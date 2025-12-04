Φεντερίκα Μογκερίνι: Παραιτήθηκε από διευθύντρια του Κολλεγίου Ευρώπης

Η πρώην επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας και μέχρι πρότινος διευθύντρια του Κολλεγίου της Ευρώπης, Φεντερίκα Μογκερίνι, υπέβαλε την παραίτησή της μετά την απαγγελία κατηγοριών σε βάρος της στο πλαίσιο έρευνας για διαφθορά που αφορά την ανάθεση σύμβασης της ΕΕ στο ίδρυμα για την εκπαίδευση διπλωματών.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η Φεντερίκα Μογκερίνι συνελήφθη μαζί με δύο ακόμη υπόπτους και αντιμετωπίζει κατηγορίες περί ευνοιοκρατίας στην κατακύρωση σύμβασης σχετικής με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα μελλοντικών διπλωματών στο Κολέγιο της Ευρώπης.

Ο δικηγόρος της δήλωσε ότι η ίδια αρνείται κάθε παρατυπία και συνεργάζεται πλήρως με τις αρχές.

Η Μογκερίνι, που διετέλεσε Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική από το 2014 έως το 2019, ανακρίθηκε για περίπου δέκα ώρες την Τρίτη από τη βελγική ομοσπονδιακή αστυνομία στην Μπρυζ, όπου εδρεύει το Κολέγιο, προτού αφεθεί ελεύθερη. Η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη.

Φεντερίκα Μογκερίνι: Τι έχει μπει στο επίκεντρο της έρευνας

Το αντικείμενο της έρευνας είναι ο τρόπος με τον οποίο η EEAS ανέθεσε, την περίοδο 2021–2022, τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Διπλωματικής Ακαδημίας στο College of Europe. Πρόκειται για πρόγραμμα εκπαίδευσης νεότερων διπλωματών από τα κράτη μέλη της Ένωσης, με στόχο την ενίσχυση της ευρωπαϊκής διπλωματικής υπηρεσίας.

Σύμφωνα με την EPPO, υπάρχουν «ισχυρές υποψίες» ότι κατά τη διαδικασία του διαγωνισμού μοιράστηκαν εμπιστευτικές πληροφορίες σε συμμετέχοντα φορέα πριν τη δημοσίευση της προκήρυξης, γεγονός που θα συνιστούσε παραβίαση των κανόνων περί ίσης μεταχείρισης των υποψηφίων.

Η Φεντερίκα Μογκερίνι διετέλεσε Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική έως το 2019 και από το 2020 είναι πρύτανης του College of Europe, ενώ από το 2022 διευθύνει τη νεοσύστατη Διπλωματική Ακαδημία. Ο Στέφανο Σαννίνο, πρώην Ιταλός διπλωμάτης, υπηρέτησε ως γενικός γραμματέας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και σήμερα είναι γενικός διευθυντής της Κομισιόν για τη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια Αφρική και τις χώρες του Κόλπου.

Πηγή που επικαλείται το Bloomberg αναφέρει ότι το τρίτο πρόσωπο που κρατείται εργάζεται στο College of Europe. Δεν έχουν δοθεί περισσότερα στοιχεία.