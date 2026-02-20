Έξι ώρες αναμονή, έξι λήψεις: Η ιστορία πίσω από τη φωτογραφία της σύλληψης του Άντριου

Η εικόνα του Άντριου Μάουντμπάτεν Γουίνδσορ, εμφανώς σοκαρισμένου και γερμένου στο κάθισμα αυτοκινήτου αμέσως μετά τη σύλληψή του, έκανε μέσα σε λίγες ώρες τον γύρο του κόσμου και βρέθηκε σε πρωτοσέλιδα και ιστοσελίδες διεθνώς.

Τη φωτογραφία τράβηξε ο φωτογράφος του Reuters, Φιλ Νόουμπλ, ο οποίος περιέγραψε τη σύλληψη ως μια «παλιάς κοπής» ειδησεογραφική μέρα και παραδέχθηκε ότι το καθοριστικό καρέ προέκυψε περισσότερο από τύχη παρά από σχεδιασμό.

Η σύλληψη του αδελφού του βασιλιά Καρόλου έγινε το πρωί της Πέμπτης στο κτήμα του στο Σάντρινγκχαμ στο Νόρφολκ, όταν αστυνομικοί έφτασαν στο σπίτι του με οχήματα χωρίς διακριτικά περίπου στις 08.00 τοπική ώρα. Η είδηση επιβεβαιώθηκε επίσημα δύο ώρες αργότερα. Ο Άντριου μεταφέρθηκε σε αστυνομικό τμήμα στο Νόρφολκ για ανάκριση, την ημέρα που είχε τα 66α γενέθλιά του, καθώς συνελήφθη ως ύποπτος για το αδίκημα της κατάχρησης δημόσιου αξιώματος. Το γεγονός χαρακτηρίζεται πρωτοφανές, καθώς πρόκειται για την πρώτη σύλληψη ανώτερου μέλους της βρετανικής βασιλικής οικογένειας στη σύγχρονη ιστορία.

Ο Νόουμπλ, που είναι από το Λίβερπουλ και ζει στο Μάντσεστερ, είπε ότι όταν έγινε γνωστό πως ο Άντριου κρατείται, ξεκίνησε αμέσως για το Νόρφολκ. Τις προηγούμενες ημέρες κάλυπτε εντελώς διαφορετικά θέματα, από πλημμύρες μέχρι ποδοσφαιρικούς αγώνες, όμως η Πέμπτη ήταν, όπως τη χαρακτήρισε, μια κλασική μέρα breaking news με ένα βασικό ζητούμενο: ποιος μπορεί να φτάσει πρώτος και να τον εντοπίσει.

Η δυσκολία, όπως εξήγησε, ήταν ότι τον Άντριου τον είχαν συλλάβει αστυνομικοί της Thames Valley Police, κάτι που σήμαινε ότι θα μπορούσε να έχει μεταφερθεί σε μεγάλο εύρος αστυνομικών τμημάτων στη νοτιοανατολική Αγγλία. Μετά από πληροφορία, κατευθύνθηκε στο αστυνομικό τμήμα της ιστορικής κωμόπολης Άιλσαμ, σε απόσταση πάνω από μία ώρα οδικώς από το Σάντρινγκχαμ.

Πως τραβήχτηκε η φωτογραφία του Άντριου που έκανε τον γύρο του κόσμου

Έξω από το τμήμα υπήρχαν ήδη και άλλες ομάδες μέσων ενημέρωσης, όμως για ώρες δεν συνέβαινε τίποτα. Ο Νόουμπλ είπε ότι περίμενε περίπου έξι ώρες στο κρύο, με το σκοτάδι να πέφτει, και άρχισε να θεωρεί ότι η πληροφορία ήταν λανθασμένη. Μάζεψε τον εξοπλισμό και περπάτησε προς την κατεύθυνση ενός ξενοδοχείου για να μείνει το βράδυ.

