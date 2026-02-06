Ευρώπη: Φόβοι για προβλήματα στα καλοκαιρινά ταξίδια λόγω των νέων βιομετρικών ελέγχων

Υπεύθυνοι του ταξιδιωτικού κλάδου κάλεσαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ζητήσει από όλες τις συνοριακές αρχές να αναστείλουν το νέο σύστημα εισόδου-εξόδου (EES) εάν χρειαστεί, καθώς αυξάνονται οι φόβοι για διαταραχές το καλοκαίρι.

Τα ευρωπαϊκά αεροδρόμια έχουν προειδοποιήσει για μια ενδεχόμενη «καταστροφική» εμπειρία για τους επιβάτες και τεράστιες ουρές, εκτός εάν χαλαρώσουν οι νέοι βιομετρικοί έλεγχοι για τους ξένους επισκέπτες.

Προβλήματα από τους νέους ελέγχους στα ταξίδια

Οι περισσότεροι Βρετανοί που ταξιδεύουν στην Ευρώπη θα πρέπει να δώσουν τα δακτυλικά τους αποτυπώματα, να φωτογραφηθούν και να καταχωριστούν, ενώ βρετανικές εταιρείες έχουν αναφερθεί σε μεγάλες αποκλίσεις στον τρόπο εφαρμογής των κανόνων από την έναρξη της δοκιμαστικής λειτουργίας του συστήματος τον Οκτώβριο.

Η σταδιακή έναρξη έχει ήδη προκαλέσει μεγάλες ουρές σε ορισμένα ευρωπαϊκά αεροδρόμια, παρά τις διατάξεις που επιτρέπουν στους συνοριακούς υπαλλήλους να χαλαρώσουν τις απαιτήσεις. Επί του παρόντος, τα κράτη πρέπει να καταχωρίσουν τουλάχιστον το 35 % των ταξιδιωτών, αλλά θεωρητικά όλοι οι επιβάτες πρέπει να ολοκληρώσουν την καταχώριση στο EES από τις 10 Απριλίου.

Οι συνοριακές αρχές έχουν το δικαίωμα να μειώσουν τον αριθμό ή την έκταση των ελέγχων – ή ακόμη και να αναστείλουν το σύστημα – για να αποφευχθούν σημαντικές διαταραχές και μεγάλες ουρές.

Πολλά συνοριακά σημεία διέλευσης είχαν εγκαταστήσει και ήταν έτοιμα να θέσουν σε λειτουργία το σύστημα EES πολύ πριν από την έναρξη του περασμένου Οκτωβρίου, συμπεριλαμβανομένων των βρετανικών εδαφών στο Eurotunnel στο Folkestone και στο σταθμό Eurostar London St Pancras International.

Ωστόσο, οι περισσότεροι επισκέπτες των 29 χωρών που εισάγουν το EES θα καταχωρίσουν πιθανώς τα στοιχεία τους στον έλεγχο των συνόρων κατά την άφιξή τους στα αεροδρόμια. Ο εμπορικός οργανισμός Airports Council International (ACI) ανέφερε ότι το σύστημα προκαλούσε καθυστερήσεις έως και τριών ωρών, με τα αεροδρόμια της Ισπανίας, της Πορτογαλίας, της Γαλλίας και της Ιταλίας να είναι εκείνα που επηρεάστηκαν πιο άμεσα.

«Αυτό δεν είναι βιώσιμο»

Ο Olivier Jankovec, γενικός διευθυντής της ACI Europe, δήλωσε: «Η χρόνια έλλειψη προσωπικού σε όλους τους συνοριακούς ελέγχους ήταν ένα πρόβλημα και πριν – και η εφαρμογή του EES το επιδεινώνει. Βλέπουμε συστηματικά, με μόνο το 35% των ατόμων που εισέρχονται στη ζώνη Σένγκεν να καταχωρίζονται, ουρές έως και δύο ωρών. Αυτό δεν είναι βιώσιμο και φοβόμαστε ότι θα επιδεινωθεί».

