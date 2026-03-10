Έξι οικονομικές δραστηριότητες στην Ευρώπη για όλη την οικογένεια

Αν ψάχνετε για διακοπές που συνδυάζουν φύση, περιπέτεια και οικογενειακή διασκέδαση, η Ευρώπη προσφέρει μοναδικές επιλογές.

Από ορεινά καταφύγια στις γαλλικές Άλπεις και δασικές κατασκηνώσεις στον Μέλανα Δρυμό, μέχρι παρατήρηση έκλειψης στην Ισπανία, ποδηλασία και ράφτινγκ στη Σλοβενία και το Λουξεμβούργο, κάθε προορισμός υπόσχεται δραστηριότητες για παιδιά κάθε ηλικίας.

Ακολουθούν τα καλύτερα μέρη για προσιτές οικογενειακές περιπέτειες στην καρδιά της φύσης.

Ένα κομψό καταφύγιο στη Γαλλία

Το Cabane de Varlossière στη Σαβοΐα είναι ένας ισχυρός υποψήφιος. Αυτό το απλό, χωρίς προσωπικό καταφύγιο βουνού βρίσκεται σε μια εντυπωσιακή κοιλάδα των Άλπεων, περιτριγυρισμένο από απόκρημνες κορυφές και την ηχώ των κουδουνιών των κατσικιών. Πρόκειται για μια πέτρινη καλύβα πρώην βοσκού, η οποία ανακαινίστηκε πρόσφατα. Δίπλα του τρέχει ένα ρυάκι, ενώ στο εσωτερικό του υπάρχουν κουκέτες για τέσσερα άτομα και μια ξυλόσομπα (θα πρέπει να έχετε μαζί σας κλινοσκεπάσματα, τρόφιμα και μαγειρικά σκεύη).

Για να κάνετε μια εκδρομή, ξεκινήστε από το όμορφο Saint-Martin-de-Belleville και περπατήστε δύο ώρες μέχρι το Gittamelon, ένα άνετο καταφύγιο με προσωπικό στην κοιλάδα κάτω. Ανάλογα με την ηλικία και την αντοχή των παιδιών σας, μπορείτε είτε να σταματήσετε εκεί για ένα ποτό είτε να διανυκτερεύσετε και να περπατήσετε άλλη μία ώρα μέχρι το Varlossière το επόμενο πρωί. Από εδώ, μπορείτε είτε να συνεχίσετε προς άλλα καταφύγια κατά μήκος του μονοπατιού πεζοπορίας Grand Tour de Tarentaise είτε να επιστρέψετε στο Saint-Martin.

Τιμή: Η διανυκτέρευση στην Cabane de Varlossière είναι δωρεάν, αλλά μπορείτε να σκεφτείτε να κλείσετε έναν οδηγό (από 25€ ανά ενήλικα για μισή μέρα) ή συμπληρωματικές δραστηριότητες, όπως canyoning (σ.σ. κατάβαση φαραγγιών), μέσω του τοπικού οδηγικού συλλόγου. Το καταφύγιο δεν διαθέτει ιστοσελίδα, καθώς ανήκει στον τοπικό δήμο.

Camping στον Μέλανα Δρυμό

Μέχρι πρόσφατα, το κάμπινγκ ανάμεσα στα πυκνά δάση, τους επιβλητικούς καταρράκτες και τις ψηλές κορυφές του Μέλανα Δρυμού ήταν απαγορευμένο.

Ωστόσο, το 2017 η πρωτοβουλία Trekking Schwarzwald άρχισε να δημιουργεί δασικές κατασκηνώσεις σε όλη την περιοχή, όπου επιτρέπεται το κάμπινγκ.

Διαθέσιμα για κράτηση από τον Μάιο έως τον Οκτώβριο, σήμερα υπάρχουν 21 κατασκηνώσεις. Κάθε ένα έχει χώρο για τρία σκηνικά, χώρο για φωτιά και κομποστοποιημένη τουαλέτα, ενώ η χρήση τους διέπεται από αυστηρούς κανόνες: οι κρατήσεις ισχύουν από τις 17:00 έως τις 10:00, η διαμονή περιορίζεται σε μία μόνο νύχτα και όλα τα σκουπίδια πρέπει να μεταφέρονται μαζί σας.

Μπορείτε να συνδέσετε μερικές κατασκηνώσεις μεταξύ τους για μια μεγαλύτερη περιπέτεια με μεγαλύτερα παιδιά, ή να επιλέξετε ένα λιγότερο απομακρυσμένο κάμπινγκ (το Camp Gutellbach είναι περίπου 2,5 ώρες με τα πόδια από το Baiersbronn) για μια 24ωρη εκδρομή με μικρότερους εξερευνητές.

