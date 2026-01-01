Falcon's Flight: Το μεγαλύτερο και ταχύτερο roller coaster στον κόσμο άνοιξε στη Σαουδική Αραβία

Το ψηλότερο, ταχύτερο και μεγαλύτερο σε μήκος roller coaster στον κόσμο άνοιξε επίσημα για το κοινό.

Την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκαν τα επίσημα εγκαίνια του Six Flags Qiddiya City, της νεότερης επένδυσης της εταιρείας Six Flags στη Σαουδική Αραβία. Το πάρκο βρίσκεται περίπου 40 λεπτά έξω από την πρωτεύουσα της χώρας, το Ριάντ, και αποτελεί το πρώτο εγχείρημα της Six Flags εκτός Βόρειας Αμερικής.

Το πάρκο γιόρτασε επίσημα την πρώτη ημέρα λειτουργίας του με μια σειρά αναρτήσεων στο Instagram, μεταξύ των οποίων και ένα βίντεο που κατέγραφε τους «πρώτους επισκέπτες» που έφτασαν στον χώρο. Η Six Flags σηματοδότησε επίσης τα εγκαίνια του «εντυπωσιακού νέου πάρκου» με ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό της στο Instagram στις 31 Δεκεμβρίου.

Το Six Flags Qiddiya City φιλοξενεί πέντε ατραξιόν που καταρρίπτουν παγκόσμια ρεκόρ, συμπεριλαμβανομένου του πολυαναμενόμενου Falcon’s Flight. Πρόκειται για το ψηλότερο, ταχύτερο και μεγαλύτερο roller coaster στον κόσμο και θεωρείται η «ναυαρχίδα» του πάρκου, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του.

Με τελική ταχύτητα περίπου 240 χλμ/ώρα, οι επιβάτες βιώνουν έντονες δυνάμεις G σε όλη τη διαδρομή μήκους 4,2 χλμ. Οι επισκέπτες φτάνουν κυριολεκτικά σε νέα ύψη, σε περίπου 195 μέτρα πάνω από το έδαφος — ύψος αντίστοιχο με ένα κτίριο 60 ορόφων. Με συνολική διάρκεια 3,26 λεπτά, το Falcon’s Flight υπόσχεται μια εμπειρία «υψηλής ταχύτητας και υψηλής έντασης».

«Περιλαμβάνει τρεις εκτοξεύσεις, υπάρχει πραγματική έκρηξη αδρεναλίνης», δήλωσε ο Νιλ Ντουάιερ, αντιπρόεδρος λειτουργίας του Six Flags Qiddiya City, κατά τη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης της τελετής εγκαινίων.

Και πρόσθεσε: «Ξεκινάμε λίγο πιο αργά για να σας “ζεστάνουμε”, μετά ανεβαίνουμε στην πλευρά του βράχου, σας κατεβάζουμε ξανά, περνάμε πάνω από το “camel back” — μια τεράστια κατασκευή — και επιστρέφουμε κατευθείαν στον σταθμό».

Το πάρκο διαθέτει ακόμη 27 επιπλέον παιχνίδια, ανάμεσά τους τέσσερις ακόμη ατραξιόν που καταρρίπτουν ρεκόρ. Ο πύργος Sirocco είναι ο ψηλότερος αυτόνομος πύργος ελεύθερης πτώσης στον κόσμο, με ύψος περίπου 145 μέτρα. Το Iron Rattler είναι το ψηλότερο tilt coaster παγκοσμίως. Παράλληλα, το Spitfire είναι το ψηλότερο inverting coaster με τριπλή εκτόξευση, ενώ το Gyrospin αποτελεί το μεγαλύτερο σε ύψος εκκρεμές-ατραξιόν στον κόσμο.

Οι οικογένειες θα βρουν επίσης πολλές επιλογές διασκέδασης, με παιχνίδια σχεδιασμένα για παιδιά, όπως ένα κλασικό καρουζέλ, συγκρουόμενα αυτοκίνητα και το ιδιαίτερα καθηλωτικό και διαδραστικό σκοτεινό παιχνίδι Enchanted Greenhouse.

«Είναι μία από τις καλύτερες συλλογές παιχνιδιών σε θεματικό πάρκο παγκοσμίως — πρέπει οπωσδήποτε να έρθετε να τη δοκιμάσετε», καταλήγει ο Ντουάιερ.

Με πληροφορίες από people.com