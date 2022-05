Ευλογιά των πιθήκων: Το πρώτο κρούσμα στην Ιταλία - Επέστρεψε από διακοπές στις Κανάριες Νήσους

Το πρώτο κρούσμα ευλογίας των πιθήκων στην Ιταλία διέγνωσαν οι γιατροί του νοσοκομείου λοιμωδών νοσημάτων της Ρώμης «Λάτζαρο Σπαλαντσάνι».

Πρόκειται για ένα νεαρό άνδρα, ο οποίος επέστρεψε πρόσφατα στη χώρα αφού έκανε διακοπές στις Κανάριες Νήσους. Ο ασθενής, ο οποίος έχει εισαχθεί στο νοσοκομείο της ιταλικής πρωτεύουσας, βρίσκεται σε απομόνωση. Η κατάσταση της υγείας του μέχρι στιγμής δεν προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία.

Οι υγειονομικές αρχές καταβάλλουν προσπάθειες ώστε να ειδοποιηθούν όλοι όσοι είχαν έρθει σε επαφή με τον άνδρα τις ημέρες πριν διαγνωσθεί με την ασθένεια.

Σε «αυξημένη επαγρύπνηση» καλεί ο Γκίκας Μαγιορκίνης

Σε επαγρύπνηση κάλεσε ο καθηγητής επιδημιολογίας, Γκίκας Μαγιορκίνης για την ευλογιά των πιθήκων, σημειώνοντας πως υπάρχουν τρία επιδημιολογικά σημεία που χρήζουν προσοχής.

Σε ανάρτησή του στο Facebook αναφέρει χαρακτηριστικά:

Όσον αφορά την εξάπλωση του ιού της ευλογιάς των πιθήκων έχουμε τουλάχιστον 3 επιδημιολογικά ενδιαφέροντα σημεία:

1) τα στοιχεία συγκλίνουν στην παρατεταμένη μετάδοση μεταξύ ανθρώπων και όχι ανθρώπων από μολυσμένα ζώα (όπως βλέπαμε στον παρελθόν)

2) πρώτη φορά στα ιστορικά βλέπουμε εξάπλωση σε περισσότερες από μία ευρωπαϊκές χώρες

3) τα κρούσματα δεν έχουν όλα μεταξύ τους άμεση σχέση, συνεπώς σίγουρα υπάρχουν αδιάγνωστοι (ασυμπτωματικοί;) φορείς της νόσου.

Όπως επισημαίνει δε, «Σε κάθε περίπτωση δεν είναι μία επιδημική έξαρση όπως αυτές που γνωρίζαμε για αυτόν τον ιό και έχουμε συνηθίσει, και συνεπώς είναι σημαντικό να σκεφτούμε out of the box, καθώς υπάρχει η πιθανότητα να βλέπουμε μία σημαντική αλλαγή συμπεριφοράς του ιού, ως αποτέλεσμα και της μειωμένης ανοσίας από το εμβόλιο της ευλογιάς.

»Χωρίς να πιστεύω ότι υπάρχει άμεσα λόγος ανησυχίας, θα έλεγα ότι τα στοιχεία δείχνουν ανάγκη για αυξημένη επαγρύπνηση».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