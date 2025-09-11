FBI: Βρήκαμε το όπλο που σκότωσε τον Τσάρλι Κερκ - Έχουμε εικόνες του δολοφόνου

Ο ειδικός πράκτορας του FBI Robert Bohls είπε ότι έχουν εικόνες του ανθρώπου που πυροβόλησε τον Τσάρλι Κερκ στη Γιούτα.

Λέει ότι οι ερευνητές ανακάλυψαν σήμερα το πρωί «αυτό που πιστεύουμε ότι είναι το όπλο που χρησιμοποιήθηκε στη χθεσινή επίθεση» - ένα ισχυρό τουφέκι με βιδωτό μηχανισμό - σε μια δασώδη περιοχή όπου οι αρχές πιστεύουν ότι κατέφυγε ο δράστης.

Επίσης, βρήκαν και αναλύουν «αποτύπωμα παπουτσιού, αποτύπωμα πατούσας». Ο Bohls ευχαριστεί την κοινότητα για τις περισσότερες από 130 πληροφορίες που έχει λάβει μέχρι στιγμής το FBI.

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου, λέει ότι «εξαντλούν κάθε πόρο» για να βρουν τον δολοφόνο του Τσάρλι Κερκ.

Ο Bohls λέει ότι έχουν εικόνες του υπόπτου, αλλά «δεν μπορούν να σχολιάσουν συγκεκριμένα το πρόσωπό του», καθώς αυτό παραμένει μέρος της έρευνας. «Θα το δημοσιοποιήσουμε σύντομα», λέει. Ο ειδικός πράκτορας προσθέτει: «Δεν είμαστε σίγουροι πόσο μακριά έχει φτάσει ακόμα».

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου, ο επίτροπος του Τμήματος Δημόσιας Ασφάλειας της Γιούτα, Μπο Μέισον, δήλωσε ότι ο ύποπτος «φαίνεται να είναι σε ηλικία φοιτητή». Είπε ότι ο ύποπτος «ενσωματώθηκε καλά στο πανεπιστημιακό περιβάλλον» και πρόσθεσε: «Δεν αποκαλύπτουμε πολλές λεπτομέρειες αυτή τη στιγμή. Θα το κάνουμε σύντομα. Αλλά αυτή τη στιγμή, δεν το κάνουμε.

«Αλλά το άτομο αυτό φαίνεται να είναι σε ηλικία φοιτητή».

Η ενημέρωση από τις αρχές έχει πλέον ολοκληρωθεί και θα σας παρουσιάσουμε σύντομα μια περίληψη των βασικών σημείων – μείνετε μαζί μας.