«Ανησυχούμε ιδιαίτερα για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, όταν η κίνηση διπλασιάζεται. Μπορεί να δούμε ουρές έως και πέντε ωρών, και αυτό μας κάνει πολύ νευρικούς: δημιουργεί μια καταστροφική εμπειρία για τους επιβάτες και έναν κίνδυνο για την ασφάλεια, καθώς και πιθανή απώλεια πτήσεων μετεπιβίβασης».

Η βρετανική ταξιδιωτική ένωση Abta έχει καλέσει την ΕΕ να διασφαλίσει ότι όλα τα κράτη μέλη και οι συνοριακές αρχές έχουν δώσει εντολή στο προσωπικό στο έδαφος να χρησιμοποιεί τα μέτρα έκτακτης ανάγκης για να αποφευχθούν μεγάλες καθυστερήσεις στον έλεγχο διαβατηρίων.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Abta, Mark Tanzer, έστειλε επιστολή στον επίτροπο της ΕΕ για τη μετανάστευση, Magnus Brunner, ζητώντας του να παρακολουθεί το σύστημα και να πιέσει για την πρόσληψη επιπλέον εργαζομένων στις περιόδους αιχμής.

Ο Tanzer δήλωσε: «Η φιλοδοξία ενός έργου όπως το EES σημαίνει ότι δεν θα μπορούσε ποτέ να προχωρήσει εντελώς ομαλά, και ήμασταν προετοιμασμένοι για αυτό. Ωστόσο, αυτό που είναι απογοητευτικό είναι ότι οι συνοριακές αρχές έχουν τη δυνατότητα να μειώσουν τις ουρές και να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα καθώς προκύπτουν – αλλά αυτό δεν φαίνεται να συμβαίνει σε όλα τα μέτωπα».

Την περασμένη εβδομάδα, ένας εκπρόσωπος της Επιτροπής δήλωσε ότι τα έκτακτα μέτρα θα ισχύουν για τουλάχιστον 90 ημέρες από την προθεσμία του Απριλίου, υπονοώντας μια πιθανή περαιτέρω παράταση έξι εβδομάδων για να καλυφθεί το καλοκαίρι.

Αναγκαία η συντονισμένη ευρωπαϊκή προσέγγιση

Ο Jankovec δήλωσε ότι τα αεροδρόμια «δεν έχουν λάβει επίσημη ειδοποίηση ότι η δυνατότητα αναστολής του EES θα παραταθεί, ούτε τις απαιτούμενες προϋποθέσεις».

Οι ουρές στο αεροδρόμιο της Λισαβόνας είχαν φτάσει τις επτά ώρες λίγο πριν την Πρωτοχρονιά, είπε, οδηγώντας τις πορτογαλικές αρχές να αναστείλουν το σύστημα. Πολλά αυτόματα μηχανήματα εξυπηρέτησης για το EES δεν λειτουργούσαν αξιόπιστα, ενώ καμία χώρα εκτός από τη Σουηδία δεν είχε επιτρέψει τη χρήση μιας εφαρμογής που θα επέτρεπε στους ταξιδιώτες να προ-καταχωρήσουν τα στοιχεία τους.

Ο Jankovec πρόσθεσε: «Πρέπει να αντιμετωπιστούν όλα αυτά τα ζητήματα, στο πλαίσιο μιας συντονισμένης ευρωπαϊκής προσέγγισης».

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η Eurotunnel δήλωσε ότι είχε ξεκινήσει ομαλά τη σταδιακή εφαρμογή του EES για επιβάτες λεωφορείων και οδηγούς φορτηγών και ήταν «πλήρως προετοιμασμένη», αλλά δεν είχε ακόμη ξεκινήσει την καταχώριση τουριστικών οχημάτων, αναμένοντας μια ημερομηνία από τις γαλλικές αρχές.

Η Eurostar, η οποία έχει επενδύσει σημαντικά σε νέα κιόσκια στο St Pancras, δεν τα έχει ακόμη θέσει σε λειτουργία. Ανέφερε ότι οι έλεγχοι EES πραγματοποιούνται χειροκίνητα από τους συνοριακούς υπαλλήλους και ότι θα εισαγάγει την επεξεργασία μέσω κιόσκων μόλις καθοριστούν το λογισμικό και οι ημερομηνίες από το γαλλικό υπουργείο Εσωτερικών.

Με πληροφορίες από Guardian