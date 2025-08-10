Ευρωπαίοι ηγέτες για Ουκρανία εν όψει Αλάσκας: Συνδυασμός διπλωματίας και πίεσης στη Ρωσία για την ειρήνη

Ευρωπαίοι ηγέτες διαμήνυσαν σήμερα ότι «μόνο μια προσέγγιση που συνδυάζει ενεργή διπλωματία, υποστήριξη στην Ουκρανία και πίεση στη Ρωσική Ομοσπονδία» μπορεί να φέρει αποτέλεσμα στις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου, που ξεκίνησε με τη ρωσική εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022.

Η κοινή δήλωση έρχεται λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση Τραμπ για διμερή συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα, ενώ έχει γίνει γνωστό πως η Ρωσία ζητά προσαρτήσεις εδαφών της Ουκρανίας, προκειμένου να σταματήσει τον πόλεμο.

Στην κοινή τους ανακοίνωση, οι Ευρωπαίοι ηγέτες αναφέρουν: «Χαιρετίζουμε το έργο του προέδρου (των ΗΠΑ Ντόναλντ) Τραμπ για να σταματήσει η σφαγή στην Ουκρανία» και «είμαστε έτοιμοι να υποστηρίξουμε το έργο αυτό σε διπλωματικό επίπεδο, καθώς και συνεχίζοντας την ουσιαστική στρατιωτική και οικονομική υποστήριξή μας στην Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένης αυτής μέσω του έργου της συμμαχίας των προθύμων, και διατηρώντας και επιβάλλοντας περιοριστικά μέτρα στη Ρωσική Ομοσπονδία».

Τονίζουν ακόμη ότι «η Ουκρανία έχει την ελευθερία επιλογής για το πεπρωμένο της» και πως «ουσιαστικές διαπραγματεύσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο στο πλαίσιο κατάπαυσης του πυρός ή μείωσης των εχθροπραξιών», υπογραμμίζοντας ότι «η πορεία προς την ειρήνη στην Ουκρανία δεν μπορεί να αποφασιστεί χωρίς την Ουκρανία» και ότι «τα διεθνή σύνορα δεν πρέπει να αλλάζουν με τη βία». Σημειώνουν επίσης πως «η τρέχουσα γραμμή επαφής θα πρέπει να είναι το σημείο εκκίνησης των διαπραγματεύσεων».

Παράλληλα, επαναλαμβάνουν ότι «η απρόκλητη και παράνομη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία αποτελεί κατάφωρη παραβίαση του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, της Τελικής Πράξης του Ελσίνκι, του Μνημονίου της Βουδαπέστης και των διαδοχικών ρωσικών δεσμεύσεων» και επισημαίνουν «την ακλόνητη δέσμευσή μας στην κυριαρχία, την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας».

Την κοινή δήλωση υπογράφουν ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζα Μελόνι, ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, η πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και ο πρωθυπουργός της Φινλανδίας, Άλεξ Στουμπ.

Ζελένσκι προς Ευρωπαίους: «Ξεκάθαρα μέτρα» για τη διαμόρφωση κοινής προσέγγισης

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εμφανίζεται διατεθειμένος να πραγματοποιήσει τριμερή σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν, και τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε χθες (τοπική ώρα) αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Ωστόσο, προς το παρόν, η Ουάσινγκτον προγραμματίζει διμερή συνάντηση με τον κ. Πούτιν. Σύμφωνα με το NBC News, στην αμερικανική προεδρία «συζητείται» η πρόσκληση του κ. Ζελένσκι στην Αλάσκα, όπου ο κ. Τραμπ έχει ανακοινώσει ότι θα συναντηθεί με τον Ρώσο ηγέτη στις 15 Αυγούστου.

Κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Βρετανό πρωθυπουργό, Κιρ Στάρμερ, ο κ. Ζελένσκι κάλεσε τους Ευρωπαίους συμμάχους να λάβουν «ξεκάθαρα μέτρα» για τη διαμόρφωση κοινής προσέγγισης, επισημαίνοντας ότι δεν συμμετέχουν άμεσα στις συνομιλίες.

Η πρωτοβουλία Τραμπ έχει προκαλέσει έντονη διπλωματική κινητικότητα. Ο Ζελένσκι είχε τηλεφωνικές συνομιλίες με τον Μακρόν και τον Ισπανό πρωθυπουργό, Πέδρο Σάντσεθ, ενώ ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών, Ντέιβιντ Λάμι, υποδέχθηκε στο Λονδίνο τον Αμερικανό αντιπρόεδρο, Τζέι Ντι Βανς, τον επικεφαλής του γραφείου του Ουκρανού προέδρου, Αντρίι Γέρμακ, τον πρώην υπουργό Άμυνας της Ουκρανίας, Ρουστέμ Ουμέροφ, καθώς και συμβούλους εθνικής ασφάλειας ευρωπαϊκών χωρών για να «συζητήσουν τα επόμενα βήματα προς την ειρήνη στην Ουκρανία».

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Την Παρασκευή, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι μια πιθανή διευθέτηση της σύγκρουσης θα μπορούσε να περιλαμβάνει ανταλλαγές εδαφών «προς όφελος και των δύο», χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες. «Μιλάμε για μια περιοχή στην οποία μαίνονται μάχες εδώ και πάνω από 3,5 χρόνια… είναι περίπλοκο», είπε από τον Λευκό Οίκο.

Η Ρωσία απαιτεί από την Ουκρανία να της παραχωρήσει επίσημα τις τέσσερις περιφέρειες που ελέγχει εν μέρει (Ντονέτσκ, Λουγκάνσκ, Ζαπορίζια, Χερσώνα), καθώς και την Κριμαία, που προσάρτησε το 2014, να εγκαταλείψει το σχέδιο ένταξής της στο NATO και να σταματήσει να λαμβάνει δυτική στρατιωτική βοήθεια.

Το Κίεβο χαρακτηρίζει απαράδεκτες τις απαιτήσεις αυτές, ζητώντας πλήρη αποχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων από την ουκρανική επικράτεια και εγγυήσεις ασφαλείας από τη Δύση, συμπεριλαμβανομένης της παροχής όπλων και της ανάπτυξης ευρωπαϊκών δυνάμεων - αξιώσεις στις οποίες το Κρεμλίνο αντιτίθεται.



