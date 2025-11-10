Φιλιππίνες: Πάνω από 1,4 εκατ. απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους καθώς δεύτερος τυφώνας σαρώνει τη χώρα

Η χώρα των Φιλιππίνων μετρά νέες απώλειες καθώς ο υπερτυφώνας Fung-wong (τοπική ονομασία Uwan) έπληξε σφοδρά το αρχιπέλαγος, προκαλώντας πλημμύρες, κατολισθήσεις, εκτεταμένες διακοπές ρεύματος και τον θάνατο τουλάχιστον οχτώ ανθρώπων, ανάμεσά τους δύο παιδιά.

Ο τυφώνας, ο δεύτερος που πλήττει τη χώρα μέσα σε μία εβδομάδα μετά τον φονικό Kalmaegi –ο οποίος άφησε πίσω του σχεδόν 200 νεκρούς– έφτασε το βράδυ της Κυριακής με ανέμους έως και 230 χλμ./ώρα στη νήσο Λουζόν. Σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Άμυνας, περισσότεροι από 1,4 εκατομμύρια άνθρωποι απομακρύνθηκαν προληπτικά από τα σπίτια τους, ενώ πάνω από 300.000 παραμένουν ακόμη σε κέντρα φιλοξενίας.

Δύο παιδιά έχασαν τη ζωή τους όταν κατολίσθηση λάσπης καταπλάκωσε το σπίτι τους στην πόλη Kayapa, ενώ άλλοι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε διαφορετικά περιστατικά, ένας από πνιγμό και μία γυναίκα εγκλωβισμένη σε ερείπια. Περισσότερα από 1.000 σπίτια υπέστησαν ζημιές και δεκάδες χωριά πλημμύρισαν.

Φωτ.: EPA

Ο Fung-wong, που κάλυψε σχεδόν ολόκληρη τη νησιωτική χώρα με κυκλική ακτίνα 1.800 χιλιομέτρων, αποδυναμώθηκε καθώς κινήθηκε βόρεια προς τη Θάλασσα της Νότιας Κίνας, κατευθυνόμενος πλέον προς Ταϊβάν, όπου ήδη έχουν κλείσει σχολεία και εκδόθηκαν εντολές εκκένωσης σε περιοχές υψηλού κινδύνου.

«Δεν μπορούσαμε να κοιμηθούμε από τους ανέμους και τα χτυπήματα στα σιδερένια φύλλα της στέγης», δήλωσε ο 63χρονος Ρομέο Μαριάνο από την επαρχία Ισαμπέλα. «Το πρωί είδαμε το σπίτι μας κατεστραμμένο».

Περισσότερες από 130 κοινότητες στη βόρεια Λουζόν παραμένουν αποκλεισμένες, ενώ ομάδες διάσωσης προσπαθούν να προσεγγίσουν περιοχές που έχουν αποκοπεί από κατολισθήσεις. Ο πρόεδρος Φερδινάντ Μάρκος Τζούνιορ έχει ήδη κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ πάνω από 3 εκατομμύρια κάτοικοι έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Φωτ.: EPA

Οι επιστήμονες επισημαίνουν πως η κλιματική κρίση εντείνει τα ακραία φαινόμενα στην περιοχή, με θερμότερα νερά να τροφοδοτούν πιο ισχυρούς και εκτεταμένους τυφώνες. Οι Φιλιππίνες έχουν πληγεί φέτος από 21 τροπικές καταιγίδες, ενώ ο Fung-wong ήρθε να δοκιμάσει ξανά μια χώρα που δεν πρόλαβε να ανακάμψει από τις προηγούμενες καταστροφές.