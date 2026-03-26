Φινλανδή βουλεύτρια καταδικάστηκε επειδή χαρακτήρισε την ομοφυλοφιλία «αναπτυξιακή διαταραχή»

Μια βουλεύτρια στη Φινλανδία κρίθηκε ένοχη από το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας για υποκίνηση μίσους, αφού ισχυρίστηκε ότι η ομοφυλοφιλία αποτελεί «αναπτυξιακή διαταραχή»,.

Η καταδίκη της προκάλεσε κριτική από υπουργούς της ακροδεξιάς κυβέρνησης.

Η Päivi Räsänen, μέλος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, διατύπωσε τις εν λόγω απόψεις σε ένα φυλλάδιο που εκδόθηκε για πρώτη φορά το 2004 και αναδημοσιεύθηκε στον ιστότοπο του Ιδρύματος Λούθηρου της Φινλανδίας και της Ευαγγελικής Επισκοπής της Φινλανδίας το 2007.

Ένοχη η βουλεύτρια στη Φινλανδία

Με ψήφους 3-2, το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε την Πέμπτη την Räsänen ένοχη για αδίκημα, όταν αναδημοσίευσε το φυλλάδιο στο Facebook το 2019 και στον ιστότοπό της τον επόμενο χρόνο. Της επιβλήθηκε πρόστιμο 1.800 ευρώ. Το δικαστήριο έκρινε ότι ο ισχυρισμός της ότι η ομοφυλοφιλία αποτελεί διαταραχή της ψυχοσεξουαλικής ανάπτυξης ήταν εσφαλμένος.

Η Räsänen υποστηρίχθηκε στην υπόθεσή της από την αμερικανική συντηρητική ομάδα νομικής υπεράσπισης Alliance Defending Freedom, η οποία προσπάθησε να χρησιμοποιήσει την υπόθεσή της ως παράδειγμα λογοκρισίας στην Ευρώπη. Η ομάδα έχει αυξήσει τις παγκόσμιες δαπάνες της για δικαστικές διαμάχες και άλλες εκστρατείες μετά την επιτυχή ανατροπή της απόφασης Roe v Wade, η οποία προστάτευε το δικαίωμα στην άμβλωση, στις ΗΠΑ.

Η Räsänen δήλωσε ότι το αποτέλεσμα ήταν «ένα σοκ» και ότι θα εξετάσει το ενδεχόμενο να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Τα κατώτερα δικαστήρια την είχαν αθωώσει από όλες τις κατηγορίες.

Υπουργοί της φινλανδικής κυβέρνησης από το κόμμα της Räsänen και το εθνικιστικό κόμμα των Φινλανδών ζήτησαν αμέσως την ελευθερία του λόγου και νομοθετικές αλλαγές.

Η ετυμηγορία προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από το κόμμα της Räsänen και κορυφαίους πολιτικούς, συμπεριλαμβανομένης της υπουργού Δικαιοσύνης, Leena Meri, η οποία ζήτησε αλλαγή του νόμου.

Αλλαγή του νόμου ζητούν πολιτικοί

Το κόμμα των Φινλανδών, είπε, πίστευε από καιρό ότι ο νόμος «δεν ήταν αρκετά ακριβής και, κυρίως, δεν ήταν προβλέψιμος, όπως απαιτεί η αρχή της νομιμότητας στον ποινικό κώδικα», είπε.

«Είναι πολύ δύσκολο για τους ανθρώπους να γνωρίζουν τι απαγορεύεται και τι επιτρέπεται».

Η αναπληρωτής πρωθυπουργός και υπουργός Οικονομικών, Riikka Purra, επίσης μέλος του κόμματος «Οι Φινλανδοί», ζήτησε επίσης την τροποποίηση του νόμου. «Η ελευθερία του λόγου δέχτηκε σήμερα ένα ακόμη σοβαρό πλήγμα λόγω της απόφασης που έλαβε το Ανώτατο Δικαστήριο», ανέφερε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο γενικός εισαγγελέας, Ari-Pekka Koivisto, δήλωσε στον φινλανδικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα Yle: «Δεν έχουμε ξαναδεί προηγουμένως μια τέτοια προκαταρκτική απόφαση σχετικά με το αδίκημα της υποκίνησης».

Ο Koivisto πρόσθεσε: «Είναι σημαντικό επειδή το Ανώτατο Δικαστήριο εξέτασε λεπτομερώς την αξιολόγηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων».

Ωστόσο, ο πρωθυπουργός, Petteri Orpo, του Κόμματος Εθνικής Συμμαχίας, αρνήθηκε να λάβει θέση σχετικά με την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου, λέγοντας ότι οι πολιτικοί δεν πρέπει να σχολιάζουν δικαστικές αποφάσεις.

Με πληροφορίες από Guardian