μια διαφορετική θέση. Ιδιαίτερα οι Καταριανοί, οι Σαουδάραβες, οι Εμιρατιανοί, ξέρετε, βρίσκονται υπό επίθεση. Ο τρόπος με τον οποίο ξεκίνησε ο πόλεμος και ο τρόπος με τον οποίο κλιμακώθηκε είναι λανθασμένος και ένα τεράστιο σφάλμα εκ μέρους όλων. Γι' αυτό μιλάμε με τους Ευρωπαίους, μιλάμε με τους Αμερικανούς και με ορισμένες χώρες της περιοχής».

Φιντάν: «Κάθε δύο ή τρεις ημέρες μιλώ με τον Ιρανό ομόλογό μου »

Ωστόσο, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών κατέστησε σαφές πως για την ώρα δεν υπάρχει καμία σοβαρή πρωτοβουλία για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, αλλά κατά την εκτίμησή του η Τεχεράνη είναι ανοιχτή σε παράλληλες συνομιλίες.

Παράλληλα, ο Χακάν Φιντάν δήλωσε ότι βρίσκεται σε τακτική επικοινωνία με τον Ιρανό ομόλογό του.

«Νομίζω ότι κάθε δύο ή τρεις ημέρες μιλώ με τον Ιρανό ομόλογό μου. Και η αίσθησή μου είναι ότι αισθάνονται προδομένοι, επειδή για δεύτερη φορά δέχθηκαν επίθεση ενώ βρίσκονταν σε συνομιλίες. Γι' αυτό πιστεύω ότι δεν υπάρχει λόγος να αναφέρονται δημόσια στις συζητήσεις. Η εκτίμησή μου είναι ότι είναι ανοιχτοί σε οποιαδήποτε λογική παρασκηνιακή διπλωματία. Τουλάχιστον θα έπρεπε να είναι. Νομίζω ότι ορισμένα μηνύματα ίσως μεταφέρονται μπρος-πίσω. Αλλά πρώτα απ' όλα πρέπει να αντιληφθούμε τον σαφή ορισμό των στρατιωτικών στόχων των ΗΠΑ. Νομίζω ότι ο πρόεδρος Τραμπ ορίζει κατά καιρούς αυτούς τους στρατιωτικούς στόχους. Πρέπει να υπάρξει ένα σχέδιο για τελική έκβαση», δήλωσε.

Φιντάν: «Κρατάμε στάση άμυνας»

Η Τουρκία –τόνισε– παρά τις στρατιωτικές της δυνατότητες, δεν επιθυμεί να εμπλακεί στη σύγκρουση.

Συγκεκριμένα, σχολίασε: «Όπως γνωρίζετε, και όπως έχει καταστήσει πολύ σαφές ο πρόεδρός μας, η Τουρκία είναι μια πολύ ικανή χώρα, αλλά σε αυτή την περίπτωση δεν θέλουμε να παρασυρθούμε στον πόλεμο, γιατί δεν πρέπει να προκληθούμε και δεν πρέπει να συρθούμε σε πόλεμο. Η στάση μας αυτή τη στιγμή είναι αμυντική. Οι μονάδες του ΝΑΤΟ είναι αυτή τη στιγμή πολύ αποτελεσματικές στην αναχαίτιση πυραύλων. Ο πρωταρχικός μας στόχος είναι να μην μπούμε σε αυτόν τον πόλεμο».

Η Τουρκία δεν θα απαντήσει στο Ιράν

Τέλος, επεσήμανε πως Ιρανοί αξιωματούχοι επέμειναν ότι δεν εκτόξευσαν πυραύλους κατά της Τουρκίας, αν και τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι οι πύραυλοι προήλθαν από το Ιράν, δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών.

Την ίδια ώρα αποκλείει το ενδεχόμενο μιας στρατιωτικής αντίδρασης σε αυτό το στάδιο, λέγοντας ότι τα αμυντικά συστήματα του ΝΑΤΟ ήταν αποτελεσματικά και ότι ο «πρωταρχικός στόχος» της Τουρκίας είναι να παραμείνει εκτός της σύγκρουσης.

«Γνωρίζω ότι μας προκαλούν και θα μας προκαλούν, αλλά αυτός είναι ο στόχος μας», είπε. «Θέλουμε να μείνουμε εκτός αυτού του πολέμου», υπογράμμισε.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