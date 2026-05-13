Φιλιππίνες: Αναφορές για πυροβολισμούς μέσα στη Γερουσία - Αναπτύχθηκαν στρατιωτικοί

Αυτόπτες μάρτυρες, μιλώντας στο Reuters, περιέγραψαν πως ακούστηκαν πυροβολισμοί από το εσωτερικό του κτιρίου της Γερουσίας στις Φιλιππίνες.

Την ίδια ώρα, στρατιωτικοί της χώρας αναπτύχθηκαν σήμερα εκεί στο πλαίσιο απόπειρας των αρχών για τη σύλληψη γερουσιαστή που καταζητείται από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο

Μάρτυρες του Reuters είδαν περίπου επτά στρατιωτικούς με στολές παραλλαγής μέσα στο κτίριο της Γερουσίας στις Φιλιππίνες, ορισμένοι να φέρουν τουφέκια εφόδου, και τουλάχιστον τέσσερις ακόμη να φτάνουν αργότερα.

Πυροβολισμοί στις Φιλιππίνες: Ποιος είναι ο Γερουσιαστής που διώκεται

Πυροβολισμοί συνεχίζουν να ακούγονται, περιγράφει το ειδησεογραφικό πρακτορείο, ενώ δεν έχει καταστεί μέχρι σαφές γιατί οι στρατιωτικοί βρίσκονταν εκεί.

Ο Ρόναλντ ντελά Ρόσαμ πρώην αρχηγός της αστυνομίας που ηγήθηκε του αιματηρού «πολέμου κατά των ναρκωτικών» του πρώην προέδρου των Φιλιππίνων Ροντρίγκο Ντουτέρτε δήλωσε σήμερα ότι η σύλληψή του είναι είναι θέμα χρόνου και κάλεσε κόσμο να κινητοποιηθεί για να αποτρέψει την παράδοσή του στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.

Ο γερουσιαστής Ρόναλντ ντελα Ρόσα, ο οποίος έχει κλειστεί στο βουλευτικό του γραφείο από τη Δευτέρα, κάλεσε τους πολίτες να προσέλθουν και να εμποδίσουν τη σύλληψή του, λέγοντας ότι οι αρχές επιβολής του νόμου βρίσκονται καθ' οδόν για την εκτέλεση εντάλματος σύλληψης από το ΔΠΔ.

Το ένταλμα, με ημερομηνία Νοεμβρίου που δόθηκε στη δημοσιότητα τη Δευτέρα, ζητά τη σύλληψη του πρώην αρχηγού της αστυνομίας με την κατηγορία εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας, τα ίδια εγκλήματα για τα οποία κατηγορείται ο 81χρονος Ντουτέρτε που αναμένει τη δίκη στη Χάγη μετά τη σύλληψή του πέρυσι.

Ο Ντέλα Ρόσα, 64 ετών, ήταν ο ανώτερος αξιωματικός του Ντουτέρτε, υπεύθυνος για τη σφοδρή καταστολή κατά την οποία σκοτώθηκαν χιλιάδες φερόμενοι ως έμποροι ναρκωτικών, με ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων να κατηγορούν την αστυνομία για συστηματικές δολοφονίες και συγκαλύψεις.

Η αστυνομία απορρίπτει τις κατηγορίες και λέει ότι οι περισσότεροι από τις 6.000 που σκοτώθηκαν σε επιχειρήσεις κατά των ναρκωτικών ήταν όλοι ένοπλοι και είχαν αντισταθεί στη σύλληψη.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ, Reuters