Ευρωπαϊκό σχέδιο για δάνειο έως 130 δισ. ευρώ στην Ουκρανία με χρήση ρωσικών περιουσιακών στοιχείων

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει νέο χρηματοδοτικό πακέτο για την Ουκρανία, ύψους έως 130 δισ. ευρώ, το οποίο χαρακτηρίζεται ως «δάνειο πολεμικών αποζημιώσεων».

Το ύψος του ποσού θα οριστικοποιηθεί μετά την αξιολόγηση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για τις ανάγκες χρηματοδότησης του Κιέβου την περίοδο 2026-2027.

Σύνδεση με δεσμευμένα ρωσικά κεφάλαια

Η πρόταση, που κατατέθηκε από την πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στις 10 Σεπτεμβρίου, βασίζεται στη χρήση των δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων στη Δύση μετά την εισβολή του 2022.

Από τα περίπου 210 δισ. ευρώ που παραμένουν στην Ευρώπη, τα περισσότερα βρίσκονται στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων Euroclear στο Βέλγιο. Υπολογίζεται ότι περίπου 175 δισ. ευρώ έχουν ήδη μετατραπεί σε ρευστό και μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για το νέο δάνειο.

Το Κίεβο θα αποπληρώσει το δάνειο μόνο εφόσον λάβει αποζημιώσεις από τη Ρωσία στο πλαίσιο μελλοντικής ειρηνευτικής συμφωνίας. Το ρίσκο θα επιμεριστεί συλλογικά από την Ε.Ε. και πιθανώς και από χώρες της G7.

Ωστόσο, πριν από τη νέα δανειοδότηση, θα πρέπει να εξοφληθεί το προηγούμενο δάνειο των 45 δισ. ευρώ (50 δισ. δολάρια) που συμφωνήθηκε το 2024 από την G7.

Ο επίτροπος Οικονομίας, Βάλντις Ντομπρόβσκις, ανέφερε ότι το τελικό ύψος θα αποφασιστεί μετά την αξιολόγηση του ΔΝΤ. Παράλληλα, ανώτεροι αξιωματούχοι της Ε.Ε. σημειώνουν πως δεν έχουν ακόμη καθοριστεί οι λεπτομέρειες.

Στο τραπέζι βρίσκεται μηχανισμός μέσω Ειδικού Οχήματος Σκοπού (SPV): τα ρευστοποιημένα κεφάλαια της Euroclear θα μεταφερθούν στο SPV με αντάλλαγμα ομόλογα μηδενικού τοκομεριδίου που θα εκδώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με εγγυήσεις της Ε.Ε. και πιθανώς της G7.