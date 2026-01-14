Το FBI έκανε έφοδο στο σπίτι δημοσιογράφου της Washington Post τα ξημερώματα

Πράκτορες του FBI έκαναν έφοδο τα ξημερώματα της Τετάρτης στο σπίτι της δημοσιογράφου της Washington Post Χάνα Νάτανσον στη Βιρτζίνια, σε μια κίνηση που η εφημερίδα περιέγραψε ως «ιδιαίτερα ασυνήθιστη και επιθετική».

Ομοσπονδιακοί πράκτορες έφτασαν χωρίς προειδοποίηση, έψαξαν το σπίτι και κατέσχεσαν ηλεκτρονικές συσκευές, σύμφωνα με ενημέρωση προς το προσωπικό από τον αρχισυντάκτη Ματ Μάρεϊ.

Ο Μάρεϊ σημείωσε ότι ούτε η εφημερίδα ούτε η Νάτανσον είχαν ενημερωθεί πως αποτελούν στόχο έρευνας του υπουργείου Δικαιοσύνης. «Αυτή η εξαιρετική, επιθετική ενέργεια είναι βαθιά ανησυχητική και γεννά σοβαρά ερωτήματα για τις συνταγματικές εγγυήσεις που καλύπτουν τη δουλειά μας», ανέφερε στο μήνυμά του, προσθέτοντας ότι η Post «στέκεται σταθερά υπέρ της ελευθερίας του Τύπου».

Η έφοδος συνδέεται με έρευνα για κυβερνητικό εργολάβο που κατηγορείται ότι κράτησε παράνομα διαβαθμισμένο υλικό. Η υπουργός Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι έγραψε ότι η επιχείρηση έγινε από το υπουργείο Δικαιοσύνης και το FBI, κατόπιν αιτήματος του Πενταγώνου. Υποστήριξε πως το ένταλμα εκτελέστηκε «στο σπίτι δημοσιογράφου της Washington Post που αποκτούσε και δημοσίευε διαβαθμισμένες πληροφορίες οι οποίες είχαν διαρρεύσει παράνομα από εργολάβο του Πενταγώνου» και πρόσθεσε ότι «ο άνθρωπος που διέρρευσε τις πληροφορίες βρίσκεται ήδη στη φυλακή». Δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για το σκέλος της έρευνας.

Η Post αναφέρει ότι κατασχέθηκαν το κινητό της Νάτανσον, ένα ρολόι Garmin και δύο φορητοί υπολογιστές, εκ των οποίων ο ένας ανήκε στον εργοδότη της. Σύμφωνα με την εφημερίδα, οι πράκτορες τής είπαν ότι δεν είναι η ίδια το επίκεντρο της έρευνας και ότι δεν κατηγορείται για κάτι.

Σε ένταλμα που επικαλείται η Post, η υπόθεση αφορά τον Αουρέλιο Πέρεζ-Λουγκόνες, διαχειριστή συστημάτων στο Μέριλαντ με άδεια πρόσβασης «άκρως απόρρητου», ο οποίος κατηγορείται ότι απέκτησε πρόσβαση σε διαβαθμισμένες αναφορές πληροφοριών και τις πήρε στο σπίτι του. Η εφημερίδα σημειώνει ότι στην ποινική δικογραφία εις βάρος του δεν υπάρχει κατηγορία για διαρροή διαβαθμισμένων πληροφοριών. Η ομοσπονδιακή έρευνα, πάντα σύμφωνα με την Post, περιλαμβάνει έγγραφα που βρέθηκαν στο ταπεράκι του και στο υπόγειό του, όπως προκύπτει από ένορκη κατάθεση στο FBI.

Η Νάτανσον καλύπτει το ομοσπονδιακό δημόσιο και, όπως σημειώνει η Post, συμμετείχε σε «από τα πιο προβεβλημένα και ευαίσθητα» ρεπορτάζ της εφημερίδας κατά τον πρώτο χρόνο της δεύτερης κυβέρνησης Τραμπ. Σε κείμενο πρώτου προσώπου που είχε δημοσιεύσει τον προηγούμενο μήνα, περιέγραφε τον εαυτό της ως τον άνθρωπο που «ψιθυρίζει» με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση και έλεγε ότι δεχόταν κλήσεις «μέρα-νύχτα» από δημόσιους υπαλλήλους που ήθελαν να περιγράψουν αλλαγές σε πολιτικές εργασίας, απολύσεις ή μετασχηματισμούς αποστολών υπηρεσιών. Ανέφερε επίσης ότι απέκτησε 1.169 νέες πηγές, νυν ή πρώην ομοσπονδιακούς υπαλλήλους, και ότι η ένταση της δουλειάς «παραλίγο να τη σπάσει».

