Έξαλλος ο Τραμπ με το εξώφυλλο του TIME: «Η χειρότερη φωτογραφία όλων των εποχών»

Αφιερωμένο στον Ντόναλντ Τραμπ και στις προσπάθειές του για την επίτευξη κατάπαυση πυρός στη Γάζα, με ανταλλαγή Ισραηλινών ομήρων και Παλαιστίνιων κρατουμένων, είναι το εξώφυλλο του περιοδικού TIME, η κεντρική του φωτογραφία όμως δυσαρέστησε τον Αμερικανό πρόεδρο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ «επιτέθηκε» στο περιοδικό TIME για το εξώφυλλό του, κάνοντας λόγο πως «πρόκειται για τη χειρότερη φωτογραφία όλων των εποχών.

«Το περιοδικό Time έγραψε ένα σχετικά καλό άρθρο για μένα, αλλά η φωτογραφία είναι ίσως η χειρότερη όλων των εποχών» έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social νωρίς την Τρίτη.

«Εξαφάνισαν τα μαλλιά μου και μετά έβαλαν κάτι που έμοιαζε με κορώνα πάνω από το κεφάλι μου, αλλά ήταν εξαιρετικά μικρή. Πραγματικά περίεργο!» συνέχισε χαρακτηρίζοντας την «μια πολύ κακή φωτογραφία που αξίζει να καταγγελθεί».

Το εξώφυλλο του Time, που αποκαλύφθηκε τη Δευτέρα με τον τίτλο «Ο θρίαμβός του», εμφανίζει τον Τραμπ, με μία λήψη από τα κάτω, και τον Αμερικανό πρόεδρο να κοιτάζει προς τα πάνω, φαινομενικά να φωτίζεται από το έντονο φως του ήλιου.

Ντόναλντ Τραμπ: Μετά από τη Γάζα, «κοιτάει» την Ουκρανία

Η επόμενη μέρα της συμφωνίας στη Γάζα βρίσκει τον Ντόναλντ Τραμπ να στρέφει το βλέμμα του στην Ουκρανία. Μετά τη μεσολάβησή του που οδήγησε στην απελευθέρωση ομήρων και στην προσωρινή παύση των συγκρούσεων μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, ο Αμερικανός πρόεδρος επιχειρεί τώρα να αξιοποιήσει το διπλωματικό του «μομέντουμ» για να επαναφέρει τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, ο Τραμπ θα υποδεχθεί τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο την Παρασκευή, αμέσως μετά την περιοδεία του στη Μέση Ανατολή.

Στις επισκέψεις του σε Ισραήλ και Αίγυπτο, ο Τραμπ έκανε επανειλημμένες αναφορές στον πόλεμο της Ουκρανίας, υπογραμμίζοντας ότι «η επόμενη μεγάλη ειρήνη» θα μπορούσε να προκύψει στην Ευρώπη.

Παρά τη διαφορετική φύση των δύο συγκρούσεων, ο Λευκός Οίκος θεωρεί πως τα διδάγματα από τη Γάζα μπορούν να αξιοποιηθούν. Όπως σημειώνουν αναλυτές, η «λέξη-κλειδί» που εξασφάλισε την επιτυχία στη Μέση Ανατολή ήταν η πίεση.

Μετά τις αεροπορικές επιθέσεις του Ισραήλ στη Ντόχα, ο Τραμπ πίεσε τον πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου να αποδεχθεί το ειρηνευτικό του σχέδιο και να ζητήσει δημόσια συγγνώμη από τον εμίρη του Κατάρ. Παράλληλα, το Κατάρ, η Αίγυπτος και η Τουρκία απείλησαν τη Χαμάς με διπλωματική απομόνωση, αναγκάζοντάς την να υποχωρήσει.

Τώρα, ο Τραμπ προσπαθεί να μεταφέρει την ίδια τακτική στη Μόσχα. Μέχρι στιγμής, δεν έχει επιβάλει νέες κυρώσεις στον Βλαντιμίρ Πούτιν, αλλά συνεργάτες του προαναγγέλλουν αυστηρότερη στάση, με αύξηση των δασμών και πιθανές επιπλέον οικονομικές πιέσεις προς συμμάχους της Ρωσίας όπως η Ινδία.

Με πληροφορίες από Politico