«Φιλελεύθερος»: Οι αρχές της Κύπρου είχαν πληροφορίες για χτύπημα πριν την επίθεση στις βρετανικές βάσεις

Οι αρχές της Κύπρου φέρεται να είχαν στα χέρια τους πληροφορίες για πιθανό «σοβαρό περιστατικό με drone» σε έδαφος του νησιού, λίγα 24ώρα πριν από την επίθεση στη βρετανική βάση του Ακρωτηρίου, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Φιλελεύθερος της Κύπρου».

Υπενθυμίζεται πως το περιστατικό με το μη επανδρωμένο αεροσκάφος καταγράφηκε αργά το βράδυ της Κυριακής προς τα ξημερώματα της Δευτέρας, στις 1 προς 2 Μαρτίου, στις βρετανικές βάσεις του νησιού, με τις εγχώριες αρχές να εκτιμούν πως το drone εκτοξεύτηκε από τον Λίβανο, γεγονός που δεν έχει επιβεβαιωθεί πλήρως.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα της κυπριακής εφημερίδας «Φιλελεύθερος», υπηρεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε συνεργασία και με ξένες υπηρεσίες, είχαν τεθεί σε σιωπηρό συναγερμό, παρακολουθώντας πρόσωπα που είχαν βρεθεί στο νησί τις ημέρες πριν από το χτύπημα.

Κύπρος: Από την προηγούμενη εβδομάδα υπήρχαν ενδείξεις για «ύποπτα πρόσωπα»

Όπως αναφέρει η εφημερίδα, οι κυπριακές αρχές ασφαλείας γνώριζαν ήδη από τα μέσα της προηγούμενης εβδομάδας ότι υπήρχαν ενδείξεις για ύποπτα πρόσωπα με δεσμούς με το Ιράν και ενδεχομένως με τους Φρουρούς της Επανάστασης.

Η πληροφορία που, σύμφωνα με τον «Φιλελεύθερο», χειριζόταν η Αστυνομία Κύπρου μαζί με συνεργαζόμενη υπηρεσία έκανε λόγο για επικείμενη κίνηση με UAVs, δηλαδή μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Μπορεί να μην ήταν σαφές τι ακριβώς θα συνέβαινε, ωστόσο, κατά το ίδιο δημοσίευμα, υπήρχε ένδειξη ότι θα εκδηλώνονταν περιστατικά σχετιζόμενα με drones στο νησί.

Ο «Φιλελεύθερος» σημειώνει ότι οι πληροφορίες αυτές ήταν γνωστές σε κύκλους ασφαλείας στην Κύπρο και είχαν οδηγήσει στη λήψη έκτακτων μέτρων προστασίας σε χώρους ισραηλινών συμφερόντων.

Το δημοσίευμα συνδέει ευθέως αυτή την εικόνα με τη σύλληψη ενός ζευγαριού στη Λάρνακα, το οποίο βρίσκεται υπό κράτηση για αδικήματα που σχετίζονται με την τρομοκρατία. Πρόκειται, σύμφωνα με την εφημερίδα, για έναν 28χρονο Αζέρο και μία 27χρονη Εσθονή.

Κύπρος: Πώς προέκυψε η σύλληψη

Κατά τον «Φιλελεύθερο», η σύλληψη των δύο προέκυψε έπειτα από αξιολόγηση διαβαθμισμένης πληροφορίας που διαβιβάστηκε στην Αστυνομία στα τέλη Φεβρουαρίου, και ανέλαβε να χειριστεί το Τμήμα Ανιχνεύσεων Εγκλημάτων του Αρχηγείου.

Η ίδια πληροφορία φέρεται να ανέφερε ότι ο 28χρονος είχε ταξιδέψει επανειλημμένα στο Ιράν και πως υπάρχουν εύλογες υποψίες ότι στρατολογήθηκε από τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης.

