Ευρώπη: Το 2024, περίπου το 9% των νοικοκυριών δεν μπορούσαν να πληρώσουν για ένα γεύμα με κρέας ή ψάρι

Το 2024, το 8,5% του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούσε να πληρώσει ένα γεύμα που περιείχε κρέας ή ψάρι κάθε δεύτερη μέρα, σύμφωνα με έρευνα της Eurostat. Το αντίστοιχο ποσοστό του 2023 ήταν στο 9,5%.

Για τα άτομα που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας, το αντίστοιχο ποσοστό ανήλθε στο 19,4%, ενώ στο 6,4% ήταν για όσους δεν διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας. Αξίζει να σημειωθεί πως στην Ελλάδα σχεδόν το 35% του πληθυσμού διατρέχει κίνδυνο φτώχειας, ποσοστό που την κατατάσσει στην 4η θέση της αντίστοιχης κατάταξης.

Σε εθνικό επίπεδο, το υψηλότερο ποσοστό ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας και δεν μπορούσαν να αντέξουν οικονομικά ένα ολοκληρωμένο γεύμα καταγράφηκε στη Σλοβακία (39,8%), ακολουθούμενη από τη Βουλγαρία (37,7%) και την Ουγγαρία (37,3%), με την Ελλάδα να ακολουθεί 4η, με ποσοστό λίγο πιο κάτω του 35%, ενώ την πρώτη πεντάδα συμπληρώνει η Ρουμανία με ποσοστό λίγο πιο πάνω του 25%.

Αντίθετα, τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στην Κύπρο (3,5%), την Ιρλανδία και την Πορτογαλία (και οι δύο 5,1%).

Φωτογραφία: Eurostat

Η δυνατότητα να στηρίζει οικονομικά ένα γεύμα με κρέας, ψάρι ή αντίστοιχο χορτοφαγικό προϊόν κάθε δεύτερη μέρα αποτελεί ένα από τα στοιχεία που παρακολουθούνται σε επίπεδο νοικοκυριού για τον υπολογισμό του δείκτη σοβαρής υλικής και κοινωνικής στέρησης.

Αυτός είναι ένας από τους παράγοντες του δείκτη «άτομα σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού». Ο δείκτης χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση του κύριου στόχου σχετικά με τη φτώχεια και την κοινωνική ένταξη, στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης για τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων.