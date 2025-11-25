Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ζητά από την Πολωνία να αναγνωρίζει όλους τους γάμους ομόφυλων ζευγαριών

Η Πολωνία υποχρεώνεται να αναγνωρίζει γάμους ομόφυλων ζευγαριών που έχουν τελεστεί σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου της ΕΕ.

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) έκρινε ότι τα κράτη-μέλη οφείλουν να αναγνωρίζουν έναν γάμο μεταξύ δύο πολιτών της ΕΕ, όταν αυτός έχει «νομίμως τελεστεί σε άλλο κράτος-μέλος».

Η απόφαση αφορά ένα πολωνικό ζευγάρι που παντρεύτηκε στο Βερολίνο το 2018. Όταν αποφάσισε να μετακομίσει στην Πολωνία, οι αρχές αρνήθηκαν να δεχθούν το πιστοποιητικό γάμου τους, καθώς η πολωνική νομοθεσία δεν αναγνωρίζει τον γάμο μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου.

Το ΔΕΕ ξεκαθάρισε ότι η Πολωνία δεν υποχρεώνεται να αλλάξει τη νομοθεσία της, αλλά οφείλει να αναγνωρίζει τους συγκεκριμένους γάμους όταν έχουν συναφθεί εντός της ΕΕ.

Από τότε που η Ολλανδία αναγνώρισε πρώτη τα σύμφωνα συμβίωσης και τους γάμους ομόφυλων ζευγαριών το 2001, πολλές χώρες της ΕΕ ακολούθησαν, ενώ άλλες – όπως η Πολωνία, η Ουγγαρία και η Σλοβακία – εξακολουθούν να μην τους αναγνωρίζουν.

Τον Σεπτέμβριο, η λαϊκιστική-εθνικιστική κυβέρνηση της Σλοβακίας τροποποίησε το Σύνταγμα ώστε να επιτρέπει την υιοθεσία μόνο σε ετεροφυλόφιλα ζευγάρια.

Στην απόφασή του την Τρίτη, το ΔΕΕ επισήμανε ότι, παρότι οι κανόνες περί γάμου ανήκουν στην αρμοδιότητα των κρατών-μελών, «οι χώρες οφείλουν να συμμορφώνονται με το δίκαιο της ΕΕ κατά την άσκηση αυτής της αρμοδιότητας».

Ως πολίτες της ΕΕ, το ζευγάρι που παντρεύτηκε στη Γερμανία έχει δικαίωμα στην ελεύθερη κυκλοφορία και στην οικογενειακή ζωή, εξήγησε το δικαστήριο.

«Ειδικά λόγω του γάμου τους, πρέπει να έχουν τη βεβαιότητα ότι μπορούν να συνεχίσουν την οικογενειακή τους ζωή όταν επιστρέφουν στο κράτος-μέλος καταγωγής τους», προστέθηκε, σημειώνοντας ότι η υποχρέωσή τους να ζουν ως άγαμοι στην Πολωνία παραβιάζει το δίκαιο της ΕΕ και τα δικαιώματά τους.

Η φιλοευρωπαϊκή κυβέρνηση συνασπισμού της Πολωνίας επιχειρεί να προωθήσει τα δικαιώματα των ομόφυλων ζευγαριών, ωστόσο οι πρωτοβουλίες της μπορεί να μπλοκαριστούν από τον συντηρητικό πρόεδρο Κάρολ Ναβρότσκι.

Η απόφαση του ΔΕΕ έγινε δεκτή με ικανοποίηση από την υφυπουργό και κυβερνητική σύμμαχο του πρωθυπουργού Ντόναλντ Τουσκ, Καταρζίνα Κοτούλα, η οποία δήλωσε ότι αποτελεί σημαντικό βήμα προς την ισότητα στον γάμο.

Με πληροφορίες από BBC