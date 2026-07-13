Ευρώπη: Πάνω από 10.000 θάνατοι καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια του καύσωνα στα τέλη Ιουνίου

Περισσότεροι από 10.000 επιπλέον θάνατοι καταγράφηκαν στις ευρωπαϊκές χώρες κατά τη διάρκεια του καύσωνα-ρεκόρ που έπληξε τη δυτική Ευρώπη στα τέλη Ιουνίου, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία.

Η συντριπτική πλειονότητα των θανάτων, περισσότεροι από 9.000 αφορούσε άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε το EuroMOMO, ένα δίκτυο που υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC) και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ).

Η ακραία ζέστη μπορεί να αποβεί μοιραία προκαλώντας θερμοπληξία ή επιδεινώνοντας καρδιαγγειακές και αναπνευστικές παθήσεις, με τους ηλικιωμένους να συγκαταλέγονται στις πιο ευάλωτες ομάδες. «Το να καταγράφεται τέτοια υπερβάλλουσα θνησιμότητα αυτή την εποχή του έτους είναι ασυνήθιστο. Είναι πραγματικά πολύ υψηλή», δήλωσε στο Reuters ο Λάσε Βέστεργκααρντ, επικεφαλής ιατρός του Statens Serum Institut της Δανίας, το οποίο φιλοξενεί το EuroMOMO.

«Είναι δύσκολο να εξηγηθεί αυτή η τόσο υψηλή υπερβάλλουσα θνησιμότητα από οτιδήποτε άλλο πέρα από την ακραία ζέστη», πρόσθεσε ο Βέστεργκααρντ.

Καύσωνας στην Ευρώπη: Η ανθρώπινη δραστηριότητα καθιστά τα κύματα καύσωνα συχνότερα και εντονότερα

Επιστήμονες έχουν επισημάνει ότι ο καύσωνας στα τέλη Ιουνίου θα ήταν «σχεδόν αδύνατος» χωρίς την κλιματική αλλαγή που προκαλείται από την ανθρώπινη δραστηριότητα, η οποία καθιστά τα κύματα καύσωνα συχνότερα και εντονότερα.

Τα στοιχεία, τα οποία συγκεντρώθηκαν από τις εθνικές στατιστικές θνησιμότητας 27 ευρωπαϊκών χωρών, περιλαμβάνουν τους επιπλέον θανάτους από κάθε αιτία και όχι μόνο εκείνους που σχετίζονται με τη ζέστη για την εβδομάδα από τις 22 έως τις 28 Ιουνίου, όταν ο καύσωνας κορυφώθηκε στη Γαλλία, την Ισπανία, τη Βρετανία και άλλες χώρες.

Ωστόσο, οι επιστήμονες ανέφεραν ότι δεν υπήρχαν άλλοι γνωστοί σημαντικοί παράγοντες, όπως εξάρσεις της COVID-19, που θα μπορούσαν να εξηγήσουν την αύξηση στους 10.650 επιπλέον θανάτους που καταγράφηκαν εκείνη την εβδομάδα.

Europe recorded 10,000 excess deaths during late-June heatwave, data show https://t.co/BwKciSuUtk https://t.co/BwKciSuUtk — Reuters (@Reuters) July 12, 2026

Καύσωνας: Απότομη αύξηση της υπερβάλλουσας θνησιμότητας κατά τον καύσωνα του Ιουνίου στη δυτική Ευρώπη

Στις ίδιες ευρωπαϊκές χώρες, η συνολική θνησιμότητα κατά τις προηγούμενες οκτώ εβδομάδες ήταν κατά μέσο όρο περίπου 500 θανάτους την εβδομάδα χαμηλότερη από τα συνήθη επίπεδα. Το EuroMOMO επισημαίνει ότι τα στοιχεία ενδέχεται να αναθεωρηθούν τις επόμενες εβδομάδες, καθώς θα ενσωματώνονται νέα δεδομένα.

Ο ακραίος καύσωνας στα τέλη Ιουνίου προκάλεσε διακοπές στην ηλεκτροδότηση, οδήγησε στο κλείσιμο σχολείων και κατέρριψε ρεκόρ θερμοκρασιών στη Γαλλία, την Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Το EuroMOMO δεν δημοσιεύει στοιχεία για τους επιπλέον θανάτους ανά χώρα, ωστόσο σημείωσε ότι η Γαλλία και το Βέλγιο ήταν οι μόνες δύο ευρωπαϊκές χώρες που κατέγραψαν «πολύ υψηλή υπερβάλλουσα θνησιμότητα» την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου.

Στο Βέλγιο, η υπερβάλλουσα θνησιμότητα ήταν η υψηλότερη που έχει καταγραφεί σε οποιοδήποτε κύμα καύσωνα από το 2000, σύμφωνα με το δημόσιο ινστιτούτο υγείας της χώρας, Sciensano.

Ξεχωριστή επιστημονική μελέτη, που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα, εκτίμησε ότι 2.700 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από αίτια που σχετίζονται με τη ζέστη μόνο στην Αγγλία και την Ουαλία κατά τη διάρκεια των καυσώνων του Μαΐου και του Ιουνίου.

Από αυτούς τους θανάτους, το 42% αποδόθηκε στην πρόσθετη επιβάρυνση από τη ζέστη που προκάλεσε η υπερθέρμανση του πλανήτη, σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης του Imperial College London, της βρετανικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (Met Office) και της Σχολής Υγιεινής και Τροπικής Ιατρικής του Λονδίνου (London School of Hygiene & Tropical Medicine).

Με πληροφορίες από Reuters