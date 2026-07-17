Έξαρση Cyclospora: Επιβεβαιώθηκε ότι μαρούλι του Taco Bell αποτελεί πηγή του παρασίτου που προκαλεί διάρροια

Υγειονομικές αρχές επιβεβαιώνουν ότι το μαρούλι που σερβίρεται στα καταστήματα της αλυσίδας Taco Bell σε πέντε πολιτείες των ΗΠΑ αποτελεί πηγή της εκτεταμένης επιδημίας του παρασίτου Cyclospora, το οποίο προκαλεί διάρροια.

Τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC) προειδοποίησαν την Πέμπτη τους καταναλωτές να μην καταναλώσουν το ψιλοκομμένο μαρούλι τύπου «iceberg» από εστιατόρια της αλυσίδας Taco Bell στην Ιντιάνα, το Κεντάκι, το Μίσιγκαν, το Οχάιο και τη Δυτική Βιρτζίνια.

Όπως μεταδίδει το Associated Press, έχει καταγραφεί ρεκόρ αριθμού κρουσμάτων κυκλοσπορίασης σε περισσότερες από 30 πολιτείες, ενώ ειδικοί έχουν επισημάνει ότι δεν είναι βέβαιο πως όλα τα πρόσφατα κρούσματα στις ΗΠΑ οφείλονται σε μία και μόνο πηγή.

Έξαρση Cyclospora: Τι έδειξε έρευνα του FDA

Έρευνα του Οργανισμού Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) έχει εντοπίσει μέχρι στιγμής έναν μόνο προμηθευτή του μαρουλιού. Οι προειδοποιήσεις των υγειονομικών αρχών προς τους καταναλωτές δεν κατονόμασαν την εταιρεία, αλλά το Associated Press μεταφέρει ότι «ένας ομοσπονδιακός αξιωματούχος που ενημερώθηκε για την έρευνα και δεν είχε εξουσιοδότηση να τη συζητήσει, δήλωσε πως πρόκειται για την Taylor Farms της Σαλίνας, στην Καλιφόρνια».

Η Taylor Farms, η οποία έχει συνδεθεί με κρούσματα τροφικών επιδημιών στο παρελθόν, δεν έχει πάρει ακόμη δημόσια θέση.

«Ο FDA συνεργάζεται με τον προμηθευτή του μαρουλιού για να διαπιστώσει εάν παραμένει στην αγορά ενδεχομένως μολυσμένο ψιλοκομμένο μαρούλι τύπου iceberg», συμπεριλαμβανομένων και άλλων πολιτειών, ανακοίνωσαν τα CDC.

«Η Taco Bell έχει δεσμευτεί να σταματήσει να χρησιμοποιεί οποιοδήποτε μαρούλι από τον προμηθευτή που εντοπίστηκε από την έρευνα ιχνηλάτησης του FDA».

«Σε 5 πολιτείες, 1.644 άτομα που έχουν μολυνθεί από τον ιό Cyclospora δήλωσαν ότι είχαν φάει στην Taco Bell. Τα CDC αναφέρουν ότι 94 άτομα έχουν νοσηλευτεί. Δεν έχουν αναφερθεί θάνατοι», μεταδίδει με το Fox News.

The investigation tying Taco Bell's lettuce to an explosive parasite outbreak is intensifying.



There have been 1,644 people across 5 states infected with Cyclospora who reported eating at Taco Bell. The CDC says 94 people have been hospitalized, and no deaths have been reported.… pic.twitter.com/tW26Hrhw8O — Fox News (@FoxNews) July 17, 2026

Η πρώτη κίνηση της Taco Bell

Μετά τις εξελίξεις αλλά πριν επιβεβαιωθεί η σύνδεση του μαρουλιού με το παράσιτο, η Taco Bell δηλώνει ότι θα χρησιμοποιήσει διαφορετικό προμηθευτή.

Τα CDC, ο FDA και αξιωματούχοι της δημόσιας υγείας σε διάφορες πολιτείες διεξάγουν έρευνα σχετικά με την έξαρση της κυκλοσπορίασης, η οποία κατά βάση δεν είναι απειλητική για τη ζωή και αντιμετωπίζεται συνήθως με αντιβιοτικά.

Νωρίτερα, πριν επιβεβαιωθεί η σύνδεση του μαρουλιού με το παράσιτο, η Taco Bell εξέδωσε δήλωση στην οποία διαβεβαίωσε ότι έλαβε «άμεσα μέτρα για την εθελοντική απόσυρση του μαρουλιού που ενδέχεται να έχει προσβληθεί από έναν προμηθευτή σε επιλεγμένες πολιτείες. Το προσβεβλημένο συστατικό από τον προμηθευτή μας αποσύρεται επ' αόριστον από την εφοδιαστική μας αλυσίδα σε εθνικό επίπεδο και θα αντικατασταθεί εντός 24 ωρών σε επιλεγμένες πολιτείες».

Με πληροφορίες από Associated Press

