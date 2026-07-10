Φιλιππίνες: 15 νεκροί από κατολισθήσεις - Ο τυφώνας Μπάβι απειλεί την Ταϊβάν

Δεκαπέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από κατολισθήσεις στις Φιλιππίνες, την στιγμή που ο τυφώνας Μπάβι πλησιάζει την περιοχή.

Κατολίσθηση που σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Παρασκευής προκάλεσε τον θάνατο 10 ανθρώπων στη Μαλαπατάν, στη νότια επαρχία Σαρανγκάνι του νησιού Μιντανάο, σύμφωνα με το Philippine News Agency.

Τουλάχιστον πέντε ακόμη άνθρωποι σκοτώθηκαν σε δεύτερη κατολίσθηση στη νότια επαρχία Λανάο ντελ Σουρ, όπως μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Ο τυφώνας, γνωστός στις Φιλιππίνες με την ονομασία Inday, εισήλθε στην Περιοχή Ευθύνης των Φιλιππίνων την Τετάρτη, ωστόσο εξασθένησε καθώς συνέχισε την πορεία του βορειοδυτικά πάνω από τη Θάλασσα των Φιλιππίνων, κοντά στο βόρειο τμήμα της Λουζόν.

Ορισμένα από τα θύματα στη Σαρανγκάνι ήταν συγγενείς μεταξύ τους, δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο δήμαρχος της Μαλαπατάν, Σάλγουεϊ Σούμπο Τζούνιορ, προσθέτοντας ότι τμήματα του χωριού εκκενώνονταν, καθώς οι ισχυρές βροχοπτώσεις συνεχίζονταν σε ολόκληρη την περιοχή.

Η μετεωρολογική υπηρεσία των Φιλιππίνων, PAGASA, εξέδωσε προειδοποιήσεις, επισημαίνοντας ότι, παρότι ο τυφώνας Μπάβι δεν αναμένεται να πλήξει άμεσα τη χώρα, ενδέχεται να προκαλέσει έντονες βροχοπτώσεις και εκτεταμένες πλημμύρες σε αρκετές περιοχές, μεταξύ αυτών και στην πρωτεύουσα της Μανίλα.

TROPICAL CYCLONE BULLETIN NR. 12

Typhoon #IndayPH (BAVI)

Issued at 5:00 PM, 10 July 2026

Valid for broadcast until the next bulletin at 11:00 PM today.



“INDAY” MAINTAINS ITS STRENGTH AS IT MOVE NORTH NORTHWESTWARD TOWARDS THE SOUTHERN ISLANDS OF JAPAN pic.twitter.com/QZ60osns5Q — PAGASA-DOST (@dost_pagasa) July 10, 2026

Τυφώνας Μπάβι: Εκατοντάδες άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους - Κλειστά σχολεία και γραφεία

Ο υπερτυφώνας έπληξε τη Δευτέρα τα αμερικανικά εδάφη του Ειρηνικού, Γκουάμ και Βόρειες Μαριάνες, προκαλώντας ζημιές σε υποδομές, χωρίς ωστόσο να αναφερθούν θύματα. Πλέον κατευθύνεται προς άλλες χώρες της περιοχής, με τις αρχές να προχωρούν σε εκκενώσεις και άλλα προληπτικά μέτρα.

Ο Μπάβι αναμένεται να φέρει βροχοπτώσεις στη βόρεια και ανατολική Ταϊβάν, καθώς και σε περιοχές της Ιαπωνίας το Σάββατο, προτού φτάσει στην Κίνα.

Εκατοντάδες άνθρωποι έχουν ήδη απομακρυνθεί από τα σπίτια τους, ενώ σχολεία και γραφεία έχουν κλείσει ενόψει της αναμενόμενης κακοκαιρίας σε περιοχές της Ταϊβάν.

Όπως μετέδωσε ο ανταποκριτής του Al Jazeera, Μπάρναμπι Λο, ισχυρές βροχοπτώσεις έπληξαν το πρωί της Παρασκευής την παράκτια επαρχία Ισικάουα στην Ιαπωνία, ενώ πολλοί προετοιμάζονταν για ακόμη σφοδρότερη καταιγίδα.

Η νότια Κίνα εξακολουθεί να μετρά τις πληγές της από τον τυφώνα Maysak, ο οποίος έπληξε την περιοχή νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, προκαλώντας πλημμύρες που στοίχισαν τη ζωή σε 39 ανθρώπους, έπειτα από ρήγμα σε φράγμα που κατέκλυσε την πόλη Νανίνγκ.

SCENES Strong waves crashed onto the shoreline in northern #TaiwanIsland on Friday as the outer bands of #TyphoonBavi skirted the island on its way toward China's east coast. https://t.co/Fjr0Lyw7WI pic.twitter.com/XmmgYvaG3P — ShanghaiEye🚀official (@ShanghaiEye) July 10, 2026

Με πληροφορίες από Al Jazeera