Πηγές της εφημερίδας υποστηρίζουν επίσης ότι πριν παρουσιαστούν στο δικαστήριο για την έκδοση διατάγματος προσωποκράτησης, οι δύο ύποπτοι είχαν τεθεί υπό φυσική παρακολούθηση, από την οποία, σύμφωνα με την Αστυνομία, προέκυψαν ενδείξεις συμπεριφοράς που παραπέμπει σε επιχειρησιακή δράση.

Ένα από τα βασικά στοιχεία που εξετάζονται είναι ότι οι δύο ύποπτοι, κατά τη διαμονή τους σε Πάφο, Λεμεσό και Λάρνακα, φέρονται να τράβηξαν μεγάλο αριθμό φωτογραφιών από συγκεκριμένα σημεία και από διαφορετικές γωνίες.

Όπως γράφει ο «Φιλελεύθερος», τα συγκεκριμένα σημεία βρίσκονται στην Πάφο και συνδέονται με την παρουσία προσώπων ισραηλινής καταγωγής. Οι ανακριτές εξετάζουν το ενδεχόμενο το υλικό αυτό να είχε αποσταλεί σε σύνδεσμο στο εξωτερικό.

Η Αστυνομία φέρεται ακόμη να θεωρεί ότι ο 28χρονος είχε συμπεριφορά εκπαιδευμένου προσώπου, το οποίο λάμβανε μέτρα αντιπαρακολούθησης και ακολουθούσε πρακτικές που έχουν εμφανιστεί και σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις.

Κύπρος: Το στοιχείο που κίνησε υποψίες

Σύμφωνα πάντα με την κυπριακή εφημερίδα, υποψίες προκάλεσε και το γεγονός ότι, παρότι οι δύο παρουσιάζονταν ως ζευγάρι τουριστών, δεν είχαν κάνει κοινή αεροπορική κράτηση για το ταξίδι τους στην Κύπρο.

Παράλληλα, η 27χρονη φέρεται να εξετάζεται ως πρόσωπο που παρείχε κάλυψη στον 28χρονο ώστε εκείνος να μπορεί να προχωρά σε ενέργειες κατασκοπείας.

Το ζευγάρι συνελήφθη στη Λάρνακα, λίγο πριν από την προγραμματισμένη αναχώρησή του από την Κύπρο την προπερασμένη Παρασκευή, και πλέον τελεί υπό οκταήμερη προσωποκράτηση. Στο πλαίσιο της έρευνας έχουν παραληφθεί προσωπικά τους αντικείμενα για επιστημονικές και άλλες εξετάσεις.

Ο «Φιλελεύθερος» αναφέρει ακόμη ότι οι κυπριακές αρχές συνδέουν τον 28χρονο με τον ίδιο φερόμενο «χειριστή» που είχε στρατολογήσει και άλλους για τρομοκρατικές ενέργειες υπέρ ιρανικών συμφερόντων.

Κατά το δημοσίευμα, πρόκειται για πιθανή σύνδεση με την υπόθεση του 44χρονου Αζέρου με βρετανικό διαβατήριο, ο οποίος είχε συλληφθεί στην Κύπρο στις 21 Ιουνίου 2025 και κατηγορείται για τρομοκρατία και κατασκοπεία.

Εκείνος φέρεται, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, να φωτογράφιζε με ειδικό εξοπλισμό τις βρετανικές βάσεις στο Ακρωτήρι, όπου εδρεύει η RAF, καθώς και την αεροπορική βάση «Ανδρέας Παπανδρέου», σε περίοδο έντονης στρατιωτικής έντασης μεταξύ Ισραήλ και Ιράν.

Μάλιστα, η εφημερίδα υπενθυμίζει ότι βρετανικές διωκτικές αρχές είχαν ζητήσει επισήμως από την Κυπριακή Δημοκρατία συνεργασία μέσω της Eurojust, προτείνοντας ακόμη και τη συγκρότηση κοινής ερευνητικής ομάδας για την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης.

Με πληροφορίες από «Φιλελεύθερος Κύπρου»