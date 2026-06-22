Φιλιππίνες: Τρεις νεκροί μετά από πυροβολισμούς σε γυμνάσιο

Δύο μαθητές άνοιξαν πυρ σε ένα γυμνάσιο στις κεντρικές Φιλιππίνες, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρεις συμμαθητές τους και να τραυματιστούν άλλοι επτά, σύμφωνα με την αστυνομία.

Οι ύποπτοι, ηλικίας 14 και 15 ετών, βρίσκονται και οι δύο υπό αστυνομική κράτηση. Ο ένας συνελήφθη αμέσως μετά τον πυροβολισμό στο σχολείο στην πόλη Τακλομπάν, ενώ ο δεύτερος παραδόθηκε αργότερα.

Αξιωματούχοι της τοπικής αστυνομίας ανέφεραν ότι οι έφηβοι εξακολουθούν να ανακρίνονται, αλλά το κίνητρο της επίθεσης ενδέχεται να ήταν μια «μνησικακία» λόγω εκφοβισμού.

Η βία με όπλα δεν είναι ασυνήθιστη στις Φιλιππίνες και οι επιθέσεις σε σχολεία είναι εξαιρετικά σπάνιες.

Οι πυροβολισμοί στις Φιλιππίνες

Πρόκειται για την πρώτη επίθεση σε σχολείο στην πόλη Τακλομπάν τα τελευταία χρόνια, όπως δήλωσε η Εβαλίν Ντίαζ από την αστυνομία της πόλης στο BBC News. Οι περιπολίες της αστυνομίας στην πόλη έχουν ενισχυθεί, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, πρόσθεσε.

Οι δύο έφηβοι ήταν οπλισμένοι με ένα περίστροφο και ένα ένα ακόμα πιστόλι, σύμφωνα με τις αρχές.

«Καλούμε τους γονείς που διαθέτουν πυροβόλα όπλα να είναι πιο υπεύθυνοι, να κρύβουν τα όπλα τους, να βεβαιώνονται ότι είναι σωστά κρυμμένα και να μιλούν στα παιδιά τους», δήλωσε η Ντίαζ.

School shooting reported in the Philippines, with three people dead



Our thoughts are with the victims 💔 pic.twitter.com/88mq8U3DfT — Catch Up (@CatchUpFeed) June 22, 2026

Η μητέρα ενός 15χρονου μαθητή που σκοτώθηκε δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι όποιος επέτρεψε στους δράστες να έχουν πρόσβαση στα όπλα πρέπει να λογοδοτήσει.

«Ζητώ να απαγγελθούν κατηγορίες στους ιδιοκτήτες των όπλων, διότι τα όπλα δεν θα είχαν καταλήξει στα χέρια των παιδιών αν δεν ήταν αυτοί», δήλωσε η Τζενελίν Μπαντόρια σε συνέντευξη έξω από το σχολείο.

Το υπουργείο Παιδείας εξέφρασε «βαθιά ανησυχία» για το περιστατικό. «Καλούμε όλους να προσευχηθούν μαζί μας για την ασφάλεια, την ανάρρωση και την αποκατάσταση όσων επηρεάστηκαν από αυτό το περιστατικό», ανέφερε σε δήλωσή του.

Οι επτά τραυματίες μαθητές νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, αλλά δεν υπάρχουν νεότερες πληροφορίες για την κατάστασή τους.

Με πληροφορίες από BBC