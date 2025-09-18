Ευρώπη: Τα ίντερσεξ άτομα αντιμέτωπα με σταθερά αυξανόμενη βία

Τα ίντερσεξ άτομα στην Ευρώπη αντιμετωπίζουν μια «ανησυχητική» αύξηση της βίας, σύμφωνα με τον κορυφαίο οργανισμό προστασίας δικαιωμάτων της ΕΕ.

Τα ευρήματα της Υπηρεσίας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, που δημοσιεύτηκαν την Τρίτη, βασίζονται σε απαντήσεις 1.920 ατόμων από 30 χώρες σε όλη την Ευρώπη.

Όλοι αυτοί αυτοπροσδιορίζονται ως διαφυλικά άτομα (intersex), ένας γενικός όρος που αναφέρεται σε όσους έχουν έμφυτες διαφορές στα σεξουαλικά χαρακτηριστικά και περιλαμβάνει άτομα που αυτοπροσδιορίζονται ως trans, non-binary και gender diverse.

Η έρευνα διαπίστωσε ότι από το 2019 οι περιπτώσεις βίας και παρενόχλησης κατά των διαφυλικών ατόμων αυξήθηκαν δραματικά, ιδιαίτερα μεταξύ αυτών που αυτοπροσδιορίζονται ως trans, non-binary και gender diverse – ξεπερνώντας κατά πολύ τις αυξήσεις που έχουν αναφερθεί για άλλα άτομα της LGBTQ+ κοινότητας.

Ένα στα τρία άτομα που συμμετείχαν στην έρευνα (34%) δήλωσε ότι είχε υποστεί σωματική ή σεξουαλική επίθεση τα πέντε προηγούμενα χρόνια, αυξημένο από 22% το 2019. Μεταξύ 2019 και 2023, το ποσοστό της αναφερόμενης παρενόχλησης με κίνητρο το μίσος σχεδόν διπλασιάστηκε, από 42% σε 74%.

Η έρευνα διαπίστωσε επίσης ότι περισσότεροι από τους μισούς, 57%, δήλωσαν ότι είχαν υποβληθεί χωρίς τη συγκατάθεσή τους σε χειρουργικές επεμβάσεις ή άλλες ιατρικές θεραπείες για τροποποίηση των σεξουαλικών τους χαρακτηριστικών, ενώ το 39% ανέφερε ότι είχαν υποβληθεί σε λεγόμενες πρακτικές «μεταστροφής» με στόχο την αλλαγή της σεξουαλικής τους ταυτότητας ή φύλου, σε σύγκριση με 25% σε όλα τα LGBTQ+ άτομα.

Η υπηρεσία με έδρα τη Βιέννη συνέδεσε την αύξηση αυτή με ένα ευρύτερο κλίμα «αυξανόμενης ή επίμονης μισαλλοδοξίας και φανατισμού», καθώς και με έντονες διαδικτυακές εκστρατείες μίσους που είχαν «εκμεταλλευτεί» τη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα.

«Οι εκστρατείες παραπληροφόρησης που καλλιεργούν μισαλλοδοξία και προκατάληψη διεξάγονται συχνά από ξένους και ντόπιους φορείς που επιδιώκουν να υπονομεύσουν τις ευρωπαϊκές και δυτικές δημοκρατίες και τις βασικές αξίες, όπως η αξιοπρέπεια, η ισότητα και η διαφορετικότητα», σημείωσε η υπηρεσία.

Το αποτέλεσμα ήταν η «όπλιση» της άγνοιας πολλών ανθρώπων σχετικά με τα διαφυλικά, trans, non-binary και gender diverse άτομα, επιτρέποντας σε αυτές τις εκστρατείες να διασπείρουν παραπληροφόρηση και να «τροφοδοτούν μίσος και βία κατά αυτών», όπως ανέφερε. Η έκθεση αντικατοπτρίζει προειδοποιήσεις οργανισμών σε όλη την Ευρώπη, οι οποίοι έχουν εδώ και καιρό επισημάνει ότι πολιτικοί χρησιμοποιούν κοινοβούλια, πολιτικές συγκεντρώσεις και συνεντεύξεις στα μέσα για να ενισχύσουν το αντι-LGBTQ+ συναίσθημα και να κανονικοποιήσουν τη διάκριση στην ήπειρο.

Στα φετινά της ευρήματα, η υπηρεσία της ΕΕ προειδοποιεί ότι οι επιπτώσεις αυτής της διάκρισης είναι εκτεταμένες για τα διαφυλικά άτομα. «Η επαναλαμβανόμενη θυματοποίησή τους και οι πολλαπλές και σύνθετες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν μπορούν να οδηγήσουν σε σοβαρό κοινωνικό αποκλεισμό και κρίσιμες καταστάσεις ζωής, όπως η έλλειψη στέγης, οι αυτοκτονικές σκέψεις ή οι απόπειρες αυτοκτονίας».

Περισσότεροι από τους μισούς συμμετέχοντες (53%) δήλωσαν ότι είχαν σκεφτεί την αυτοκτονία το προηγούμενο έτος. Το ποσοστό αυτό ήταν σημαντικά υψηλότερο από το συνολικό ποσοστό 37% που καταγράφηκε σε όλες τις LGBTIQ ομάδες.

Η υπηρεσία της ΕΕ ζήτησε από τα κράτη να προσθέσουν τα σεξουαλικά χαρακτηριστικά στα προστατευόμενα κριτήρια στη νομοθεσία κατά των διακρίσεων και να κάνουν περισσότερα για την καταπολέμηση εγκλημάτων μίσους και λόγου μίσους κατά των διαφυλικών ατόμων.

«Ο αγώνας τους απαιτεί άμεση απάντηση», δήλωσε η Sirpa Rautio, διευθύντρια της Υπηρεσίας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ. «Τα διαφυλικά άτομα στην ΕΕ βιώνουν ανησυχητικά επίπεδα αποκλεισμού, διακρίσεων και βίας», ανέφερε σε δήλωσή της.

«Πρέπει να τους παρέχεται στοχευμένη υποστήριξη που να ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες ανάγκες τους, ώστε να μπορούν να απολαμβάνουν τα θεμελιώδη δικαιώματά τους και να ζουν με αξιοπρέπεια», κατέληξε.

Με πληροφορίες από Guardian