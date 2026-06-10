Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας - Τι περιλαμβάνει το 21ο πακέτο κυρώσεων

H πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα, τη δέσμη νέων περιοριστικών μέτρων κατά της Ρωσίας που προτείνειται να συμπεριληφθεί στο 21ο πακέτο κυρώσεων.

Η διατήρηση της οικονομικής πίεσης προς τη Μόσχα και ο περιορισμός της δυνατότητάς της να χρηματοδοτεί τον πόλεμο στην Ουκρανία, αποτελεί στόχο της Ε.Ε.

Το νέο πακέτο επικεντρώνεται στους τομείς της ενέργειας, των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και των κρυπτονομισμάτων, του εμπορίου, καθώς και -για πρώτη φορά- στον τομέα της αλιείας.

Κυρώσεις στον ενεργειακό τομέα

Για το ενεργειακό τομέα, η πρόταση της Επιτροπής περιλαμβάνει την αναστολή, έως τον Ιανουάριο του επόμενου έτους, της αυτόματης προσαρμογής του ανώτατου ορίου τιμής στο ρωσικό πετρέλαιο, επικαλούμενη τις αναταράξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή και των προβλημάτων στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού. όπως σημείωσε η φον ντερ Λάιεν, το βήμα αυτό έχει ως στόχο τη σταθεροποίηση των αγορών, διατηρώντας παράλληλα την πίεση στα έσοδα της Ρωσίας.

Κυρώσεις σε πλοία που μεταφέρουν ρωσικό πετρέλαιο

Την ίδια ώρα, προτείνει κυρώσεις σε ακόμη 30 πλοία του γνωστού «σκιώδους στόλου» που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των στοχοποιημένων πλοίων σε πάνω από 660. Για πρώτη φορά, στο στόχαστρο τίθενται και πλοία ή εταιρείες που παρέχουν υποστηρικτικές υπηρεσίες στον στόλο αυτό, όπως ανεφοδιασμό καυσίμων. Ακόμη, προτείνονται μέτρα κατά λιμένων, αεροδρομίων και διυλιστηρίων που εμπλέκονται στη διακίνηση ή επεξεργασία ρωσικού πετρελαίου, καθώς και περιορισμοί στην πώληση δεξαμενόπλοιων υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) προς τη Ρωσία.

Κυρώσεις στο χρηματοπιστωτικό πεδίο

Στο χρηματοπιστωτικό πεδίο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εισηγείται να επεκταθούν οι περιορισμοί συναλλαγών σε 31 επιπλέον ρωσικές τράπεζες, όπως και σε 20 τράπεζες, εταιρείες κρυπτονομισμάτων, πλατφόρμες και εμπόρους πετρελαίου τρίτων χωρών που, σύμφωνα με τις Βρυξέλλες, διευκολύνουν τη Ρωσία να παρακάμπτει τις κυρώσεις της Δύσης. Για πρώτη φορά προβλέπεται επίσης η δυνατότητα επιβολής πλήρους απαγόρευσης παροχής υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων από φορείς τρίτων χωρών, με την Επιτροπή να εκτιμά ότι το μέτρο θα λειτουργήσει αποτρεπτικά έναντι πλατφορμών που διευκολύνουν τη ρωσική πρόσβαση στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Κυρώσεις στο εμπόριο

Για το εμπόριο, η Επιτροπή προτείνει νέους περιορισμούς στις εξαγωγές τεχνολογιών και υλικών που χρησιμοποιούνται από τη ρωσική αμυντική βιομηχανία, συμπεριλαμβανομένων μετάλλων και κραμάτων για την αεροδιαστημική και αμυντική παραγωγή. Ειδικά για τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), προβλέπονται απαγορεύσεις εξαγωγών σε εξοπλισμό υποστήριξης εδάφους, συστήματα παρεμβολών και συστήματα εκτόξευσης.

Παράλληλα, η Επιτροπή προτείνει νέες απαγορεύσεις εισαγωγών προϊόντων συνολικής αξίας περίπου 60 εκατ. ευρώ, μεταξύ των οποίων ορισμένα μέταλλα, μεταλλεύματα και ανταλλακτικά αυτοκινήτων, με στόχο την περαιτέρω απεξάρτηση της ευρωπαϊκής αγοράς από τις ρωσικές εισαγωγές.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται για πρώτη φορά στον τομέα της αλιείας. Η πρόταση προβλέπει σημαντικούς περιορισμούς στις εισαγωγές ορισμένων αλιευτικών προϊόντων και πλήρη απαγόρευση για άλλα, συμπεριλαμβανομένου του γάδου.

Τέλος, η Φον Ντερ Λάιεν ανακοίνωσε ότι η Επιτροπή προτείνει την απαγόρευση εισόδου στην ΕΕ για πρόσωπα που έχουν υπηρετήσει στις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις από την έναρξη της εισβολής στην Ουκρανία. «Η Ευρώπη πρέπει να παραμείνει κλειστή για όσους συμμετείχαν στην εισβολή κατά της Ουκρανίας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Πηγή πληροφοριών ΑΠΕ-ΜΠΕ