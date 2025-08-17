Ευρωπαϊκή «ασπίδα» στον Ζελένσκι ενόψει Τραμπ: Τι επιδιώκει η «ομάδα ηγετών» για την Ουκρανία

Ευρωπαίοι ηγέτες ανακοίνωσαν πως θα συνοδεύσουν τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη σημαντική συνάντηση που θα έχει τη Δευτέρα στον Λευκό Οίκο με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, σε μια ένδειξη στήριξης προς τον Κίεβο και για να αποτραπεί η πίεση για παραχώρηση εδαφών στη Μόσχα.

Μεταξύ των ηγετών που θα δώσουν το «παρών» είναι ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ο Βρετανός πρωθυπουργός σερ Κιρ Στάρμερ, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, ο Φινλανδός πρόεδρος Αλεξάντερ Στουμπ και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η φον ντερ Λάιεν συναντήθηκε στις Βρυξέλλες με τον Ζελένσκι, πριν οι δύο ηγέτες συμμετάσχουν σε τηλεδιάσκεψη της «Συμμαχίας των Προθύμων», όπου θα συζητηθεί η ευρωπαϊκή στρατιωτική στήριξη σε περίπτωση ειρηνευτικής συμφωνίας. Η «Συμμαχία των Προθύμων» περιλαμβάνει τη Γαλλία, τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, με το Λονδίνο να έχει δεσμευθεί ακόμη και για παρουσία στρατευμάτων στο έδαφος, με σκοπό την επιτήρηση μιας πιθανής κατάπαυσης του πυρός. Γαλλία και Βρετανία ηγούνται της προσπάθειας για τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής «δύναμης καθησυχασμού» με έδρα στο Παρίσι, που θα αναλάβει να εγγυηθεί την ασφάλεια της Ουκρανίας μετά από την ειρήνη.

Πόλεμος στην Ουκρανία: Οι πιέσεις Πούτιν και η στάση Τραμπ

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν, στη συνάντησή του με τον Τραμπ την Παρασκευή, ζήτησε την απόσυρση των ουκρανικών δυνάμεων από τις περιοχές Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ ως προϋπόθεση για ειρήνη, σύμφωνα με τους Financial Times. Ως αντάλλαγμα πρότεινε το «πάγωμα» του υπόλοιπου μετώπου. Ο Τραμπ μετέφερε το μήνυμα σε Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες, χωρίς όμως να ξεκαθαρίσει αν το στηρίζει.

Παρότι ο Ζελένσκι και οι Ευρωπαίοι επιδιώκουν εκεχειρία, ο Τραμπ φέρεται να υποστήριξε ότι αυτή δεν είναι απαραίτητη, προκρίνοντας μια απευθείας ειρηνευτική συμφωνία, καθώς οι εκεχειρίες συχνά καταρρέουν - μια στάση που κρατούσε εξαρχής ο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Οι Ευρωπαίοι ελπίζουν με την παρουσία τους στον Λευκό Οίκο να αποφευχθεί επανάληψη όσων συνέβησαν στην τελευταία συνάντηση Ζελένσι-Τραμπ τον Φεβρουάριο, που κατέληξε σε τραμπουκισμό στο Οβάλ Γραφείο και αποχώρηση του Ουκρανού προέδρου.

Αμετακίνητη η Ουκρανία σε Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ

Ουκρανοί αξιωματούχοι τονίζουν ότι ο Ζελένσκι δεν πρόκειται να αποδεχθεί την παραχώρηση των περιοχών Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ, οι οποίες αποτελούν «κόκκινη γραμμή» για το Κίεβο. Ωστόσο, εμφανίζεται διατεθειμένος να συζητήσει με τον Τραμπ ζητήματα εδαφικού χαρακτήρα στο πλαίσιο διαπραγματεύσεων.

Σύμφωνα με Γερμανό κυβερνητικό αξιωματούχο, η ατζέντα της Δευτέρας περιλαμβάνει «εγγυήσεις ασφάλειας, εδαφικά ζητήματα και συνέχιση της στήριξης προς την Ουκρανία στην προσπάθειά της να απωθήσει τη ρωσική επιθετικότητα», καθώς και τη διατήρηση «της απαραίτητης πίεσης μέσω κυρώσεων».

Ευρωπαϊκές ανησυχίες για την οικειότητα Τραμπ - Πούτιν

Κυβερνητικές πηγές στο Λονδίνο εξέφρασαν ανησυχία για το ύφος της πρόσφατης συνάντησης Τραμπ - Πούτιν και έκαναν λόγο για προσπάθεια πλήρους στήριξης στον Ζελένσκι πριν από τη συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο.

«Ο Ζελένσκι δεν πρέπει να βρεθεί στριμωγμένος ή εκφοβισμένος», ανέφερε Βρετανός αξιωματούχος. «Η Ευρώπη δεν πρόκειται να παραμεριστεί. Χαιρετίζουμε ειλικρινά τις προσπάθειες του προέδρου Τραμπ, αλλά υποτίμησε τον κίνδυνο με την υπερβολική οικειότητα απέναντι στον Πούτιν».

Το περιβάλλον του Στάρμερ επισημαίνει ότι «ρίχνει όλο το βάρος» στη συνάντηση στον Λευκό Οίκο, ενώ η Ντάουνινγκ Στριτ ανέφερε την Κυριακή πως ο Βρετανός πρωθυπουργός είναι έτοιμος να στηρίξει το νέο γύρο διαπραγματεύσεων, επαναλαμβάνοντας ότι «η στήριξη της Βρετανίας προς την Ουκρανία θα συνεχιστεί για όσο χρειαστεί».

Με πληροφορίες από Financial Times