Φέτος, το πιο ζεστό καλοκαίρι που έχει καταγραφεί ποτέ στο Ηνωμένο Βασίλειο

Το φετινό καλοκαίρι ήταν για το Ηνωμένο Βασίλειο το θερμότερο που έχει καταγραφεί ποτέ, ξεπερνώντας το ρεκόρ του 2018.

Το πιο ζεστό καλοκαίρι στο Ηνωμένο Βασίλειο κατέστη «70 φορές πιο πιθανό λόγω της κλιματικής αλλαγής», όπως ανακοίνωσε σήμερα, η Μετεωρολογική Υπηρεσία (Met Office) της χώρας. Ο φετινός μέσος όρος θερμοκρασίας ξεπέρασε το προηγούμενο ρεκόρ του 2018, αφήνοντας το θρυλικό καλοκαίρι του 1976 στην έκτη θέση.

Η επίμονη ζέστη οδήγησε σε «εθνικά σημαντικές» ελλείψεις νερού, ακόμη και σε «ψευδοφθινόπωρο» κατά περιοχές.

Σύμφωνα με τα νέα προσωρινά στοιχεία, οι θερμοκρασίες μεταξύ της 1ης Ιουνίου και της 31ης Αυγούστου 2025 ήταν κατά μέσο όρο 16,10C σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο - πολύ υψηλότερες από το προηγούμενο ρεκόρ των 15,76C το 2018.

«Η διαφορά μπορεί να ακούγεται μικρή, αλλά - ως μέσος όρος για μια περίοδο τριών μηνών, συμπεριλαμβανομένων των θερμοκρασιών ημέρας και νύχτας - είναι στην πραγματικότητα σημαντική», σχολιάζει το Sky News.

Και τα πέντε θερμότερα καλοκαίρια σημειώθηκαν από το 2000 και μετά, γεγονός που το Met Office χαρακτήρισε ως «σαφές σημάδι του μεταβαλλόμενου και θερμαινόμενου κλίματος του Ηνωμένου Βασιλείου».

Αν και το καλοκαίρι ήταν σταθερά θερμό, δεν σημειώθηκε ακραία ζέστη. Η υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα για το 2025 ήταν 35,8C στο Faversham του Kent, την 1η Ιουλίου, πολύ κάτω από το ιστορικό υψηλό του Ηνωμένου Βασιλείου των 40,3C που σημειώθηκε τον Ιούλιο του 2022.



Αλλά μόνο τον Ιούνιο υπήρξαν δύο καύσωνες, καθιστώντας τον ως τον πιο θερμό Ιούνιο που έχει καταγραφεί ποτέ για την Αγγλία και τον δεύτερο θερμότερο για το Ηνωμένο Βασίλειο συνολικά. Στη συνέχεια, ένας τρίτος καύσωνας τον Ιούλιο και ένας τέταρτος τον Αύγουστο ώθησαν τη συνολική μέση θερμοκρασία του καλοκαιριού σε επίπεδα ρεκόρ.



Οι μετεωρολόγοι δήλωσαν ότι η φετινή συνεχής ζέστη οφειλόταν στο ξηρό έδαφος από την άνοιξη, στα συστήματα υψηλής πίεσης και στις ασυνήθιστα θερμές θάλασσες γύρω από το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ οι ελάχιστες θερμοκρασίες ήταν εξαιρετικά πάνω από τον μέσο όρο.

Με πληροφορίες από Sky News, Guardian