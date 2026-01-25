Φειδίας Παναγιώτου: Κατακραυγή για σχόλιο σε βάρος αθλητών με νοητική αναπηρία

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε στην Κύπρο ο ευρωβουλευτής και influencer Φειδίας Παναγιώτου, αφού σε podcast χρησιμοποίησε υποτιμητικό χαρακτηρισμό για αθλητές με νοητική αναπηρία, σε συζήτηση με τον Παραολυμπιακό κολυμβητή Λοΐζο Χρυσάνθου.

Η Κυπριακή Εθνική Παραολυμπιακή Επιτροπή καταδίκασε «με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο» όσα ειπώθηκαν, χαρακτηρίζοντάς τα προσβλητικά και «βαθιά οπισθοδρομικά». Στην ανακοίνωσή της τονίζει ότι τέτοιες εκφράσεις δεν χωρούν παρερμηνεία και δεν μπορούν να παρουσιαστούν ως χιούμορ. «Πρόκειται για κατάφωρη προσβολή προς τους αθλητές που αγωνίζονται καθημερινά ενάντια στις προκαταλήψεις και τον αποκλεισμό», αναφέρει.

Η Επιτροπή σημειώνει επίσης ότι το ζήτημα δεν εξαντλείται σε ένα άστοχο σχόλιο. Επισημαίνει ότι, λόγω της θεσμικής ιδιότητας του Παναγιώτου ως ευρωβουλευτή, η υπόθεση παίρνει πολιτική και ηθική διάσταση. Ζητά από τον ίδιο να ζητήσει δημόσια συγγνώμη και να υιοθετήσει στάση που ενισχύει τον σεβασμό και την ευαισθητοποίηση, αντί να αναπαράγει στίγματα που, όπως αναφέρει, προσβάλλουν χιλιάδες πολίτες.

w

Φειδίας Παναγιώτου: Τι ειπώθηκε στο podcast

Το επίμαχο απόσπασμα καταγράφηκε την ώρα που ο Παραολυμπιονίκης κολυμβητής Λοΐζος Χρυσάνθου εξηγούσε τις κατηγορίες των αθλητών. Όταν ανέφερε ότι στην κατηγορία S-14 αγωνίζονται άτομα με νοητική αναπηρία, ο Φειδίας Παναγιώτου τον διέκοψε και ρώτησε: «η S-14 εν για τους πελλούς είπες; (δηλαδή «τους τρελούς/παλαβούς»)»

Ο αθλητής αντέδρασε εμφανώς αμήχανα και προσπάθησε να διορθώσει τη διατύπωση: «όι ρε φιλε, σόρρυ εν ξέρω αν το είπα λάθος, έχουν να κάνουν με τον εγκέφαλο, έχουν νοητικά προβλήματα».

Το σχετικό απόσπασμα ξεκινά στο σημείο 00:45 του παρακάτω βίντεο

Στη συνέχεια, ο ευρωβουλευτής απάντησε: «ντάξει με το πελλός… Ναι Ναι».

Ο Χρυσάνθου επέμεινε ότι ο χαρακτηρισμός δεν είναι αποδεκτός και έδωσε παράδειγμα από τον χώρο: «ένεν πελλοί. Μάλιστα έχουμε ένα αθλητή, να το αναφέρω μιας τζαι είναι πολύ καλός μου φίλος είναι S-14».