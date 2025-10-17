Εξωσωματική γονιμοποίηση: Ο Τραμπ υπόσχεται «επανάσταση» στο κόστος των θεραπειών - Τι προβλέπει νέα συμφωνία

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε μια νέα συμφωνία που υπόσχεται να φέρει επανάσταση στο κόστος των θεραπειών εξωσωματικής γονιμοποίησης στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τη δήλωση του προέδρου την Πέμπτη, η τιμή των φαρμάκων που χρησιμοποιούνται σε έναν τυπικό κύκλο εξωσωματικής (IVF) θα μειωθεί έως και 73%, έπειτα από συμφωνία με την εταιρεία EMD Serono, μία από τις μεγαλύτερες παρόχους θεραπειών γονιμότητας παγκοσμίως.

Η EMD Serono, θυγατρική της γερμανικής Merck, εξασφάλισε απαλλαγή από αμερικανικούς δασμούς και θα διαθέτει τα φάρμακά της σε μειωμένες τιμές μέσω της νέας διαδικτυακής πλατφόρμας TrumpRx, που αναμένεται να ξεκινήσει τη λειτουργία της το 2026.

Η συμφωνία αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο σχέδιο του προέδρου για μείωση του κόστους φαρμάκων στις ΗΠΑ και αποτελεί μια από τις πιο δημοφιλείς κοινωνικές παρεμβάσεις της κυβέρνησης μέχρι σήμερα.

Εξωσωματική γονιμοποίηση: Τι προβλέπει η συμφωνία Τραμπ - Merck

Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, οι πολίτες που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα εξοικονομούν περίπου 2.200 δολάρια ανά κύκλο θεραπείας, με δεδομένο ότι η συνολική δαπάνη για μια πλήρη διαδικασία IVF μπορεί να ξεπερνά τα 5.000 δολάρια. Οι φαρμακευτικές αλυσίδες CVS και Express Scripts της Cigna συμφώνησαν επίσης να μειώσουν τα διαχειριστικά κόστη διανομής των φαρμάκων, καθιστώντας τη θεραπεία πιο προσιτή σε χιλιάδες ζευγάρια.

Η συμφωνία θα επιταχύνει παράλληλα και την έγκριση από τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) για το νέο φάρμακο γονιμότητας Pergoveris της EMD. Η εταιρεία ήταν ανάμεσα σε 17 φαρμακοβιομηχανίες που είχαν δεχθεί προσωπική επιστολή από τον Τραμπ τον περασμένο Ιούλιο, ζητώντας τους να μειώσουν τις τιμές των προϊόντων τους.

Η εξωσωματική γονιμοποίηση έχει αυξηθεί ραγδαία τις τελευταίες δεκαετίες, καθώς πολλοί άνθρωποι επιλέγουν να κάνουν παιδιά σε μεγαλύτερη ηλικία και οι ασφαλιστικές εταιρείες καλύπτουν ολοένα και περισσότερα μέρη της διαδικασίας. Μόνο στη Νέα Υόρκη, από το 2020, τα ασφαλιστικά προγράμματα που καλύπτουν περισσότερους από 100 εργαζομένους υποχρεούνται να πληρώνουν για τρεις κύκλους IVF.

Σύμφωνα με την Αμερικανική Εταιρεία Αναπαραγωγικής Ιατρικής, το 2023 περίπου 2,6% των παιδιών στις ΗΠΑ γεννήθηκαν μέσω εξωσωματικής γονιμοποίησης. Αντίστοιχα, στο Ηνωμένο Βασίλειο, μία στις 32 γεννήσεις προήλθε από IVF, σύμφωνα με την αρμόδια Αρχή Γονιμοποίησης και Εμβρυολογίας (HFEA). Η αυξανόμενη δημοτικότητα της εξωσωματικής, ωστόσο, δημιουργεί και πολιτικούς πονοκεφάλους για τον Τραμπ, καθώς μεγάλο μέρος της συντηρητικής του βάσης αντιτίθεται στη χρήση γονιμοποιημένων εμβρύων που δεν εμφυτεύονται.

Ο στενός του συνεργάτης και συντηρητικός ακτιβιστής Τσάρλι Κερκ, ο οποίος δολοφονήθηκε τον Σεπτέμβριο, είχε δηλώσει σε βίντεο τον Απρίλιο του 2025 ότι, ενώ στηρίζει τη νομιμότητα της IVF, θεωρεί «αντιφατική με τη φιλοζωική θέση» του την απόρριψη εμβρύων στη διαδικασία.

Το 2024, το Ανώτατο Δικαστήριο της Αλαμπάμα είχε προκαλέσει αντιδράσεις όταν αποφάνθηκε ότι «τα αγέννητα παιδιά είναι παιδιά χωρίς εξαίρεση», οδηγώντας σε προσωρινή παύση των θεραπειών IVF στην πολιτεία. Ο Τραμπ και πολλοί Ρεπουμπλικανοί αποστασιοποιήθηκαν από την απόφαση, προσπαθώντας να ισορροπήσουν ανάμεσα στους κοινωνικά συντηρητικούς και στους υποστηρικτές των θεραπειών γονιμότητας. Όταν ρωτήθηκε για το θέμα, ο πρόεδρος απάντησε: «Δεν υπάρχει τίποτα πιο pro-life από το να βοηθάς οικογένειες να φέρνουν παιδιά στον κόσμο». Η ανακοίνωση της συμφωνίας είχε και οικονομικό αντίκτυπο: οι μετοχές της Progyny, μιας νεοϋορκέζικης εταιρείας παροχών γονιμότητας, αυξήθηκαν κατά 5% την ίδια ημέρα, δείχνοντας τη θετική αντίδραση της αγοράς στο σχέδιο.

Αναλυτές υποστηρίζουν ότι η συμφωνία αυτή μπορεί να αποτελέσει πρότυπο για μελλοντικές συνεργασίες δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στον χώρο της υγείας — αλλά και ένα κρίσιμο πολιτικό εργαλείο για τον Τραμπ ενόψει των εκλογών του 2026.

Με πληροφορίες από Financial Time