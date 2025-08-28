Ευρωπαϊκές τράπεζες έπεσαν θύματα παράνομων πληρωμών μέσω PayPal αξίας «δισεκατομμυρίων»

Οι ευρωπαϊκές τράπεζες «είδαν» εκτεταμένες μη εξουσιοδοτημένες χρεώσεις από λογαριασμούς PayPal, σύμφωνα με τη Γερμανική Ένωση Ταμιευτηρίων (DSGV).

Η γερμανική εφημερίδα Sueddeutsche Zeitung (SZ) αναφέρει ότι πληρωμές ύψους περίπου 10 δισεκατομμυρίων ευρώ έπρεπε να μπλοκαριστούν, μετά από αποτυχία του συστήματος ελέγχου απάτης της PayPal.

Οι πληρωμές σταμάτησαν τη Δευτέρα, όταν οι τράπεζες ανέφεραν εκατομμύρια ύποπτες χρεώσεις από την εταιρεία.

Η DSGV επιβεβαίωσε στο BBC ότι υπήρξαν «περιστατικά μη εξουσιοδοτημένων χρεώσεων από την PayPal σε διάφορα πιστωτικά ιδρύματα». Η PayPal δήλωσε στο Reuters ότι ορισμένες συναλλαγές «από τους τραπεζικούς μας εταίρους και ενδεχομένως τους πελάτες τους» επηρεάστηκαν προσωρινά.

«Αναγνωρίσαμε γρήγορα την αιτία και συνεργαζόμαστε στενά με τους τραπεζικούς μας εταίρους για να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι λογαριασμοί έχουν ενημερωθεί», ανέφερε εκπρόσωπος της PayPal.

Η DSGV δήλωσε ότι η PayPal «αναγνώρισε τις διαταραχές» και «διαβεβαίωσε» ότι το πρόβλημα είχε λυθεί. Οι συναλλαγές προς και από την PayPal «λειτουργούν πλέον κανονικά», πρόσθεσε.

Τα περιστατικά αυτά είχαν σημαντικές επιπτώσεις στις πληρωμές σε όλη την Ευρώπη, ιδίως στη Γερμανία, και οι εποπτικές αρχές έχουν ενημερωθεί σχετικά.

Η PayPal χρησιμοποιεί σύστημα ασφαλείας για να φιλτράρει απάτες πριν φτάσουν στις τράπεζες, ιδιαίτερα για ψεύτικες χρεώσεις που στήνουν εγκληματίες, συνήθως εξαπατώντας άτομα να δώσουν τα στοιχεία τους με το πρόσχημα τράπεζας ή χρηματοπιστωτικού οργανισμού.

Σύμφωνα με τη SZ, τη Δευτέρα το σύστημα φιλτραρίσματος της PayPal δεν λειτούργησε σωστά, με αποτέλεσμα μη ελεγχόμενες χρεώσεις να αποστέλλονται στις τράπεζες μαζί με τις νόμιμες. Οι μετοχές της PayPal έπεσαν 1,9% την Τετάρτη μετά την αναφορά.

Με πληροφορίες από BBC