Ευρωκοινοβούλιο: Ενέκρινε ψήφισμα να απαγορευθεί η χρήση των social από παιδιά κάτω των 16 ετών

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε σήμερα να απαγορευθεί η χρήση των social media από παιδιά κάτω των 16 ετών, εκτός αν υπάρχει ρητή γονική συναίνεση.

Η πρόταση εγκρίθηκε με ευρεία πλειοψηφία και στρέφει το ενδιαφέρον προς την Κομισιόν, που εξετάζει ήδη νέες παρεμβάσεις για την προστασία των ανηλίκων. Το ενδιαφέρον για νέους κανόνες έχει ενισχυθεί μετά την απόφαση της Αυστραλίας να προχωρήσει, από τον επόμενο μήνα, σε απαγόρευση χρήσης social media από ανήλικους κάτω των 16 ετών.

Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, έχει δηλώσει ότι παρακολουθεί στενά το «πείραμα», τονίζοντας ότι πολλές πλατφόρμες «χρησιμοποιούν αλγορίθμους που εκμεταλλεύονται την ευαλωτότητα των παιδιών». Έχει επίσης αναφέρει ότι πολλοί γονείς αισθάνονται πως δεν μπορούν να ελέγξουν την κατάσταση. Μέχρι το τέλος του έτους αναμένεται να συσταθεί ομάδα ειδικών, με στόχο να προτείνει συγκεκριμένα μέτρα.

Η εισηγήτρια του ψηφίσματος, η Δανή ευρωβουλευτής Κρίστελ Σαλντεμόζ, υποστήριξε ότι τα παιδιά δεν μπορούν να αφεθούν χωρίς προστασία. «Δεν είναι ζήτημα αποκλειστικά των γονιών. Η κοινωνία έχει ευθύνη να θέσει όρια», είπε. Σύμφωνα με την έκθεσή της, αρκετές από τις λειτουργίες που κρατούν τους χρήστες διαρκώς συνδεδεμένους, όπως το ασταμάτητο scrolling, οι συνεχείς ειδοποιήσεις και τα «rewards» θα πρέπει να είναι απενεργοποιημένες για ανηλίκους κάτω των 18 ετών.

Το ψήφισμα υπενθυμίζει ότι αυτές οι πρακτικές αποτελούν βασικό στοιχείο του επιχειρηματικού μοντέλου των πλατφορμών. Παρ’ όλα αυτά, προτείνει το όριο πρόσβασης στα 16, ενώ δίνει τη δυνατότητα γονικής συναίνεσης από τα 13.

Η συζήτηση πήρε και πολιτική διάσταση, καθώς αρκετοί ευρωβουλευτές αντέδρασαν στις πιέσεις που, σύμφωνα με τους ίδιους, ασκούν οι ΗΠΑ για πιο χαλαρούς κανόνες στην Ευρώπη. Η Γαλλίδα βουλευτής Στεφανί Γιον-Κουρτέν ανέφερε ότι οι ευρωπαϊκοί ψηφιακοί κανόνες «δεν είναι προς πώληση» και ότι η προστασία των παιδιών δεν μπορεί να εξαρτάται «από τις επιθυμίες ξένων δισεκατομμυριούχων ή της big tech».

Από την άλλη πλευρά, ευρωσκεπτικιστές βουλευτές υποστήριξαν ότι τέτοιες αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται από τα κράτη μέλη. «Οι επιλογές που αφορούν τα παιδιά πρέπει να γίνονται όσο πιο κοντά γίνεται στις ίδιες τις οικογένειες», είπε ο Πολωνός Κόσμα Ζουοτόφσκι.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επισημαίνει επίσης ότι, παρά τον Digital Services Act (DSA), υπάρχουν ακόμη σημαντικά κενά. Αναφέρει ως παραδείγματα τον εθιστικό σχεδιασμό εφαρμογών και την εκμετάλλευση ανηλίκων μέσω των influencers. Η Σαλντεμόζ, που είχε βασικό ρόλο στη διαμόρφωση του DSA, αναγνώρισε ότι ο νόμος είναι «ισχυρός, αλλά όχι αρκετά λεπτομερής» στα ζητήματα αυτά.

Το ψήφισμα εγκρίθηκε με 483 ψήφους υπέρ, 92 κατά και 86 αποχές. Η ψηφοφορία έγινε λίγες ημέρες μετά την απόφαση της Κομισιόν να καθυστερήσει αλλαγές στη νομοθεσία για την τεχνητή νοημοσύνη και σε άλλες ψηφιακές ρυθμίσεις, ώστε, όπως ανέφερε, να απλουστευθούν οι απαιτήσεις για τις επιχειρήσεις.

Κλείνοντας τη συζήτηση, η Σαλντεμόζ σημείωσε ότι, παρά τις εύλογες ανησυχίες για υπερβολική ρύθμιση, «υπάρχει ξεκάθαρη πολιτική βούληση να ενισχυθεί η προστασία των παιδιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση».

