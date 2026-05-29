Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Ανακοινώθηκε η αποδέσμευση κονδυλίων 16,4 δισεκ. ευρώ για την Ουγγαρία

Την αποδέσμευση ευρωπαϊκών πόρων, ύψους 16,4 δισεκ. ευρώ, για την Ουγγαρία, ανακοίνωσε σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η ανακοίνωση πραγματοποιήθηκε λίγο μετά τη συνάντηση που είχε με τον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας, Πέτερ Μαγιάρ στις Βρυξέλλες.

Κονδύλια προς την Ουγγαρία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

«Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι μπορούμε να ξεκλειδώσουμε 10 δις ευρώ για την Ουγγαρία», δήλωσε η Πρόεδρος της Επιτροπής κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε από κοινού με τον Πέτερ Μαγιάρ, διευκρινίζοντας ότι τα 10 δισεκ. ευρώ θα αποδεσμευτούν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Επιπλέον, τόνισε ότι έχει επιτευχθεί πρόοδος στην απελευθέρωση πόρων από το Ταμείο Συνοχής, συνολικού ύψους 6,4 δισεκ. ευρώ.

«Μόλις τρεις εβδομάδες μετά το σχηματισμό της νέας κυβέρνησης της Ουγγαρίας, πετύχαμε αυτή την - πολύ σημαντική για τον ουγγρικό λαό - πολιτική συμφωνία», τόνισε ο Μαγιάρ, ο οποίος έφθασε στις Βρυξέλλες για να διαπραγματευτεί το ξεπάγωμα των ευρωπαϊκών κονδυλίων προς την Ουγγαρία, τα οποία είχαν παγώσει επί της πρωθυπουργίας του Βίκτορ Όρμπαν, λόγω ανησυχιών για παραβίαση του κράτους δικαίου. «Πρόκειται για μια κοινή επιτυχία μεταξύ της ΕΕ και των Ουγγρικών Αρχών», δήλωσε ο Μαγιάρ, διευκρινίζοντας ότι συνολικά αναμένεται να απελευθερωθούν 16,4 δις ευρώ - ποσό το οποίο αντιστοιχεί στο 40% του κρατικού προϋπολογισμού.

Η πρόεδρος της Επιτροπής τόνισε ότι οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις είναι απολύτως αναγκαίες για να ξεμπλοκάρουν οι ευρωπαϊκοί πόροι και να διασφαλιστεί ότι η Ουγγαρία θα καταπολεμήσει τη διαφθορά και θα αποκαταστήσει το κράτος δικαίου. «Η κυβέρνησή σας προχωρά γρήγορα και με αποφασιστικότητα», πρόσθεσε στη συνέχεια, επαινώντας τις μεταρρυθμίσεις που έχουν προωθηθεί «προς όφελος της Ουγγαρίας και του ουγγρικού λαού», ενώ παράλληλα χαιρέτισε τον «ισχυρό άνεμο αλλαγής που πνέει σε όλη την Ουγγαρία», λίγες εβδομάδες αφότου ο Πέτερ Μάγιαρ ανέλαβε τα καθήκοντά του, διαδεχόμενος τον Βίκτορ Όρμπαν.

Σημειώνεται ότι για την αποδέσμευση των 10 δισεκ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης - θα πρέπει όλες οι μεταρρυθμίσεις και τα προαπαιτούμενα να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την προθεσμία της 31ης Αυγούστου. Από το σύνολο των 16,4 δις ευρώ που αναμένεται να αποδεσμευτεί για την Ουγγαρία τα 12,9 δις ευρώ είναι επιχορηγήσεις και τα 3,5 δις ευρώ, δάνεια.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