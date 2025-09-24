FBI: Βλήμα με το μήνυμα «ANTI ICE» βρέθηκε στο σημείο της επίθεσης με πυροβολισμούς στο Ντάλας

Νέες λεπτομέρειες για το αιματηρό περιστατικό έξω από γραφείο της αμερικανικής υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) στο Ντάλας φέρνουν στο φως οι αρχές. Όπως ανακοίνωσε το FBI, στα πυρομαχικά που περισυνελέγησαν από το σημείο υπήρχαν χαραγμένες οι λέξεις «ANTI ICE», γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση ότι επρόκειτο για επίθεση με ιδεολογικό κίνητρο.

Ο δράστης άνοιξε πυρ γύρω στις 6.40 το πρωί, τοπική ώρα, από γειτονικό κτήριο προς το γραφείο της ICE. Σκοτώθηκε λίγο αργότερα από αυτοπυροβολισμό, ενώ σύμφωνα με την αστυνομία τέσσερις άνθρωποι δέχθηκαν πυρά, ένας εκ των οποίων υπέκυψε στα τραύματά του.

Ο ειδικός πράκτορας του FBI στο Ντάλας, Τζόζεφ Ρόθροκ, χαρακτήρισε το περιστατικό «συντονισμένη επίθεση» και «ένα ακόμη παράδειγμα στοχευμένης βίας». Ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, ανέφερε ότι οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν σαφές ιδεολογικό κίνητρο και καταδίκασε την επίθεση ως «αποτρόπαιη».

«Δεν θα υπάρξει καμία πηγή που να μη χρησιμοποιηθεί ώστε να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη όλοι όσοι εμπλέκονται», τόνισε ο Ρόθροκ, προσθέτοντας ότι δεν τραυματίστηκε κανένας αστυνομικός.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Fox News, τα θύματα που δέχθηκαν πυρά ήταν μετανάστες οι οποίοι οδηγούνταν στο κτήριο για διαδικασία επαναπατρισμού. Κανένας υπάλληλος της ICE δεν τραυματίστηκε, σύμφωνα με το NBC.

Ο κυβερνήτης του Τέξας, Γκρεγκ Άμποτ, δήλωσε ότι η επίθεση δεν θα επιβραδύνει «τη σύλληψη, την κράτηση και την απέλαση παράνομων μεταναστών».

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, JD Vance, έκανε λόγο για «εμμονικές επιθέσεις κατά των δυνάμεων επιβολής του νόμου, ειδικά της ICE» και κάλεσε να σταματήσουν άμεσα, εκφράζοντας παράλληλα συμπαράσταση στους τραυματίες και τις οικογένειές τους.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Δικαιοσύνης, Κεν Πάξτον, προειδοποίησε ότι θα συνεχιστούν οι προσπάθειες για την αντιμετώπιση «της ανησυχητικής αύξησης στοχευμένων επιθέσεων» εναντίον της ICE και των δυνάμεων ασφαλείας.

Με πληροφορίες από Sky News