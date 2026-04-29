Ευρώπη: Τα μικρότερα αεροδρόμια σε κίνδυνο από πιθανές ακυρώσεις λόγω έλλειψης καυσίμων

Τα μικρότερα αεροδρόμια της Ευρώπης ενδέχεται να μην επιβιώσουν αν η έλλειψη καυσίμων αεροσκαφών που προκάλεσε η κρίση στη Μέση Ανατολή οδηγήσει σε μαζικές ακυρώσεις πτήσεων, προειδοποίησε ο κλάδος.

Αν και οι αεροπορικές εταιρείες επιμένουν ότι προς το παρόν δεν υπάρχουν προβλήματα εφοδιασμού σε βάθος τεσσάρων έως έξι εβδομάδων, ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν και το ουσιαστικό κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ έχουν διπλασιάσει την τιμή των καυσίμων αεροσκαφών, ωθώντας ορισμένους αερομεταφορείς να ακυρώσουν πτήσεις.

Υπό απειλή τα μικρά αεροδρόμια της Ευρώπης

Το Συμβούλιο Αεροδρομίων της Ευρώπης δήλωσε ότι τα περιφερειακά αεροδρόμια είναι τα πιο εκτεθειμένα και αντιμετωπίζουν «υπαρξιακή απειλή» εάν οι αεροπορικές εταιρείες μειώσουν τη χωρητικότητα και αυξήσουν τις τιμές, καθώς η ζήτηση στις πτήσεις τους είναι γενικά πιο «ευαίσθητη» στις τιμές – κάτι που αποδείχθηκε όταν η Lufthansa ακύρωσε 20.000 καλοκαιρινές πτήσεις που εκτελούσε η περιφερειακή θυγατρική της, CityLine.

Ο Ολιβιέ Γιανκόβετς, γενικός διευθυντής της ACI Europe, δήλωσε ότι τα μικρότερα περιφερειακά αεροδρόμια δεν έχουν ακόμη ανακάμψει από την πανδημία του Covid, με την κίνηση να παραμένει κατά 30% χαμηλότερη από τα επίπεδα του 2019, ενώ τα μεγαλύτερα έχουν επιστρέψει σε τροχιά ανάπτυξης.

Ανέφερε: «Τα τρέχοντα επίπεδα των τιμών των καυσίμων αεροσκαφών και η προοπτική μιας νέας κρίσης στο κόστος διαβίωσης σημαίνουν ότι πολλά περιφερειακά αεροδρόμια σε ολόκληρη την ήπειρό μας είναι πιθανό να αντιμετωπίσουν κλυδωνισμό τόσο στην προσφορά όσο και στη ζήτηση. Για αυτά, αυτό δεν είναι παρά μια υπαρξιακή απειλή».

Ο οργανισμός ανέφερε ότι τα προβλήματα ενδεχομένως θα επιδεινωθούν από την πλήρη εφαρμογή του συστήματος εισόδου-εξόδου (EES) της ΕΕ, το οποίο θεωρητικά θα πρέπει να απαιτεί από όλους τους μη πολίτες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του να υποβάλλουν πλέον βιομετρικά στοιχεία κατά την άφιξή τους στα σύνορα. Επανέλαβε τις εκκλήσεις να επιτραπεί η αναστολή του συστήματος ανά πάσα στιγμή σε περίπτωση που δημιουργηθούν μεγάλες ουρές.

«Ίσως θα έπρεπε να σταματήσουν τον Ντόναλντ Τραμπ»

Η προειδοποίηση των αεροδρομίων ήρθε την ώρα που ο επικεφαλής του παγκόσμιου οργανισμού αεροπορικών εταιρειών IATA, Γουίλι Γουόλς, δήλωσε ότι η τρέχουσα κρίση δεν έχει ακόμη επηρεάσει αρνητικά τη ζήτηση για πτήσεις. Πρόσθεσε ότι οποιαδήποτε έλλειψη καυσίμων αεροσκαφών θα επηρεάσει πρώτα την Ασία και στη συνέχεια την Ευρώπη, και ότι ο περιορισμός της διανομής «θα μπορούσε να οδηγήσει σε ορισμένες ακυρώσεις πτήσεων».

Ο Γιόζεφ Βάραντι, διευθύνων σύμβουλος της Wizz Air, χαρακτήρισε τη σύγκρουση ως «πόλεμο χωρίς νόημα» και «απόλυτο χάος», δήλωσε ότι δεν πιστεύει ότι η εμπλοκή της κυβέρνησης στη διαχείριση του εφοδιασμού με καύσιμα θα είναι απαραίτητη ή χρήσιμη, προσθέτοντας: «Ίσως θα έπρεπε να σταματήσουν τον Ντόναλντ Τραμπ και να τον στείλουν σπίτι του, αν θέλουν να διαδραματίσουν έναν εποικοδομητικό ρόλο».

Ο Βάραντι είπε ότι δεν περίμενε έλλειψη καυσίμων για αεροσκάφη, επειδή οι υψηλές τιμές του κηροζίνης «δημιουργούσαν μεγάλο περιθώριο για δημιουργικότητα – αυτού του είδους η αγορά κινητοποιεί δυνάμεις», με τα δεξαμενόπλοια να κατευθύνονται πλέον προς τις ΗΠΑ.

Είπε ότι οι κρατήσεις για το καλοκαίρι διατηρούνται, αλλά οι ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες θα αντιμετωπίσουν μια κρίσιμη στιγμή το φθινόπωρο: «Οι αεροπορικές εταιρείες χρεοκοπούν δύο φορές το χρόνο, τον Σεπτέμβριο και τον Φεβρουάριο. Οι αεροπορικές εταιρείες με αδύναμη ρευστότητα θα βρεθούν υπό τεράστια πίεση τον Σεπτέμβριο».

Με πληροφορίες από Guardian