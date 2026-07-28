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Φινλανδία: Κλείνει τον εναέριο χώρο της και περιορίζει τη θαλάσσια κυκλοφορία κοντά στη Ρωσία

Η Φινλανδία προχώρησε στις συγκεκριμένες αποφάσεις λόγω κινδύνου εμφάνισης drones

The LiFO team
The LiFO team
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ ΕΝΑΕΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ DRONES Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Unsplash
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Οι ένοπλες δυνάμεις της Φινλανδίας ανακοίνωσαν την Τρίτη ότι έκλεισαν ένα τμήμα του φινλανδικού εναέριου χώρου και επέβαλαν περιορισμούς στη θαλάσσια κυκλοφορία στα ανοικτά των νότιων ακτών της χώρας, κοντά στα ρωσικά σύνορα, λόγω του κινδύνου να εισέλθουν στην περιοχή μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones).

Ουκρανικά στρατιωτικά drones που στοχεύουν τη Ρωσία έχουν εισέλθει κατά λάθος στον εναέριο χώρο της Φινλανδίας, της Εσθονίας, της Λετονίας και της Λιθουανίας φέτος, προκαλώντας ανησυχίες ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία επεκτείνεται στα βόρεια σύνορα του ΝΑΤΟ.

Η Φινλανδία λαμβάνει προληπτικά μέτρα

Η Φινλανδία έλαβε τα μέτρα αυτά «ώστε να διασφαλίσουμε ότι οι αρχές θα είναι σε θέση να δράσουν σε περίπτωση που drones παρεκκλίνουν στην περιοχή, δηλαδή να λάβουν ασφαλή αντίμετρα και να διασφαλίσουν την προστασία των παρευρισκόμενων», δήλωσε εκπρόσωπος του στρατού.

Ο εκπρόσωπος ανέφερε ότι ο στρατός δεν μπορεί να σχολιάσει την πηγή των πληροφοριών σχετικά με πιθανή δραστηριότητα drones, «καθώς πρόκειται για επιχειρησιακές πληροφορίες».

Η Ουκρανία έχει εντείνει τις επιθέσεις εναντίον ρωσικών στόχων με drones μεγάλου βεληνεκούς. Τόσο η Ουκρανία όσο και οι χώρες του ΝΑΤΟ έχουν κατηγορήσει τη ρωσική παρεμβολή σημάτων για την εκτροπή ορισμένων ουκρανικών drones στον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ. Η Μόσχα κατηγορεί την Ουκρανία ότι κατευθύνει σκόπιμα drones πέρα από τα σύνορα.

Με πληροφορίες από Reuters

Διεθνή

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