Λίγα λεπτά αργότερα, δέχθηκε τηλεφώνημα από συνάδελφό του στο Reuters, τη Μαρίσα Ντέιβισον, που είχε μείνει έξω από το τμήμα, ότι είχαν μόλις φτάσει τα αυτοκίνητα του Άντριου. Ο Νόουμπλ γύρισε τρέχοντας και πρόλαβε τα δύο οχήματα τη στιγμή που έφευγαν με ταχύτητα.

Στο πρώτο αυτοκίνητο, όπως είπε, βρίσκονταν δύο αστυνομικοί. Εκείνος στόχευσε το δεύτερο όχημα, προσπαθώντας μέσα σε δευτερόλεπτα να μαντέψει πού καθόταν ο Άντριου, αν ήταν μπροστά ή πίσω, και να προλάβει να ρυθμίσει σωστά κάδρο και φλας. Είχε κάνει ήδη δοκιμαστικές λήψεις για να έχει μια αίσθηση, όμως παραδέχθηκε ότι σε τέτοιες λήψεις μέσα από αυτοκίνητο «είναι λίγο στα τυφλά».

Συνολικά τράβηξε έξι φωτογραφίες. Δύο έδειχναν τους αστυνομικούς, δύο ήταν ουσιαστικά κενές, μία βγήκε εκτός εστίασης. Μία όμως ήταν καθαρή και αποτύπωνε το πρόσωπο του Άντριου μέσα στο σκοτάδι, με τα μάτια του να αντανακλούν το φλας σε ένα έντονο red eye. Αυτό ήταν το καρέ που αναπαράχθηκε μαζικά και έγινε η εικόνα αναφοράς μιας μεγάλης είδησης.

Ο ίδιος ο φωτογράφος είπε ότι δεν θεωρεί τη λήψη «την καλύτερη» της καριέρας του, τη χαρακτήρισε όμως από τις πιο σημαντικές, λόγω της στιγμής και της βαρύτητας του γεγονότος. Περιέγραψε ως «σουρεαλιστικό» το να βλέπει τη φωτογραφία του να μετατρέπεται σε κυρίαρχο οπτικό σύμβολο, τονίζοντας ότι σε μια εποχή όπου φωτογράφοι υπάρχουν παντού, είναι σπάνιο να καταλήγει ένα μέσο να έχει τόσο καθαρά ένα μοναδικό κεντρικό στιγμιότυπο.

Το πρωί της Παρασκευής, ο Νόουμπλ επέστρεψε μαζί με άλλες δημοσιογραφικές ομάδες έξω από το Σάντρινγκχαμ, καθώς ο Άντριου επέστρεψε στο σπίτι του αφού αφέθηκε ελεύθερος υπό έρευνα.

Η σύλληψη συνδέεται με την περίοδο που ο Άντριου είχε ρόλο εμπορικού εκπροσώπου του Ηνωμένου Βασιλείου από το 2001 έως το 2011. Το BBC αναφέρει ότι δεν γνωρίζει τις ακριβείς λεπτομέρειες των καταγγελιών, ωστόσο η υπόθεση ακολουθεί παλαιότερους ισχυρισμούς ότι ο Άντριου φέρεται να μοιράστηκε υπηρεσιακά έγγραφα από εμπορικές επισκέψεις και εμπιστευτικό ενημερωτικό σημείωμα για επενδύσεις στο Αφγανιστάν με τον εκλιπόντα χρηματιστή και καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν. Στα ίδια δημοσιεύματα έχει αναφερθεί επίσης ότι φέρεται να διαβίβασε ενημερωτικό σημείωμα του υπουργείου Οικονομικών σε προσωπική επιχειρηματική επαφή. Ο Άντριου έχει αρνηθεί επανειλημμένα ότι διέπραξε οποιαδήποτε παρανομία σε σχέση με την υπόθεση και τις επαφές του με τον Έπσταϊν.

Με πληροφορίες από BBC