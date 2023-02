Το φιλί στο στόμα της Κάιλι Τζένερ με την Αναστασία Καρανικολάου: «Forever valentine»

Η Κάιλι Τζένερ γιόρτασε την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, με ένα φιλί στο στόμα της κολλητής φίλης της, Αναστασίας Καρανικολάου ή Stassie, όπως την αποκαλούν.

Οι 25χρονες φίλες φωογραφήθηκαν στο Instagram με ασορτί ρούχα -oversized δερμάτινα μπουφάν, φαρδιά τζιν και αθλητικά παπούτσια- και δίνοντας ένα παιχνιδιάρικο φιλί σε ένα γήπεδο μπάσκετ.

«Forever valentine», έγραψε η Κάιλι Τζένερ στην λεζάντα της ανάρτησης, που περιλαμβάνει διάφορες κοινές πόζες τους, με την Stassie να προσθέτει στα σχόλια: «forever & then some», δηλαδή για πάντα και λίγο ακόμη.

Φωτ.: @kyliejenner/ Instagram

Από τα σχόλια δεν έλειψαν και κάποιοι που αναρωτήθηκαν μήπως τα δυο κορίτσια έχουν σχέση, ειδικά μετά τον φημολογούμενο χωρισμό της Κάιλι Τζένερ από τον Τράβις Σκοτ, με τον οποίο έχουν μια 5χρονη κόρη, την Stormi και τον ενός έτους Aire.

«Πότε θα κάνει come out η Κάιλι;», σχολίασε ένας φαν, ενώ ένας άλλος ρώτησε: «Είναι αυτή η επιβεβαίωση;». «Γλυκιά μου, αν δεν είσαι λεσβία, τουλάχιστον κάνε come out ως bi! Γιατί τα vibes είναι εμφανή», έγραψε τρίτος.

Ωστόσο, η Stassie είναι ζευγάρι με έναν άλλο influencer, τον 22χρονο μουσικό του TikTok JXDN (πραγματικό όνομα: Jaden Hossler), ο οποίος στο παρελθόν έβγαινε με την 20χρονη TikToker, Nessa Barrett.

Ποια είναι η Stassie karanikolaou

Η Stassie karanikolaou (Αναστασία Καρανικολάου) ποζάρει αρκετές φορές μαζί με την Κάιλι Τζένερ στα social media, καθώς οι δυο τους είναι φίλες εδώ και δέκα χρόνια ενώ έχουν μάλιστα το ίδιο τατουάζ, το όνομα «Stormi» της κόρης της Κάιλι Τζένερ.

Φωτ.: @kyliejenner/ Instagram

Ο πατέρας της, Περικλής Νικόλαος Καρανικολάου, είναι μεσίτης που γεννήθηκε στην Ελλάδα και δούλεψε για τον Παγκόσμιο Οικονομικό Όμιλο, σύμφωνα με το LinkedIn.

Μητέρα της είναι η Νικολέττα Καρανικολάου και έχει μία αδελφή, την Αλεξία, η οποία εργάζεται ως hairstylist και εμφανίζεται συχνά μαζί της στο Instagram της.

Οι λογαριασμοί της στα social media, ειδικά σε TikTok και Instagram, μετρούν εκατομμύρια followers και σύμφωνα με δημοσιεύματα δεν διαφημίζει τίποτα σε αυτά για λιγότερα από 5.000 δολάρια.

Στην καριέρα της ως μοντέλο έχει κάνει συνεργασίες μεταξύ άλλων με τα brands Revolve, SavageXFenty, Oh Polly Swim και πολλά ακόμα.

Για την ιστορία, αυτή δεν είναι πρώτη φορά που οι δυο κολλητές φίλες Stassie και Kylie φωτογραφίζονται μαζί- πρόσφατα πόζαραν με outfits Jean Paul Gaultier σε μια σειρά από φωτογραφίες στην κρεβατοκάμαρα.