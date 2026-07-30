Φάουτσι: Κινδυνεύει με παραπομπή μετά την άρνησή του να απαντήσει σε ερωτήσεις για τον Covid στο Κογκρέσο

Ο πρόεδρος μιας επιτροπής της Γερουσίας των ΗΠΑ προειδοποίησε ότι ο πρώην επικεφαλής ιατρικός σύμβουλος του Λευκού Οίκου Άντονι Φάουτσι ενδέχεται να κατηγορηθεί για περιφρόνηση του Κογκρέσου, αφού αρνήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις κατά τη διάρκεια ακρόασης σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης της πανδημίας του Covid.

Ο πρώην κορυφαίος ειδικός σε θέματα λοιμωδών νοσημάτων επικαλέστηκε το συνταγματικό του δικαίωμα κατά της αυτοενοχοποίησης κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του περισσότερες από 100 φορές.

Ο γερουσιαστής Ραντ Πολ από το Κεντάκι δήλωσε στη συνέχεια: «Πιστεύω ότι υπάρχει πολύ σοβαρή πιθανότητα να διωχθεί ποινικά για αυτό».

Ο Πολ κατηγορεί εδώ και καιρό τον Φάουτσι ότι προσπαθεί να συγκαλύψει την προέλευση του κορονοϊού και ότι χρηματοδοτεί έρευνα σε ένα εργαστήριο στη Γουχάν της Κίνας, όπου, σύμφωνα με ορισμένες θεωρίες, ξεκίνησε η πανδημία. Ο Φάουτσι αρνείται κάθε παράνομη πράξη.

Παραμένει ασαφές αν θα αντιμετωπίσει τυχόν κατηγορίες.

Η επιτροπή για τις ενέργειες του Φάουτσι

Ο πρώην επικεφαλής του Εθνικού Ινστιτούτου Αλλεργιών και Λοιμωδών Νοσημάτων υποβλήθηκε σε εντατική ανάκριση την Τετάρτη από την Επιτροπή της Γερουσίας για την Εσωτερική Ασφάλεια και τις Κυβερνητικές Υποθέσεις.

Ενημέρωσε την επιτροπή ότι επικαλείται την Πέμπτη Τροπολογία του Συντάγματος των ΗΠΑ, κατόπιν συμβουλής των δικηγόρων του.

Η επίκληση της Πέμπτης Τροπολογίας δεν αποτελεί από μόνη της έγκλημα και χρησιμοποιείται συστηματικά από τους κατηγορούμενους σε ποινικές έρευνες σε κάθε επίπεδο του αμερικανικού δικαστικού συστήματος.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επικαλέστηκε επανειλημμένα την Πέμπτη Τροπολογία κατά τη διάρκεια κατάθεσής του σε μια αστική υπόθεση εναντίον της Trump Organization στη Νέα Υόρκη το 2022, πριν επιστρέψει στον Λευκό Οίκο.

Ο Πολ, γερουσιαστής του Κεντάκι, δήλωσε ότι η επιτροπή θα ψηφίσει την επόμενη εβδομάδα για την απαγγελία κατηγορίας ποινικής περιφρόνησης του Κογκρέσου εναντίον του Φάουτσι.

Εάν εγκριθεί, το ψήφισμα θα υποβληθεί στην ολομέλεια της Γερουσίας, σύμφωνα με το CBS. Ωστόσο, για να εγκριθεί θα χρειαστούν 60 ψήφοι — κάτι που φαίνεται απίθανο, καθώς αυτό θα απαιτούσε από τους Δημοκρατικούς να συνταχθούν με τους Ρεπουμπλικάνους.

Εάν εγκριθεί από τη Γερουσία, θα παραπεμφθεί στον ανώτατο εισαγγελέα της Περιφέρειας της Κολούμπια για ενδεχόμενη ποινική δίωξη.

Πριν αποχωρήσει από το αξίωμά του, ο Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν χορήγησε προληπτική αμνηστία στον Φάουτσι, η οποία καλύπτει τις πράξεις του κατά την περίοδο 2014-2025.

Ωστόσο, ο Φάουτσι θα μπορούσε ακόμα να αντιμετωπίσει κατηγορίες για οτιδήποτε συνέβη μετά την ημερομηνία αυτή, συμπεριλαμβανομένων των ενεργειών του έναντι της επιτροπής της Γερουσίας.

