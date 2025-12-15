FBI: Παραγωγός true crime σειρών κατηγορείται για πραγματικά εγκλήματα

Στη λίστα των πλέον καταζητούμενων του FBI εντάχθηκε η Μέρι Κάρολ ΜακΝτόνελ, παραγωγός τηλεοπτικών σειρών true crime, η οποία κατηγορείται για τραπεζική απάτη και κλοπή ταυτότητας με συνολική ζημία δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων.

Οι αμερικανικές αρχές κάνουν λόγο για μια υπόθεση μεγάλης οικονομικής απάτης, η οποία, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, εξελισσόταν παράλληλα με τη δραστηριότητά της στον χώρο της τηλεοπτικής παραγωγής.

Η 73χρονη ήταν ιδιοκτήτρια της εταιρείας Bellum Entertainment, η οποία παρήγαγε δεκάδες επεισόδια τηλεοπτικών εκπομπών true crime. Την ίδια περίοδο, σύμφωνα με το FBI, φέρεται να εξασφάλιζε πολυεκατομμυριακά δάνεια από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, παρουσιάζοντας τον εαυτό της ως κληρονόμο εύπορης οικογένειας της αμερικανικής αεροναυπηγικής βιομηχανίας. Για τον σκοπό αυτό φέρεται να προσκόμιζε πλαστά έγγραφα που εμφάνιζαν ανύπαρκτους τραπεζικούς λογαριασμούς και καταπιστεύματα μεγάλης αξίας.

Μία από τις βασικές υποθέσεις αφορά δάνειο τουλάχιστον 15 εκατ. δολαρίων από την Bank of California, το οποίο, σύμφωνα με τις αρχές, εγκρίθηκε με βάση ψευδή οικονομικά στοιχεία. Οι εισαγγελικές αρχές εκτιμούν ότι με παρόμοιες μεθοδεύσεις η ΜακΝτόνελ εξαπάτησε και άλλα ιδρύματα, ανεβάζοντας το συνολικό όφελος σχεδόν στα 30 εκατ. δολάρια. Η ίδια υποστήριζε ότι τα ποσά θα καλύπτονταν από καταπίστευμα που επρόκειτο να αποδεσμευθεί, κάτι που, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, δεν συνέβη ποτέ.

Η ΜακΝτόνελ φέρεται να εγκατέλειψε τις ΗΠΑ πριν από την απαγγελία κατηγοριών το 2018 και οι αρχές εκτιμούν ότι ενδέχεται να διαμένει στο Ντουμπάι. Η ένταξή της στη λίστα καταζητούμενων εντάσσεται, σύμφωνα με το FBI, σε προσπάθεια εντοπισμού της, αλλά και στη διερεύνηση ενδεχόμενης συνεχιζόμενης εγκληματικής δραστηριότητας.

Πέρα από τις τραπεζικές απάτες, η υπόθεση αναδεικνύει και τις επιπτώσεις που είχε η κατάρρευση της Bellum Entertainment σε δεκάδες εργαζομένους και συνεργάτες της. Πολλοί καταγγέλλουν ότι παραμένουν απλήρωτοι εδώ και χρόνια, παρά δικαστικές αποφάσεις υπέρ τους, εκφράζοντας τον φόβο ότι ακόμη και σε περίπτωση σύλληψης, τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία δεν θα επαρκέσουν για να αποζημιωθούν.

Με πληροφορίες από Guardian