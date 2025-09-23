Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αγνοεί τον Όρμπαν για να προστατεύσει ευρωβουλευτή από μια «άδικη δίκη» στην Ουγγαρία

Η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (JURI) ψήφισε κατά της άρσης ασυλίας της Ιταλίδας ευρωβουλευτού, Ιλάρια Σάλις, υποστηρίζοντας ότι δεν θα μπορούσε να έχει δίκαιη δίκη στην Ουγγαρία υπό την κυβέρνηση του Βίκτορ Όρμπαν.

Η 41χρονη Σάλις είχε συλληφθεί τον Φεβρουάριο του 2023 στη Βουδαπέστη, κατηγορούμενη για απόπειρα επίθεσης σε ακροδεξιό ακτιβιστή και με την κατηγορία ότι ανήκει σε ακραία αριστερή ομάδα. Παρέμεινε σε φυλακή της Ουγγαρίας περισσότερο από ένα χρόνο πριν εκλεγεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με την συμμαχία Greens and Left της Ιταλίας.

Η κράτηση της Σάλις προκάλεσε οργή μετά τη διαρροή φωτογραφιών της με χειροπέδες. Ο πατέρας της, Ρομπέρτο Σάλις, καταδίκασε τις συνθήκες κράτησής της ως «απάνθρωπες», ενώ οι επικριτές κατηγόρησαν την ουγγρική κυβέρνηση ότι χρησιμοποιεί τη δικαιοσύνη για να εκφοβίσει αντιφασίστες.

Η Σάλις αρνείται τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι είναι πολιτικά παρακινημένες.

Δεκατρείς ευρωβουλευτές ψήφισαν κατά της έκθεσης του ευρωβουλευτή του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Αδριάν Βάσκεζ Λαζάρα, που ζητούσε την άρση της ασυλίας της Σάλις, ενώ δώδεκα ψήφισαν υπέρ, όπως δήλωσαν δύο πηγές με άμεση γνώση της ψηφοφορίας στο POLITICO.

«Αυτό είναι ένα κρίσιμο βήμα για την υπεράσπιση του κράτους δικαίου και την προστασία των δημοκρατιών μας. Απορρίπτοντας τις προσπάθειες εκβιασμού του Όρμπαν, η Επιτροπή JURI του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διατήρησε την τιμή των ευρωπαϊκών θεσμών», δήλωσε η ομάδα The Left, ανακοινώνοντας ότι η Σάλις θα δώσει συνέντευξη Τύπου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την Τετάρτη.

Πριν την ψηφοφορία της JURI, ο Βάσκεζ Λαζάρα προειδοποίησε ότι η απόφαση να μην αρθεί η ασυλία της θα ήταν «ανεύθυνη», καθώς θα εξέθετε το Κοινοβούλιο σε νομικό κίνδυνο. Υποστήριξε ότι επειδή τα φερόμενα αδικήματα χρονολογούνται από τον Φεβρουάριο του 2023, πριν η Σάλις γίνει ευρωβουλευτής, η προστασία της ασυλίας της θα παραβίαζε τη νομική διαδικασία του Κοινοβουλίου.

«Το μήνυμα θα ήταν ότι το Κοινοβούλιο θα προσπαθούσε να ωφελήσει ένα μέλος του μόνο για πολιτικούς λόγους, παρακάμπτοντας τους κανόνες του Σώματος», δήλωσε στο POLITICO τη Δευτέρα.

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν/Φωτογραφία: EPA

Ο Βάσκεζ Λαζάρα είπε ότι η Ουγγαρία θα μπορούσε να προσφύγει στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CJEU) και να κερδίσει. «Ο Όρμπαν είναι αυτός που θα κερδίσει ενάντια στο Κοινοβούλιο. Είναι τόσο ανεύθυνο», πρόσθεσε.

«Νομικά μπορεί να υποστηριχθεί ότι σε χώρες όπου η κατάσταση του κράτους δικαίου είναι κρίσιμη, όπως στην Ουγγαρία, υπάρχει υψηλότερος κίνδυνος οι ποινικές διαδικασίες να μην διεξάγονται δίκαια», δήλωσε ο Γερμανός ευρωβουλευτής των Σοσιαλδημοκρατών, Ρενέ Ρεπάσι.

«Γι’ αυτό το Δικαστήριο της ΕΕ έχει αποδεχτεί ότι τα Ευρωπαϊκά Εντάλματα Σύλληψης από την Ουγγαρία μπορούν να απορριφθούν, όπως έκανε στην πραγματικότητα το Γερμανικό Συνταγματικό Δικαστήριο σε παρόμοια υπόθεση με αυτή της Ίλαρια Σάλις», πρόσθεσε.

Τον Ιούνιο του 2024, η Σάλις απελευθερώθηκε από την κράτηση στη Βουδαπέστη αφού κέρδισε έδρα στο Κοινοβούλιο με την συμμαχία Greens and Left της Ιταλίας, η οποία της παρείχε ασυλία. Ωστόσο, τον Οκτώβριο του προηγούμενου έτους, οι ουγγρικές εισαγγελικές αρχές ζήτησαν από το Κοινοβούλιο την άρση αυτής της ασυλίας.

«Το αίτημα έφτασε στο Κοινοβούλιο ακριβώς την ημέρα μετά την επίσκεψη του Όρμπαν, όταν εγώ και άλλοι συνάδελφοι είχαμε μιλήσει κατά της ουγγρικής κυβέρνησης», δήλωσε η Σάλις μιλώντας στο POLITICO.

Σύμφωνα με τη Σάλις, το αίτημα της Ουγγαρίας για άρση της ασυλίας της είχε πολιτικά κίνητρα και είπε ότι φοβάται «πολιτική εκδίκηση» από τον Όρμπαν.

Σε μια νέα συνέντευξη που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα, η Σάλις δήλωσε στην Corriere della Sera ότι θα ήθελε να δικαστεί στην Ιταλία αντί για την Ουγγαρία.

Με πληροφορίες από Politico