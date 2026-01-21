Το Ευρωκοινοβούλιο «παγώνει» τη συμφωνία ΕΕ - Mercosur: Την παραπέμπει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε σήμερα υπέρ της παραπομπής της εμπορικής συμφωνίας ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ενωση και την Mercosur στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ενωσης το οποία θα εξετάσει την νομιμότητά της.

Οι ευρωβουλευτές ενέκριναν με 334 ψήφους υπέρ και 324 κατά την απόφαση.

Η παραπομπή της συμφωνίας στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ενωσης μπορεί να μπλοκάρει την εφαρμογή της συμφωνίας για διάστημα πολλών μηνών. Ωστόσο, στο μεσοδιάστημα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει την δυνατότητα να εφαρμόσει προσωρινά τη συμφωνία αν το θελήσει.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέφρασε τη λύπη της για το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. «Σύμφωνα με την ανάλυσή μας, τα ζητήματα που τέθηκαν από το Κοινοβούλιο στην απόφαση αυτή δεν είναι δικαιολογημένα», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν Ολοφ Γκιλ.

Σε δηλώσεις του αμέσως μετά την ψηφοφορία ο Έλληνας ευρωβουλευτής Νικόλαος Φαραντούρης τόνισε: «Είναι μια μεγάλη νίκη! Ο αγώνας συνεχίζεται κατά των διατάξεων της MERCOSUR που επιτρέπουν την αθρόα εισαγωγή αγροτικών προϊόντων από την Λατινική Αμερική, χωρίς εξασφαλίσεις και εγγυήσεις, εις βάρος των ελληνικών και των ευρωπαϊκών αγροτικών προϊόντων. Καταθέσαμε σήμερα πρόταση να παραπεμφθεί η Συμφωνία για Γνωμοδότηση από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πρότασή μας εγκρίθηκε. Δεν καταθέτουμε τα όπλα. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα στην Επιτροπή εξωτερικού εμπορίου, στην Επιτροπή Προϋπολογισμού και στην Επιτροπή Συνταγματικών ποθέσεων».

Διαδηλώσεις έξω από το Ευρωκοινοβούλιο για τη συμφωνία ΕΕ - Mercosur

Έξω από την έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, κρατώντας σημαίες και αναμμένα καπνογόνα, χιλιάδες αγρότες διαδήλωσαν χθες, διαμαρτυρόμενοι για τη συμφωνία της ΕΕ με τη Mercosur.

Γάλλοι, Ιταλοί, Βέλγοι, ακόμη και Πολωνοί αγρότες, συγκεντρώθηκαν γύρω στο μεσημέρι έξω από το ευρωκοινοβούλιο, κάποιοι με τα τρακτέρ τους. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της αστυνομίας ήταν περίπου 5.500 άτομα.

Διαδηλωτές εκτόξευσαν μπουκάλια και φρούτα στις αστυνομικές δυνάμεις, που απάντησαν με δακρυγόνα.

Ο βασικός στόχος των διαδηλώσεων ήταν η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία υπέγραψε το Σάββατο στην Παραγουάη την αμφιλεγόμενη συμφωνία ελευθέρου εμπορίου με τις τέσσερις χώρες της Mercosur (Αργεντινή, Βραζιλία, Παραγουάη, Ουρουγουάη).

Οι αγρότες την αποδοκίμασαν ενώ κάποιοι μετέφεραν ένα φέρετρο που είχε γραμμένο το όνομά της.

«Αυτή η (συμφωνία) ελευθέρου εμπορίου μπορεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, να προσφέρει ευκαιρίες στην Ιταλία και να μειώσει τους δασμούς, όμως θέτει σε κίνδυνο την υγεία όλων», είπε ο 23χρονος Νικολό Κολιοτάσις, αμπελουργός από τη Βενετία και μέλος του Coldiretti, του ιταλικού γεωργικού συνδικάτου.

Η εμπορική συμφωνία θα σημάνει την εισαγωγή στην Ευρώπη τροφίμων που παράγονται «με εντελώς διαφορετικό τρόπο, με περισσότερα φυτοφάρμακα και χωρίς τους ίδιους κανόνες», είπε από την πλευρά του ο Μπατίστ Μαρί, γεωργός από το Μαρν.

«Θα αγωνιστούμε μέχρι τέλους», είπε ο Πιερίκ Ορέλ, ο πρόεδρος του κινήματος Νέων Γεωργών.