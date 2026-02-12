Financial Times: Έφοδος της βελγικής αστυνομίας σε εγκαταστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η βελγική αστυνομία πραγματοποίησε έφοδο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο έρευνας για πιθανές παρατυπίες στην πώληση ακινήτων.

Σύμφωνα με δύο πρόσωπα που επικαλούνται οι Financial Times - και γνωρίζουν την επιχείρηση - , έρευνες πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Πέμπτης σε διάφορους χώρους της Επιτροπής στις Βρυξέλλες, μεταξύ των οποίων και στο τμήμα προϋπολογισμού.

Η έρευνα αφορά την πώληση ακινήτων της ΕΕ, που πραγματοποιήθηκε κατά την προηγούμενη θητεία της Επιτροπής, όταν επίτροπος προϋπολογισμού ήταν ο Γιοχάνες Χαν.

Ο Χαν ήταν υπεύθυνος για τη διαχείριση του προϋπολογισμού της ΕΕ, ύψους 1 τρισεκατομμυρίου ευρώ, έως το 2024. Μετά τη λήξη της θητείας του, ορίστηκε ειδικός απεσταλμένος της ΕΕ για την Κύπρο.

Η έρευνα διεξάγεται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) και αφορά 23 κτίρια που αποκτήθηκαν από το βελγικό κρατικό επενδυτικό ταμείο SFPIM έναντι 900 εκατομμυρίων ευρώ το 2024. Τότε η Επιτροπή είχε δηλώσει ότι η πώληση έγινε μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας, σύμφωνα με τους οικονομικούς κανονισμούς της ΕΕ.

«Η EPPO μπορεί να επιβεβαιώσει ότι διεξάγει ενέργειες συλλογής αποδεικτικών στοιχείων στο πλαίσιο εν εξελίξει έρευνας», δήλωσε η εκπρόσωπος της EPPO, Tine Hollevoet.

«Δεν μπορούμε να μοιραστούμε περισσότερες πληροφορίες σε αυτό το στάδιο, ώστε να μην τεθεί σε κίνδυνο η εξέλιξη της διαδικασίας και το αποτέλεσμά της», πρόσθεσε.

Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δήλωσε ότι «η πώληση των κτιρίων ακολούθησε καθιερωμένες διαδικασίες και πρωτόκολλα και είμαστε βέβαιοι ότι πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τους κανόνες», προσθέτοντας ότι η εκτελεστική αρχή της ΕΕ «θα συνεργαστεί πλήρως με την EPPO και τις αρμόδιες βελγικές αρχές για το θέμα».

Η OLAF, η υπηρεσία της ΕΕ για την καταπολέμηση της απάτης, αρνήθηκε να σχολιάσει, όπως και η ομοσπονδιακή αστυνομία του Βελγίου.

Με πληροφορίες από FT