Έξι χώρες που πληρώνουν για να μετακομίσετε μόνιμα εκεί

Η εκτόξευση του κόστους ζωής και της στέγασης ωθεί ολοένα και περισσότερους στην αναζήτηση μιας νέας αρχής εκτός συνόρων.

Και σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτή η επιλογή δεν είναι απλώς ευκολότερη – είναι και οικονομικά συμφέρουσα, καθώς χώρες προσφέρουν χρήματα για να προσελκύσουν νέους κατοίκους.

Η πληθυσμιακή συρρίκνωση και η φυγή νέων εργαζομένων έχουν οδηγήσει κράτη όπως η Ιρλανδία, η Ισπανία ή η Ιταλία να υιοθετήσουν προγράμματα που περιλαμβάνουν χρηματικά κίνητρα, όπως επιδοτήσεις στέγασης, με στόχο τη μόνιμη εγκατάσταση σε λιγότερο δημοφιλείς περιοχές. Κάθε περιοχή διαθέτει ορισμένα χρηματικά ποσά -με τους δικούς της όρους- για να προσελκύσει νέους μόνιμους κατοίκους.

Έξι χώρες που πληρώνουν για να μετακομίσετε εκεί

1. Ιρλανδία

Η κυβέρνηση προσφέρει έως και 87.000 δολάρια για την ανακαίνιση και μόνιμη κατοίκηση σε εγκαταλελειμμένα σπίτια σε απομονωμένα νησιά, με την προϋπόθεση δεκαετούς παραμονής.

2. Ελβετία

Το χωριό Albinen στις Άλπεις πληρώνει περίπου 23.000 δολάρια σε άτομα κάτω των 45 ετών και επιπλέον ποσό για κάθε παιδί, με την υποχρέωση μόνιμης εγκατάστασης στην περιοχή.

3. Ισπανία

Ο δήμος Ponga στην Αστούρια προσφέρει έως και 3.200 ευρώ, συν επιπλέον ποσό για παιδιά, προκειμένου να προσελκύσει νέες οικογένειες να εγκατασταθούν εκεί.

4. Ιταλία

Περιοχές όπως η Καλάβρια, η Πούλια και η Σαρδηνία προσφέρουν έως 30.000 ευρώ για αγορά ή ανακαίνιση κατοικίας, υπό συγκεκριμένους όρους (ηλικία, μόνιμη διαμονή, εργασία).

5. Ιαπωνία

Μέσω του προγράμματος περιφερειακής αναζωογόνησης, παρέχονται επιδοτήσεις έως 31.000 δολάρια για εγκατάσταση σε αγροτικές περιοχές με έντονη πληθυσμιακή συρρίκνωση.

6. Καναδάς

Η επαρχία Saskatchewan προσφέρει επιστροφή διδάκτρων έως 14.400 δολάρια σε όσους σπουδάσουν και μείνουν μόνιμα στην περιοχή.

