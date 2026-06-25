Το «femboy» ήταν ο πιο δημοφιλής όρος στο Pornhub για το Pride Month

Το Pornhub δημοσίευσε τα στοιχεία του για το Pride Month και ο πιο δημοφιλής όρος αναζήτησης του Ιουνίου ήταν το «femboy».

Σύμφωνα με στοιχεία που μοιράστηκε η πλατφόρμα ο όρος βρέθηκε στην πρώτη θέση των αναζητήσεων για τον Ιούνιο, αφήνοντας στη δεύτερη θέση το «twink», μια λέξη που για χρόνια κυριαρχούσε στο gay ερωτικό περιεχόμενο παγκοσμίως.

φωτογραφία: Paulina Pikulinski

Τα στοιχεία έχουν ενδιαφέρον όχι μόνο ως στατιστικό από μια adult πλατφόρμα, αλλά και ως μικρό queer σημάδι για το πώς αλλάζει η online επιθυμία. Το «femboy» παραπέμπει σε μια πιο ρευστή εικόνα της ανδρικότητας, σε ένα παιχνίδι με το φύλο και την παρουσία του σώματος, σε αντίθεση με παλιότερες και πιο σταθερές κατηγορίες της gay πορνογραφικής γλώσσας

Το Pornhub ανέφερε επίσης ότι σχεδόν το μισό κοινό που βλέπει gay ερωτικό περιεχόμενο στην πλατφόρμα είναι γυναίκες. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν, οι γυναίκες αποτελούν περίπου το 49,7% αυτού του κοινού, ποσοστό αυξημένο σε σχέση με πέρσι, όταν βρισκόταν στο 47%.

Η ηλικιακή ομάδα 18-24 παραμένει η πιο ενεργή στην πλατφόρμα, ενώ τα ίδια στοιχεία καταγράφουν και αυξημένο ενδιαφέρον για cartoon περιεχόμενο σε αυτή την ηλικιακή κατηγορία.

Αλλαγές υπήρξαν και στη λίστα με τους πιο δημοφιλείς performers του gay adult περιεχομένου. Ο Tyler Wu βρέθηκε στην πρώτη θέση, αντικαθιστώντας τον Malik Delgaty, ενώ στην πρώτη πεντάδα εμφανίζονται επίσης οι Ethan Lestray, Legrand Wolf και Falcon Al.

Στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, το Rhode Island και το Maryland ήταν οι πολιτείες με την υψηλότερη χρήση του Pornhub, ενώ στην Ουάσινγκτον D.C. η κατανάλωση περιεχομένου στην πλατφόρμα ήταν 35% υψηλότερη από τον εθνικό μέσο όρο.

Τα στοιχεία του Pornhub δεν είναι πολιτική ανάλυση και δεν μπορούν να διαβαστούν σαν καθρέφτης μιας ολόκληρης κοινότητας. Δείχνουν, όμως, κάτι που συχνά λείπει από τον δημόσιο διάλογο για το queer σώμα: ότι η επιθυμία κινείται πιο γρήγορα, πιο παράξενα και πιο ρευστά από τις κατηγορίες με τις οποίες προσπαθεί να την περιγράψει η mainstream κουλτούρα.

με στοιχεία από OUT