Έντονες αντιδράσεις στην έφοδο του FBI

Η έφοδος προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από οργανώσεις υπεράσπισης της ελευθερίας του Τύπου. Ο πρόεδρος της Reporters’ Committee for Freedom of the Press, Μπρους Μπράουν, δήλωσε ότι οι φυσικές έρευνες σε σπίτια και συσκευές δημοσιογράφων είναι από τα πιο παρεμβατικά βήματα που μπορεί να κάνει η αστυνομική αρχή και ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι ομοσπονδιακοί νόμοι και πολιτικές του υπουργείου Δικαιοσύνης που περιορίζουν τέτοιες κινήσεις σε ακραίες περιπτώσεις, επειδή θέτουν σε κίνδυνο εμπιστευτικές πηγές πολύ πέρα από μία έρευνα και πλήττουν συνολικά το δημόσιο συμφέρον της δημοσιογραφικής δουλειάς.

Ο Τζαμίλ Τζάφερ, επικεφαλής του Knight First Amendment Institute, ζήτησε δημόσια εξήγηση από το υπουργείο Δικαιοσύνης για το γιατί έκρινε την έρευνα αναγκαία και νομικά επιτρεπτή. Υποστήριξε ότι κάθε μέτρο που στοχεύει δημοσιογράφο πρέπει να εξετάζεται με αυστηρότητα, γιατί μπορεί να αποθαρρύνει πηγές και να δυσκολέψει ρεπορτάζ κρίσιμα για τη δημοκρατία. Επισήμανε επίσης ότι, παρότι η Μπόντι έχει αποδυναμώσει κατευθυντήριες γραμμές που είχαν στόχο να προστατεύουν την ελευθερία του Τύπου, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά νομικά και συνταγματικά όρια στο πώς το κράτος μπορεί να χρησιμοποιεί κλήσεις, δικαστικές εντολές και εντάλματα για να πάρει πληροφορίες από δημοσιογράφους.

Ανάλογη ήταν η αντίδραση του Σεθ Στερν από το Freedom of the Press Foundation, που μίλησε για «ανησυχητική κλιμάκωση» και χαρακτήρισε το ένταλμα «εξωφρενικό», υποστηρίζοντας ότι οι αρχές μπορεί πλέον να έχουν στα χέρια τους τεράστιο όγκο επικοινωνιών δημοσιογράφου που δεν σχετίζονται με την υπόθεση. Ο Τιμ Ρίτσαρντσον από την PEN America είπε ότι μια τόσο σπάνια και επιθετική κίνηση στέλνει μήνυμα εκφοβισμού προς πηγές και δημοσιογράφους και υπονομεύει την Πρώτη Τροπολογία του συντάγματος των ΗΠΑ, όπου κατοχυρώνεται η ελευθερία του λόγου.

Ο πρώην αρχισυντάκτης της Washington Post, Μάρτι Μπάρον, δήλωσε ότι πρόκειται για «σαφές και αποκρουστικό σημάδι» πως η κυβέρνηση Τραμπ δεν βάζει όρια στην επιθετικότητα απέναντι στον ανεξάρτητο Τύπο.

Το περιστατικό έρχεται ενώ η Washington Post βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης για τα όρια της ερευνητικής δημοσιογραφίας επί δεύτερης κυβέρνησης Τραμπ, την ώρα που ο ιδιοκτήτης της, Τζεφ Μπέζος, έχει επιχειρήσει να αποφύγει μια ανοιχτή σύγκρουση. Στις εκλογές του 2024 μπλοκαρίστηκε η προεδρική στήριξη προς την Κάμαλα Χάρις, κίνηση που ο ίδιος υπερασπίστηκε, αλλά προκάλεσε αντιδράσεις και κόστισε στην εφημερίδα πάνω από 200.000 συνδρομές.

Με πληροφορίες από Guardian