Τιμή: Από 12€ ανά σκηνή (μέχρι τρία άτομα) (trekking-schwarzwald.de).

Παρατηρήστε την έκλειψη στην Ισπανία

Τα περισσότερα καταλύματα έχουν ήδη κλείσει στα σημεία με σκοτεινό ουρανό κατά μήκος της διαδρομής της φετινής ηλιακής έκλειψης στις 12 Αυγούστου, αλλά υπάρχουν ακόμα διαθέσιμα δωμάτια στις απλές ξύλινες καμπίνες του Cabañas El Llano de los Conejos, κοντά στην Κουένκα.

Τα σπιτάκια βρίσκονται μέσα σε ένα δάσος και διαθέτουν πισίνα με αλμυρό νερό και χώρο παιχνιδιού για παιδιά, ενώ υπάρχει και ποτάμι κοντά, καθώς και άμεση πρόσβαση σε πεζοπορίες, ποδηλατικές διαδρομές και καγιάκ κατάλληλα για παιδιά.

Μεταξύ των φυσικών πάρκων Serranía de Cuenca και Alto Tajo, η γύρω περιοχή είναι γεμάτη με καρστικές μορφές που μοιάζουν σαν να τις σχεδίασε ο Dr. Seuss. Οι μεγαλύτερες από αυτές αποτελούν επίσης ιδανικά σημεία παρατήρησης για τους λάτρεις του ουρανού (φροντίστε όμως να φοράτε γυαλιά για την έκλειψη).

Τιμή: Από 1.050€ για τέσσερα άτομα για επτά νύχτες κατά τη διάρκεια της εβδομάδας της έκλειψης (llanodelosconejos.com).

«Ποδηλασία και ξεκούραση» στη Σλοβενία

Αν τα παιδιά σας είναι λάτρεις της ποδηλασίας, το φιλικό προς τους ποδηλάτες ξενοδοχείο Rest and Ride, στην άκρη της δυτικής Σλοβενίας, θα τους προσφέρει άφθονες ευκαιρίες για ποδηλασία.

Στην κοιλάδα του Σότσα, περιτριγυρισμένο από δάση και βουνά, τα φωτεινά, μοντέρνα δωμάτια και το πρόσθετο πρωινό (12 € ανά άτομο) το καθιστούν ένα φιλόξενο ορμητήριο για ράφτινγκ, καγιάκ, zip lining και πεζοπορίες σε καταρράκτες.

Οι περισσότεροι επισκέπτες έρχονται για να εξερευνήσουν την περιοχή με δύο τροχούς. Οι λάτρεις της ορεινής ποδηλασίας, της ποδηλασίας σε χαλίκι και της ποδηλασίας δρόμου θα βρουν ασφαλή χώρο αποθήκευσης, συνεργείο επισκευών, δυνατότητα προκράτησης ποδηλάτων για όλες τις ηλικίες και υπηρεσίες ξεναγού.

Τιμή: Από 150€ τη νύχτα για ένα διαμέρισμα που φιλοξενεί τέσσερα άτομα (rest-ride.com).

Packrafting στο Λουξεμβούργο και τη Γερμανία

Συνδυάζοντας πεζοπορία, κωπηλασία και κατασκήνωση, το packrafting προσφέρει στις οικογένειες με μεγαλύτερα παιδιά μια αίσθηση ελευθερίας.

Πλοηγούμενοι στα νερά των συνόρων μεταξύ Λουξεμβούργου και Γερμανίας, οι διήμερες εκδρομές με οδηγό ξεκινούν με κωπηλασία και πεζοπορία ανάμεσα στους δασώδεις βράχους από ψαμμίτη και τα φαράγγια του γεωπάρκου Mëllerdall, ακολουθεί μια νύχτα σε σκηνές και στη συνέχεια επιστροφή στο σημείο εκκίνησης με κωπηλασία στον ποταμό Sauer και πεζοπορία στο φυσικό πάρκο South Eifel. Αν και δεν υπάρχουν περιορισμοί ηλικίας, οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν ύψος τουλάχιστον 140 εκατοστά και να είναι σε θέση να μεταφέρουν ένα σακίδιο, οπότε είναι πιο κατάλληλο για μεγαλύτερα έφηβα παρά για μικρότερα παιδιά.