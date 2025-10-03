Ευρώπη: Σε κίνδυνο η ασφάλεια των αεροπορικών πτήσεων εν μέσω περικοπών και κόπωσης του προσωπικού

Πιλότοι και αεροσυνοδοί στις ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες πιέζονται όλο και περισσότερο για να εργάζονται πολλές ώρες και να κρύβουν τα σημάδια της κούρασης θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια των πτήσεων, σύμφωνα με μια μεγάλη μελέτη.

Η μείωση κόστους και η επιδίωξη κερδών από τις αεροπορικές εταιρείες έχει «συστηματικά αποδυναμώσει» την ασφάλεια, και πολλοί εξουθενωμένοι εργαζόμενοι νιώθουν φοβισμένοι για να αμφισβητήσουν αποφάσεις της διοίκησης, όπως έδειξε η έρευνα του Πανεπιστημίου της Γάνδης στο Βέλγιο.

Η μελέτη, που περιλάμβανε 6.900 εργαζόμενους, εντόπισε επίσης ανησυχίες μεταξύ του πληρώματος καμπίνας που ανέφεραν ότι πιέζονται να προωθούν πωλήσεις αρωμάτων και αλκοόλ εν πτήσει, κάτι που έρχεται σε αντίφαση με τον ρόλο τους για τη διασφάλιση της ασφάλειας των επιβατών.

Η έρευνα διαπίστωσε ότι η πανδημία Covid επιτάχυνε την επιδείνωση των συνθηκών εργασίας. Οι ερευνητές επεσήμαναν ότι μια γενιά ανώτερων πιλότων αποχώρησε από τον κλάδο και αντικαταστάιηκε από νεότερους, φθηνότερους και πιο ευέλικτους εργαζόμενους, οι οποίοι είναι πιο πιθανό να δεχτούν επισφαλή συμβόλαια που μειώνουν την ικανότητά τους να διατηρούν υψηλά πρότυπα.

Όταν ρωτήθηκαν αν αισθάνονται ότι μπορούν να αμφισβητήσουν αποφάσεις που θεωρούν επικίνδυνες, περισσότεροι από τους μισούς απάντησαν ότι δεν μπορούν να «τροποποιήσουν οδηγίες» της διοίκησης για λόγους ασφάλειας. Τα αποτελέσματα δείχνουν επιδείνωση σε σχέση με τη μελέτη του 2014, όταν το 82% των πιλότων δήλωναν ότι αισθάνονταν ικανοί να τροποποιούν οδηγίες.

Το 30% των πιλότων δήλωσε ότι μερικές φορές διστάζει να πάρει αποφάσεις ασφάλειας από φόβο πιθανών αρνητικών συνεπειών για την καριέρα του. «Η στροφή προς τις πωλήσεις εν πτήσει ενδέχεται να αποδυναμώσει τον χαρακτήρα ασφάλειας του έργου του πληρώματος καμπίνας, δημιουργώντας συγκρούσεις ρόλων, ψυχολογική πίεση και νομικές ασάφειες», έγραψαν οι Yves Jorens και Lien Valcke.

«Νιώθω σαν εγκληματίας μόνο και μόνο επειδή είμαι άρρωστος»

Με την αυξανόμενη κυριαρχία των low-cost εταιρειών και την ανάκαμψη της αεροπορικής κίνησης μετά την πανδημία, το πλήρωμα πιέζεται να εργάζεται περισσότερες ώρες, με λιγότερες ευκαιρίες ανάπαυσης. Το 42% του προσωπικού δήλωσε ότι η διοίκηση δίνει προτεραιότητα στον προγραμματισμό εις βάρος της ασφάλειας.

Η κόπωση παραμένει ένα μόνιμο πρόβλημα, με το προσωπικό να αισθάνεται συχνά ότι δεν μπορεί να ζητήσει ξεκούραση ακόμη και όταν είναι κουρασμένο ή άρρωστο. Σχεδόν ένας στους τρεις πιλότους και σχεδόν οι μισοί από το πλήρωμα καμπίνας δήλωσαν ότι μερικές φορές διστάζουν να δηλώσουν ότι δεν είναι σε θέση να πετάξουν.

Οι συμμετέχοντες μίλησαν ανώνυμα. Ένας ανέφερε: «Νιώθω σαν εγκληματίας μόνο και μόνο επειδή είμαι άρρωστος». Ένας άλλος ανέφερε ότι ο υπεύθυνος της βάσης του στην Ευρώπη φώναξε: «Είσαι εδώ για να πουλάς».

Άλλοι παραπονέθηκαν ότι δεν νιώθουν εκτιμημένοι. Ένας δήλωσε ότι η αεροπορική εταιρεία τον «αντιμετωπίζει ως αριθμό και τίποτα περισσότερο». Η μελέτη έδειξε ότι οι νεότεροι και όσοι εργάζονται στην Πολωνία, την Τσεχία, την Ουγγαρία και άλλες ανατολικοευρωπαϊκές χώρες είναι πιο πιθανό να έχουν επισφαλή συμβόλαια, ενώ η ένταση της εργασίας έχει αυξηθεί λόγω ψηφιοποίησης, αυτοματοποίησης και αυξημένου αριθμού επιβατών.

Οι ερευνητές προειδοποιούν ότι, χωρίς βελτιώσεις στους κανονισμούς και τα συμβόλαια, η ευρωπαϊκή αεροπορία κινδυνεύει να χάσει το «πλεονέκτημα ασφαλείας» της.

Ο Ignacio Plaza, γενικός γραμματέας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πιλότων, τόνισε ότι η πίεση στους πιλότους επηρεάζει και τους επιβάτες και ότι οι καταχρήσεις απαιτούν άμεση διερεύνηση.

Με πληροφορίες από Guardian