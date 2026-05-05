Το «φαινόμενο Τραμπ» ωθεί τους Αμερικανούς να αναζητήσουν κατοικία στη Βρετανία

Το ποσοστό των Βορειοαμερικανών που αναζητούν κατοικία στη Βρετανία έχει υπερδιπλασιαστεί την τελευταία δεκαετία, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τους ενδιαφερόμενους από σχεδόν όλες τις άλλες περιοχές του κόσμου έχει μειωθεί δραστικά, κάτι που, σύμφωνα με τους ειδικούς, οφείλεται εν μέρει στο «φαινόμενο Τραμπ».

Οι υποψήφιοι αγοραστές από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά αποτελούσαν το 19% των ξένων επισκεπτών ακινήτων το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, από 8% το 2016.

Αντίθετα, οι αγοραστές από αρκετές άλλες χώρες της Ευρώπης και της Ασίας χάνουν το ενδιαφέρον τους για το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς ο υψηλότερος φόρος μεταβίβασης και η κατάργηση του καθεστώτος «non-dom» καθιστούν τη χώρα λιγότερο ελκυστική και η αγορά ακινήτων υψηλής κατηγορίας επιβραδύνεται. Το ποσοστό των αγοραστών από τη Γαλλία, τη δεύτερη μεγαλύτερη εθνικότητα μεταξύ των αγοραστών από το εξωτερικό, μειώθηκε από 14,1% σε 10,3% μεταξύ 2016 και 2026, ενώ εκείνο των αγοραστών από την Ισπανία μειώθηκε από 10% σε 8,4%.

Το ποσοστό των Ιρλανδών αγοραστών μειώθηκε από 4,7% σε 4,3%, ενώ των Γερμανών από 5% σε 3,8%. Μόνο οι Αυστραλοί, με αύξηση από 4,3% σε 5,8%, και οι ομογενείς από το Χονγκ Κονγκ (από 3,7% σε 3,9%) παρουσίασαν οριακές αυξήσεις την τελευταία δεκαετία.

Τα στοιχεία προέρχονται από τις εγγραφές υποψήφιων αγοραστών σε μεσίτες που συνεργάζονται με τον Όμιλο Connells, μεσιτική εταιρεία στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Το «φαινόμενο Τραμπ» αλλάζει τα δεδομένα στην αγορά ακινήτων στη Βρετανία

Από τα στοιχεία αυτά προκύπτει ότι, παρά τη ρητορική που διαδίδεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από ορισμένους αμερικανούς σχολιαστές σχετικά με τον κίνδυνο που ενέχει το Λονδίνο, οι Αμερικανοί αγοραστές θεωρούν τη Βρετανία όλο και πιο ελκυστική τον τελευταίο χρόνο, με πιθανούς παράγοντες να περιλαμβάνουν την αντίδραση κατά της κυβέρνησης Τραμπ, αλλά και το υψηλό κόστος διαβίωσης στη Νέα Υόρκη.

Για παράδειγμα, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, καταγράφηκε αύξηση 13% στον αριθμό των Βορειοαμερικανών που εγγράφηκαν για να αγοράσουν ακίνητα στη Βρετανία κατά τους πρώτους τρεις μήνες του 2026, σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2025, παρά τη συνολική μείωση κατά 10% σε όλες τις διεθνείς εγγραφές κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Η Ανέισα Μπέβεριτζ, επικεφαλής έρευνας στην Hamptons, δήλωσε ότι πίσω από αυτή την αλλαγή βρίσκονται οι «νεότεροι μετανάστες». Οι ειδικοί αναφέρουν ότι οι φιλελεύθεροι πλούσιοι Αμερικανοί, ιδίως εκείνοι με περιουσία στον τομέα της τεχνολογίας, βρίσκονται πίσω από αυτή την κίνηση. «Ενώ η ζήτηση από διεθνείς αγοραστές έχει μειωθεί συνολικά, οι Αμερικανοί αντιστρέφουν αυτή την τάση», ανέφερε.

Αυξημένο το ενδιαφέρον για το Λονδίνο

Η Ρόζι Χαλαστσί, διευθύντρια της εταιρείας πολυτελών ακινήτων Beauchamp Estates, δήλωσε ότι πολλοί Αμερικανοί αγοραστές στο Ηνωμένο Βασίλειο ανέφεραν την πολιτική διχασμού του προέδρου Τραμπ, αλλά παράγοντας ήταν και τα ακίνητα με τις σημαντικές εκπτώσεις στην υποτονική αγορά του Λονδίνου, σε σύγκριση με το υψηλό κόστος παρόμοιων κατοικιών σε πόλεις όπως η Νέα Υόρκη, το Μαϊάμι και το Σικάγο.

«Πολλοί Αμερικανοί αρέσκονται να λένε στους φίλους τους ότι αγοράζουν στο Λονδίνο και στο Ηνωμένο Βασίλειο γενικότερα επειδή δεν αντέχουν τον πρόεδρο Τραμπ, αλλά η αλήθεια είναι ότι η φορολογική κατάσταση, το κόστος του οικιακού προσωπικού και το κόστος διαβίωσης είναι πιο ανταγωνιστικά στο Λονδίνο», είπε.

Το ενδιαφέρον των Αμερικανών εξακολουθεί να επικεντρώνεται κατά κύριο λόγο στο Λονδίνο, το οποίο κατέγραψε αύξηση 8% σε όλες τις εγγραφές μη Βρετανών για αγορά ακινήτων κατά το περασμένο έτος. Αντίθετα, παρατηρήθηκε απότομη πτώση στις εγγραφές ξένων αγοραστών για επίσκεψη σε ακίνητα σε όλες τις άλλες περιοχές της Βρετανίας, με το ενδιαφέρον για τη χώρα συνολικά να μειώνεται κατά 10%.

Με πληροφορίες από Times