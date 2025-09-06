Φάρατζ: «Ναι» σε απέλαση γυναικών αιτουσών άσυλο πίσω στους Ταλιμπάν

Ο ηγέτης του Reform UK, Νάιτζελ Φάρατζ, επιβεβαίωσε ότι, εάν εκλεγεί πρωθυπουργός, σκοπεύει να απελάσει γυναίκες αιτούσες άσυλο πίσω στο Αφγανιστάν υπό το καθεστώς των Ταλιμπάν.

Μιλώντας στη Sky News και στη δημοσιογράφο Beth Rigby, στο περιθώριο του συνεδρίου του κόμματός του στο Μπέρμιγχαμ, ο Φάρατζ διευκρίνισε τη θέση του, η οποία μέχρι σήμερα παρέμενε ασαφής. Σε παλαιότερες δηλώσεις του είχε υποστηρίξει ότι η συζήτηση για τις γυναίκες και τα παιδιά δεν είχε ανοίξει ακόμη, δίνοντας έμφαση στους άνδρες μετανάστες.

Όταν ρωτήθηκε ευθέως αν θα «κρατούσε» γυναίκες και παιδιά για να τους απελάσει, ο Φάρατζ απάντησε: «Ναι». Πρόσθεσε ωστόσο ότι σε περίπτωση ανήλικων παιδιών, «όπως αν ένα τετράχρονο φτάσει με λέμβο, το Ηνωμένο Βασίλειο έχει καθήκον φροντίδας».

Ο βουλευτής του Clacton τόνισε: «Για να είμαι σαφής, όσοι περνούν τη Μάγχη θα κρατούνται και θα απελαύνονται – άνδρες και γυναίκες. Για τα παιδιά, θα πρέπει να το σκεφτούμε».

Η τοποθέτηση του Φάρατζ έρχεται σε αντίθεση με δηλώσεις του τον Αύγουστο, όταν είχε πει ότι «δεν συζητάμε για γυναίκες και παιδιά σε αυτό το στάδιο», κατηγορώντας τότε τα ΜΜΕ για «λανθασμένη ερμηνεία».

Ο ηγέτης του Reform UK ανασκεύασε επίσης τη δέσμευσή του να σταματήσει όλες τις βάρκες με μετανάστες μέσα σε δύο εβδομάδες από την ανάληψη της εξουσίας. «Δεν μπορεί κανείς να αποτρέψει εντελώς τις μικρές βάρκες από το να διασχίσουν τη Μάγχη», παραδέχτηκε, επιμένοντας ωστόσο ότι «όσοι φτάνουν παράνομα δεν θα μπορούν να παραμένουν».



