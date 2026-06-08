Φιλιππίνες: Τους 35 έφτασαν οι νεκροί από τον ισχυρό σεισμό των 7,8 βαθμών

Στους 35 ανέρχονται οι νεκροί από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,8 βαθμών που έπληξε τις νότιες Φιλιππίνες το πρωί της Δευτέρας, προκαλώντας την κατάρρευση πολλών κτιρίων σε διάφορες περιοχές του αρχιπελάγους της νοτιοανατολικής Ασίας.

Σύμφωνα με την Αρχή Διαχείρισης Καταστροφών, τουλάχιστον 134 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ενώ περίπου 12 εξακολουθούν να αγνοούνται.

Βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και του οποίου η αυθεντικότητα επιβεβαιώθηκε από το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), καταγράφει τη στιγμή που μαθητές βρίσκονται συγκεντρωμένοι στην αυλή σχολείου στην επαρχία Νταβάο ντελ Σουρ κατά τη διάρκεια της σεισμικής δόνησης. Στο υλικό διακρίνεται κτίριο του σχολικού συγκροτήματος να καταρρέει, ενώ ακούγονται φωνές.

«Κύριε, κατέρρευσε στα αλήθεια! Πραγματικά κατέρρευσε! Το κτίριο κατέρρευσε πραγματικά!», ακούγεται να φωνάζει κάποιος.

Η δόνηση σημειώθηκε στις 07:37 τοπική ώρα (02:37 ώρα Ελλάδας) ανοιχτά της νήσου Μιντανάο, στις νότιες Φιλιππίνες, σε εστιακό βάθος 55 χιλιομέτρων, σύμφωνα με το αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS).

Δεκάδες οι μετασεισμοί στις Φιλιππίνες

Η Σεισμολογική Υπηρεσία των Φιλιππίνων ανακοίνωσε ότι μετά τον κύριο σεισμό καταγράφηκαν περισσότεροι από 200 μετασεισμοί, εκ των οποίων τουλάχιστον εννέα ήταν ισχυροί. Ανάμεσά τους περιλαμβάνεται και δόνηση μεγέθους 6,7 βαθμών.

Στην πόλη Τζένεραλ Σάντος, στη νήσο Μιντανάο, δημοσιογράφος του AFP παρακολούθησε τις επιχειρήσεις διάσωσης στα συντρίμμια σούπερ μάρκετ, όπου συνεργεία προσπαθούσαν να προσεγγίσουν τις σορούς δύο εργαζομένων που είχαν εγκλωβιστεί.

Φωτ.: ΕΡΑ

Ο 35χρονος Μόρφι Άνκαντ, ο οποίος αναζητούσε την αδελφή του, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο:

«Δεν θέλω να φύγω από εδώ όσο δεν βλέπω τη σορό της αδελφής μου. Ελπίζω, κόντρα σε όλες τις πιθανότητες, πως είναι ακόμα ζωντανή…».

Φωτ.: ΕΡΑ

Την ίδια ώρα, η Ντιοσλίντα Ντελούβιο μίλησε για τον γιο της Τζόι, τον δεύτερο εργαζόμενο που αγνοείται. Όπως είπε, λίγες εβδομάδες πριν την τραγωδία εκείνος την είχε επισκεφθεί και τη ρώτησε:

«Μαμά, ποια είναι τα σχέδιά σου για το μέλλον; Είσαι καλά;».

«Δεν θέλω να κλάψω τώρα, αναπολώντας το καλό που έχει προσφέρει», δήλωσε.

Κάτοικοι εγκαταλείπουν τα σπίτια τους

Σε περιοχές κοντά στο επίκεντρο, πολλοί κάτοικοι προετοιμάζονταν να περάσουν τη νύχτα σε ανοιχτούς χώρους, φοβούμενοι νέες ισχυρές δονήσεις.

Ο 34χρονος πωλητής Τζόνσον Αλέρτα δήλωσε στο AFP:

«Θα κοιμηθώ έξω, αν και δεν είναι άνετα, διότι φοβάμαι έναν μετασεισμό. Νιώθω πιο ασφαλής εδώ».

Φωτ.: ΕΡΑ

Ο Ρενέ Ρουνζαλάν, επικεφαλής της υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών στην επαρχία Σαρανγκάνι, η οποία επλήγη ιδιαίτερα σφοδρά, ανέφερε ότι μόνο στην κοινότητα Γκλαν έχασαν τη ζωή τους 14 άνθρωποι.

Όπως εξήγησε, «μια κατολίσθηση προκλήθηκε αμέσως μετά τον σεισμό και πολλές ζωές χάθηκαν», όταν κατοικίες θάφτηκαν κάτω από μεγάλους όγκους χώματος και λάσπης.

Φωτ.: ΕΡΑ

Παράλληλα, επισήμανε ότι η διακοπή ηλεκτροδότησης δυσχεραίνει σημαντικά την επικοινωνία και τη συλλογή πληροφοριών από τις πληγείσες περιοχές.

Μέτρα προστασίας

Μετά τον σεισμό, οι αρχές κάλεσαν τους κατοίκους των παράκτιων περιοχών να μετακινηθούν άμεσα σε σημεία με μεγαλύτερο υψόμετρο. Το επίκεντρο εντοπίστηκε περίπου 24 χιλιόμετρα ανοιχτά της επαρχίας Σαρανγκάνι, στη νήσο Μιντανάο.

Ο πρόεδρος των Φιλιππίνων Φερντινάντ Μάρκος Τζούνιορ ανακοίνωσε την αναστολή λειτουργίας των σχολείων στις πληγείσες περιοχές του Μιντανάο και απηύθυνε έκκληση στους πολίτες που διαμένουν κοντά στις ακτές να απομακρυνθούν αμέσως.

«Πηγαίνετε σε ασφαλές μέρος, σε μεγαλύτερο υψόμετρο. Μην περιμένετε», τόνισε, προσθέτοντας: «Η ζωή σας είναι σημαντικότερη απ’ όσα αφήνετε πίσω σας».

Παράλληλα, το αεροδρόμιο του Τζένεραλ Σάντος ανέστειλε τη λειτουργία του μέχρι νεωτέρας. Σε βίντεο που ταυτοποιήθηκε από το AFP φαίνονται τμήματα της οροφής να έχουν καταρρεύσει στον χώρο παραλαβής αποσκευών.

🇵🇭 ⚠️ Panic at Philippine elementary school as earthquake hits



In a video verified by AFP, school children could be seen sheltering in the arms of their teachers as a 7.8-magnitude earthquake struck the southern Philippines on Monday. A corrugated iron roof is seen collapsing… pic.twitter.com/rDgsLjiU8e — AFP News Agency (@AFP) June 8, 2026

Το Κέντρο Προειδοποίησης για Τσουνάμι του Ειρηνικού (PTWC), με έδρα τη Χαβάη, είχε αρχικά εκδώσει προειδοποίηση για πιθανό τσουνάμι κατά μήκος των ακτών των Φιλιππίνων, της Ινδονησίας, της Ταϊβάν και της Ιαπωνίας.

Ωστόσο, αργότερα μέσα στην ημέρα, οι αρμόδιες αρχές των Φιλιππίνων και της Ινδονησίας ανακοίνωσαν την άρση των σχετικών ειδοποιήσεων, καθώς ο κίνδυνος είχε πλέον υποχωρήσει.

Με πληροφορίες από Reuters και AFP