Ο Πολ, ο οποίος είναι πρόεδρος της επιτροπής, αναγνώρισε ότι το ζήτημα της χάριτος του Φάουτσι, και το αν αυτή του παρέχει ασυλία, αποτελεί «ένα ακόμη νομικό ζήτημα επί του οποίου ενδέχεται να κληθούν να αποφανθούν τα δικαστήρια».

Οι προεδρικές αμνηστίες καλύπτουν μόνο ομοσπονδιακά αδικήματα, όχι υποθέσεις σε επίπεδο πολιτείας. Ο ανώτατος εισαγγελέας της Φλόριντα δήλωσε την Τετάρτη ότι θα διερευνήσει την υπόθεση του Φάουτσι.

Ωστόσο, ο γενικός εισαγγελέας Τζέιμς Ούθμεϊερ δεν έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με τα εγκλήματα που, κατά την άποψή του, ενδέχεται να έχει διαπράξει ο Φάουτσι.

Η προέλευση του κορονοϊού

Ο Πολ έχει υποστηρίξει επανειλημμένα ότι ο κορονοϊός πιθανότατα διέρρευσε από το Ινστιτούτο Ιολογίας του Γουχάν στην Κίνα — μια θεωρία που υποστήριξε η CIA πέρυσι.

Κατά τη διάρκεια της ακρόασης, ο γερουσιαστής υπαινίχθηκε ότι, ενώ ο Φάουτσι είχε δηλώσει δημοσίως ότι ο κορονοϊός προήλθε από φυσική πηγή, τα ημερολόγιά του έδειχναν ότι προσωπικά πίστευε ότι ο ιός προήλθε από ιατρικό εργαστήριο.

Οι Ρεπουμπλικανοί ρώτησαν τον Φάουτσι σχετικά με τις μεταβαλλόμενες υγειονομικές οδηγίες, οι οποίες άλλαξαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας καθώς οι υγειονομικές αρχές μάθαιναν περισσότερα για τη νόσο. Ο Φάουτσι έχει υπερασπιστεί στο παρελθόν τις πολιτικές του θέσεις.

Ωστόσο, αρκετοί Δημοκρατικοί έσπευσαν να υπερασπιστούν τον Φάουτσι, μεταξύ των οποίων και η γερουσιαστής Μάγκι Χασάν, η οποία δήλωσε ότι η ακρόαση «είχε ως στόχο να τον παγιδεύσει».

Ο πρόεδρος Τραμπ, εν τω μεταξύ, αναφέρθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και χαρακτήρισε τον Φάουτσι «τρελό».

«Είπα από την αρχή ότι ο ιός προήλθε από το εργαστήριο του Γουχάν στην Κίνα. Ο Φάουτσι διαφώνησε έντονα, προσπαθώντας πάντα να προστατεύσει την Κίνα», είπε.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δήλωσε πέρυσι ότι η θεωρία της φυσικής προέλευσης – δηλαδή ότι ο ιός μεταδόθηκε από ζώα σε ανθρώπους – ήταν η «πιο τεκμηριωμένη» εκδοχή βάσει των διαθέσιμων στοιχείων, αλλά ότι, έως ότου προκύψουν περισσότερες πληροφορίες, το ζήτημα παραμένει «ασαφές».

Ο Φάουτσι δέχτηκε απειλές θανάτου κατά τη διάρκεια και μετά την πανδημία του κορονοϊού. Ο Τραμπ του αφαίρεσε πέρυσι την προστασία ασφαλείας του.

Ο πρώην κορυφαίος αξιωματούχος στον τομέα της υγείας ήταν ένα από τα πιο αξιόπιστα μέλη της αμερικανικής κυβέρνησης κατά τη διάρκεια της αντιμετώπισης της πανδημίας, καθώς οι επιστήμονες προσπαθούσαν να μάθουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα για τον ιό.

Δεν βρισκόταν πάντα σε σύγκρουση με τον Τραμπ. Το 2021, ο Τραμπ απένειμε στον Φάουτσι προεδρική τιμητική διάκριση για το έργο του στο αμερικανικό πρόγραμμα εμβολίων κατά του Covid, γνωστό ως «Operation Warp Speed».

Με πληροφορίες από BBC