Financial Times: Ο Ζελένσκι θα ανακοινώσει εκλογές και δημοψήφισμα

«Ο Ζελένσκι σχεδιάζει εκλογές στην Ουκρανία και ψηφοφορία για την ειρηνευτική συμφωνία» είναι ο τίτλος δημοσιεύματος στους Financial Times.

«Η κυβέρνηση Τραμπ άσκησε πιέσεις στον Ουκρανό ηγέτη για δύο ψηφοφορίες έως τις 15 Μαΐου, διαφορετικά κινδυνεύει να χάσει τις εγγυήσεις ασφαλείας» σχολιάζουν οι Financial Times.

Το δημοσίευμα συνεχίζει, τονίζοντας πως η Ουκρανία έχει αρχίσει να σχεδιάζει προεδρικές εκλογές «παράλληλα με ένα δημοψήφισμα για οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία, αφού η κυβέρνηση Τραμπ πίεσε το Κίεβο για δύο ψηφοφορίες έως τις 15 Μαΐου, διαφορετικά κινδυνεύει να χάσει τις προτεινόμενες εγγυήσεις ασφαλείας των ΗΠΑ».

Η κίνηση, σύμφωνα με Ουκρανούς και δυτικούς αξιωματούχους και άλλους που έχουν γνώση του ζητήματος, έρχεται εν μέσω έντονων πιέσεων προς το Κίεβο από τον Λευκό Οίκο να ολοκληρώσει τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας την άνοιξη.

Το σχέδιο ευθυγραμμίζεται με την αμερικανική θέση, την οποία περιέγραψε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε δημοσιογράφους την περασμένη Παρασκευή, και αφορά υπογραφές εγγράφων για να τερματιστεί η μεγαλύτερη σύγκρουση της Ευρώπης από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο έως τον Ιούνιο.

«Λένε ότι θέλουν να κάνουν τα πάντα μέχρι τον Ιούνιο... ώστε να τελειώσει ο πόλεμος», δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας στους δημοσιογράφους, επικαλούμενος την επιθυμία του Λευκού Οίκου να μετατοπίσει την προσοχή του στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ τον Νοέμβριο. «Και θέλουν ένα σαφές χρονοδιάγραμμα».

Financial Times: Εκλογές στην Ουκρανία σύντομα

Η διεξαγωγή εκλογών θα σηματοδοτούσε μια δραματική πολιτική στροφή για έναν πρόεδρο που έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ότι τέτοιες ψηφοφορίες είναι αδύνατες όσο η χώρα παραμένει υπό στρατιωτικό νόμο, εκατομμύρια Ουκρανοί είναι εκτοπισμένοι και περίπου το 20% της χώρας βρίσκεται υπό ρωσική κατοχή.

Σύμφωνα με Ουκρανούς και Ευρωπαίους αξιωματούχους που συμμετείχαν στον σχεδιασμό, καθώς και άλλους που ενημερώθηκαν για το θέμα, ο Ζελένσκι σκοπεύει να ανακοινώσει το σχέδιο για προεδρικές εκλογές και δημοψήφισμα στις 24 Φεβρουαρίου, την τέταρτη επέτειο της πλήρους εισβολής της Ρωσίας.

«Οι Ουκρανοί έχουν αυτή τη δύσκολη ιδέα ότι όλα αυτά πρέπει να συνδυαστούν με την επανεκλογή του Ζελένσκι», δήλωσε ένας δυτικός αξιωματούχος που γνωρίζει το θέμα.

Το γραφείο του Ζελένσκι δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό ενώ και η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Κίεβο αρνήθηκε να σχολιάσει.

Ουκρανοί και δυτικοί αξιωματούχοι τόνισαν ότι τόσο το χρονοδιάγραμμα όσο και το τελεσίγραφο των ΗΠΑ ήταν απίθανο να τηρηθούν, καθώς εξαρτώνται από διάφορους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας επίτευξης προόδου προς μια ειρηνευτική συμφωνία με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ωστόσο, το σχέδιο υπογραμμίζει την επιθυμία του Ζελένσκι να μεγιστοποιήσει τις προοπτικές επανεκλογής του, ενώ παράλληλα καθησυχάζει τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι το Κίεβο δεν καθυστερεί την επίτευξη μιας ειρηνευτικής συμφωνίας, εφόσον αυτή μπορεί να επιτευχθεί.

Με πληροφορίες από Financial Times