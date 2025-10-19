Φιντάν: Μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα των χωρικών υδάτων στο Αιγαίο

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν δήλωσε από τηλεοπτικό σταθμό ότι το ζήτημα της επέκτασης των χωρικών υδάτων στο Αιγαίο –στα 12 μίλια από ελληνικής πλευράς ή τα 6 μίλια από τουρκικής– δεν είναι άλυτο, εφ’ όσον υπάρχει διάθεση για διάλογο. Παράλληλα, όμως, κατηγόρησε την Ελλάδα ότι η πολιτική της τροφοδοτείται από «αντιτουρκική στάση».

Συγκεκριμένα, ο κ. Φιντάν ανέφερε ότι: «Δεν δέχομαι τα 12 μίλια, εσείς δεν δέχεστε τα 6 μίλια. Αυτό δεν σημαίνει πως δεν μπορούν να συζητηθούν». Ο ίδιος εξήγησε ότι το βασικό εμπόδιο είναι πως «όλοι φοβούνται πολιτικό κόστος» στην Ελλάδα, εάν προχωρήσουν σε λύση.

Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, απαντώντας στις δηλώσεις, υπενθύμισε ότι η Ελλάδα ασκεί «ενεργητική και συνεπή εξωτερική πολιτική που στηρίζεται στις οικουμενικές αξίες του διεθνούς δικαίου» και ξεκαθάρισε πως «σε θέματα εθνικού συμφέροντος δεν μπορεί να υπάρξει καμία συζήτηση».

Στη συνέντευξή του, ο κ. Φιντάν άνοιξε και έτερο μέτωπο, κατηγορώντας την Ελλάδα ότι «έχει καταλάβει το σύστημα ασφάλειας της Ευρώπης» μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος SAFE, με τον ισχυρισμό ότι η χώρα «δεν έχει καμία σχέση με την ασφάλεια της Ευρώπης».